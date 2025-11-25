Οι 3 ταινίες που πρέπει να δεις στο Ertflix, πριν κατέβουν

Αν αναζητάς μια καλή ταινία για απόψε το βράδυ, τότε ρίξε μια ματιά στις ακόλουθες

Έχουμε μπει σε αυτή τη φάση της ζωής, που οι ταινίες και οι σειρές μονοπωλούν το ενδιαφέρον, ειδικά τις βραδινές ώρες που θέλουμε κάτι για να χαλαρώσουμε και για να αφήσουμε από τα χέρια το κινητό. Και η ιδανική επιλογή για κάτι τέτοιο, είναι το Ertflix, με μία πολύ ενδιαφέρουσα βιβλιοθήκη.

Στο Ertflix θα βρεις ταινίες που είναι πιθανό να τις έχεις δει σε κάποια φάση της ζωής σου, αλλά να μη θυμάσαι και πολλά. Έως και τίποτα. Υπάρχουν προτάσεις, δηλαδή, που αξίζει και με το παραπάνω να τις ξαναδείς και να θυμηθείς πόσο καλές είναι. Αν λοιπόν θέλεις απόψε να περάσεις το βράδυ σου με μία ταινία, δες τις ακόλουθες.

3 ταινίες στο Ertflix

Spotlight

Μεγάλη η χαρά μου που το Ertflix έχει στην πλατφόρμα του μία από τις καλύτερες και πιο αγαπημένες μου ταινίες. Μπορεί να μη θυμάμαι πότε είδα πρώτη φορά το Spotlight, θυμάμαι όμως πόσο την είχα απολαύσει. Εδώ έχουμε να κάνουμε με αληθινή ιστορία και με ένα σούπερ καστ, που αποτελείται από τους Μαρκ Ράφαλο, Μάικλ Κίτον, Ρέιτσελ ΜακΆνταμς, Στάνλεϊ Τούτσι, Τζον Σλάτερι και Λιβ Σράιμπερ.

Αυτή η ταινία είναι ιδανική για το μεσημέρι της Κυριακής που αναζητάς κάτι καλό, αλλά επειδή η Τρίτη είναι ακόμα αρχή της εβδομάδας, δώσε στον εαυτό του να χαλαρώσει απόψε το βράδυ. Η υπόθεση ακολουθεί την αληθινή ιστορία της ερευνητικής ομάδας Spotlight της Boston Globe, η οποία ακολούθησε μια σειρά στοιχείων σχετικά με έναν συνταξιούχο ιερέα, που ήταν αναμειγμένος σε κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης μικρών αγοριών. Η ομάδα των ρεπόρτερ, επί της ουσίας, ξεσκέπασε και αποκάλυψε το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης εντός της Καθολικής Εκκλησίας, στη Βοστώνη, με 249 ιερείς να κατηγορούνται για παιδεραστία. Ως αποτέλεσμα της έρευνάς τους, τιμήθηκαν με Πούλιτζερ.

Στο Ertflix η ταινία θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου.

Searching

Η ταινία μυστηρίου κυκλοφόρησε το 2018, αλλά αγνοούσα την ύπαρξή της μέχρι που την βρήκα στο Ertflix. Κάτι που κάνει ξεχωριστό το Searching είναι ότι όλα εκτυλίσσονται μέσα από οθόνες υπολογιστών, κινητών και διαδικτυακών εφαρμογών. Η ταινία έλαβε εξαιρετικές κριτικές για το σενάριο, ενώ το 2022 ακολούθησε μία, κατά κάποιο τρόπο, συνέχεια με το Missing.

Η υπόθεση ακολουθεί τον Ντέιβιντ Κιμ, ο οποίος ξεκινά μια τοπική έρευνα για να βρει την 16χρονη κόρη του Μάργκοτ, που εξαφανίστηκε ξαφνικά. Ταυτόχρονα, αποφασίζει να ψάξει στα κοινωνικά δίκτυα της κόρης του, προκειμένου να βρει στοιχεία και ψηφιακά ίχνη της, ωστόσο φτάνει αντιμέτωπος σε μία ζοφερή αλήθεια: δεν γνώριζε πραγματικά την Μάργκοτ.



Bicentennial Man

Το 1999 ο Ρόμπιν Γουίλιαμς πρωταγωνίστησε σε μια ταινία επιστημονικής φαντασίας που είχε κάνει αίσθηση. Οι κριτικές ήταν ανάμεικτες, ωστόσο πάντα είναι καλή στιγμή να απολαμβάνεις τον θρυλικό ηθοποιό και τώρα μπορείς να το κάνεις μέσω του Ertflix.

Η ιστορία ακολουθεί τον Άντριου Μάρτιν, ένα ανδροειδές της εταιρείας NorthAm Robotics. Με τον καιρό, αναπτύσσει δημιουργικότητα, συναισθήματα και προσωπικότητα, προκαλώντας απορίες αλλά και φόβο στους ανθρώπους γύρω του. Καθώς περνούν τα χρόνια -στην πραγματικότητα δεκαετίες και αιώνες– ο Άντριου αναζητά απαντήσεις στο ποιος είναι και διεκδικεί αναγνώριση ως άνθρωπος. Σταδιακά τροποποιεί το σώμα του και τα εσωτερικά του συστήματα ώστε να μοιάζουν ολοένα και περισσότερο με ανθρώπινα.

Διαθέσιμη στο Ertflix μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου.