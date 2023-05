Αυτά τα τραγούδια θεωρούνται καταραμένα και υπάρχει λόγος

3 κομμάτια που έχουν προκαλέσει περισσότερο κακό, παρά καλό

Η μουσική είναι σημαντικότερη απ’ όσο νομίζουμε. Μάλιστα, παίζει τόσο σπουδαίο ρόλο στη συναισθηματική μας κατάσταση που, σύμφωνα με το Psychology Today, η μουσικοθεραπεία χρησιμοποιείται για λόγους ψυχικής υγείας. Μας δίνει ενέργεια, οι στίχοι λένε τα σωστά πράγματα την κατάλληλη στιγμή για να εκφράσουν όλα εκείνα που δεν μπορούμε να ξεστομίσουμε, μας βοηθά να διαχειριστούμε δύσκολες καταστάσεις.

Δυστυχώς, δεν είναι όλα τα τραγούδια ίδια. Μάλιστα, τα παρακάτω τρία έχουν προκαλέσει περισσότερο κακό, παρά καλό – αυτός είναι και ο λόγος που θεωρούνται καταραμένα.

My Way – Frank Sinatra

Αυτό το όμορφο κομμάτι του Frank Sinatra θεωρείται καταραμένο στις Φιλιππίνες, κι ο λόγος είναι ανατριχιαστικός. Προκάλεσε κύμα δολοφονιών, που έμειναν γνωστές ως «My Way Killings» (οι φόνοι του My Way), στα καραόκε μπαρ, τα οποία είναι εξαιρετικά δημοφιλή στη χώρα. Ο λόγος; Η παραφωνία των «τραγουδιστών», η οποία εξόργιζε τους δολοφόνους, σε συνδυασμό με τους στίχους, τους οποίους έβρισκαν αλαζονικούς.

Gloomy Sunday – Rezso Seress

H μπαλάντα που κυκλοφόρησε το 1932 ήταν ιδιαίτερα θλιβερή, αλλά χαρακτηρίστηκε καταραμένη το 1941, όταν διασκευάστηκε με στίχους του ποιητή László Jávor. Περιέγραφε τις αυτοκτονικές τάσεις ενός άνδρα, μετά τον θάνατο της αγαπημένης του – δεν άργησε να πάρει το ψευδώνυμο «ουγγρικό τραγούδι αυτοκτονίας». Μεταφράστηκε στα αγγλικά και αργότερα το ερμήνευσε η Billie Holliday, όμως τότε, εκατοντάδες άτομα έδιναν τέλος στη ζωή τους, επηρεασμένα από το κομμάτι.

Η Σονάτα του Διαβόλου – Giuseppe Tartini

Ο Giuseppe Tartini έγραψε τη Σονάτα του Διαβόλου μετά από ένα ανατριχιαστικό όνειρο που είδε, πίσω στο 1713. Επέμενε, μάλιστα, πως δεν την έγραψε ο ίδιος, αλλά ο διάβολος ενώ του μάθαινε βιολί, σ’ εκείνον τον εφιάλτη. Όταν ξύπνησε, προσπάθησε να αποτυπώσει στο πεντάγραμμο τη μελωδία του σατανά – το 15λεπτο που προέκυψε, θεωρείται από τα δυσκολότερα κομμάτια, ακόμη και για δεινούς βιολιστές.