Οι Duran Duran, οι κρυφές ιστορίες και το αγαπημένο τραγούδι της πριγκίπισσας Νταϊάνα

Μάθε τα πάντα λίγο πριν τη συναυλία τους στην Πλατεία Νερού, στο Release Festival 2024

Οι Duran Duran έρχονται στις 18 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού για το Release Festival. Οι θρυλικοί Βρετανοί έρχονται στην Αθήνα λίγο μετά την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ, “Danse Macabre”, για να παρουσιάσουν ένα μεγάλο show βασισμένο στον πρωτοποριακό ήχο και ύφος τους, τα οποία έχουν με συνέπεια διευρύνει τα όρια της μουσικής, της μόδας και της τέχνης καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας τους.

Ο κλασικός σχηματισμός του συγκροτήματος όπως το ξέρουμε μέχρι σήμερα, δηλαδή ο τραγουδιστής Σιμόν Λε Μπον, ο μπασίστας Τζον Τέιλορ, ο κιθαρίστας Άντι Τέιλορ, ο ντράμερ Ρότζερ Τέιλορ και ο Νικ Ροντς στα πλήκτρα, έγινε το 1980. Το όνομά τους είναι εμπνευσμένο από τον χαρακτήρα DrDurand Durand στην ταινία “Μπαρμπαρέλα” με την Τζέιν Φόντα.

Το κλειδί για την επιτυχία των Duran Duran ήταν η προσοχή τους στην οπτική παρουσίαση. Συνεργάστηκαν με τον στιλίστα Πέρι Χέινς και τους σχεδιαστές μόδας Kahn and Bell και Antony Price. Και το γεγονός ότι ήταν ωραία παιδιά, σίγουρα θα βοήθησε. Το δεύτερο άλμπουμ τους, «Rio», έγινε παγκόσμια επιτυχία και δημιούργησε τα Top 10 σινγκλ, «Hungry Like The Wolf», «Save A Prayer» και «Rio». Ήδη σούπερ σταρ στην Ευρώπη, άρχισαν να κερδίζουν τις ΗΠΑ με μια σειρά από βίντεο που κυκλοφόρησαν στο εκκολαπτόμενο MTV. Το συγκρότημα πέτυχε το πρώτο Νο. 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο με το σινγκλ “Is There Something I Should Know?” και με την πριγκίπισσα Νταϊάνα να τους ανακηρύσσει το αγαπημένο της συγκρότημα, δεν υπήρχε τίποτα που να σταματά την ανοδική τους πορεία.

© Getty Images/ Bettmann

Το αγαπημένο τραγούδι της πριγκίπισσας Νταϊάνα

Οι Duran Duran έχουν αποκαλύψει σε συνέντευξή τους ότι γνώριζαν ότι η πρίγκιπισσα Νταϊάνα ήταν θαυμάστριά τους αλλά όταν γνώρισαν τον Χάρι και τον Ουίλιαμ έμαθαν και ποιο ήταν το αγαπημένο της τραγούδι. «Μας είπαν ότι συνήθιζαν να κάθονται στο πίσω κάθισμα στο αυτοκίνητο και η μαμά τους έβαζε το “Wild Boys” και τραγουδούσαν όλοι μαζί. Αυτή η πληροφορία μου έμεινε. Η ιδέα ότι τα μικρά αγόρια θα γινόντουσαν “άγρια αγόρια”, ότι αυτό θα ήταν μια στιγμή για εκείνους», είχε πει σχετικά ο μπασίστας Τζον Τέιλορ.

Η αγάπη της Νταϊάνας ήταν που τους παρακίνησε να τραγουδήσουν στο πάρτι του Παλατιού για τα Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ, το 2022. «Έχουμε έναν ξεχωριστό δεσμό με τη βασιλική οικογένεια, με την Νταϊάνα, γιατί ήταν μεγάλη θαυμάστρια του συγκροτήματος και μας υποστήριξη πολύ στις αρχές. Είχα πάντα συναισθηματικό δέσιμο με τη βασιλική οικογένεια οπότε νιώσαμε υπέροχα που βρισκόμασταν εκεί μια τόσο σημαντική στιγμή», έχει δηλώσει ο ντράμερ Ρότζερ Τέιλορ.

5 πράγματα που δεν ήξερες για τους Duran Duran

1. Για 20 χρόνια είχαν το κορυφαίο κομμάτι Τζέιμς Μποντ

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ και οι Γουίνγκς δεν το κατάφεραν, η Κάρλι Σίμον πλησίασε, η Σίρλεϊ Μπάσεϊ προσπάθησε 3 φορές, αλλά τις πρώτες δύο δεκαετίες του κινηματογραφικού franchise “Τζέιμς Μποντ”, κανένα από αυτά τα soundtrack δεν έγινε Νο1 στα διεθνή σινγκλ charts. Εκτός από τους Duran Duran. Το τραγούδι του 1985 “A View To A Kill” για την ομώνυμη ταινία Τζέιμς Μποντ (στα ελληνικά “Επιχείρηση Κινούμενος Στόχος”), μπήκε στα καλύτερα τραγούδια στις ΗΠΑ και Νο2 στο Ηνωμένο Βασίλειο (30 χρόνια αργότερα, ο Σαμ Σμιθ με το “Writing's On The Wall θα κατάφερνε να πιάσει κορυφή στα βρετανικά charts). Το τραγούδι γράφτηκε με τον εμβληματικό συνθέτη Τζον Μπάρι και ηχογραφήθηκε με ορχήστρα 60 οργάνων.

2. Έχει κυκλοφορήσει επιτραπέζιο με θέμα τους Duran Duran

To 1984, το συγκρότημα αποφάσισε να κυκλοφορήσει ένα live album λίγο διαφορετικό. Το “Arena” θα περιλάμβανε 10 τραγούδια, μαζί με ένα studio τραγούδι με το Νιλ Ρότζερς, αλλά και ένα long-form συναυλιακό βίντεο, μια βιντεοκασέτα με το “The making of Arena”, ένα βιβλίο και ένα επιτραπέζιο. Το τελευταίο, με όνομα “Into The Arena” είχε στόχο να ταιριάξεις κάρτες με τα σινγκλς και βίντεο του συγκροτήματος. Σήμερα αποτελεί συλλεκτικό αντικείμενο.

3. Όταν οι Duran Duran σχεδόν διαλύθηκαν

Ήταν το 1985 που οι Duran Duran μοιράστηκαν σε δύο παράλληλα μουσικά projects, το Arcadia με τους Σιμόν Λε Μπον, Νικ Ροντς και Ρότζερ Τέιλορ και το The Power Station με τους Τζον και Άντι Τέιλορ να ενώνουν τις δυνάμεις τους με το Ρόμπερτ Πάλμερ και τον Τόνι Τόμσον. Τα σχέδια για ένα νέο άλμπουμ του γκρουπ άρχισαν να απομακρύνονται όταν ο Ρότζερ Τέιλορ εγκατέλειψε το συγκρότημα για να ζήσει πιο ήρεμα και ο Άντι ξεκίνησε σόλο καριέρα. Οι υπόλοιποι τρεις κατάφεραν να βρουν ένα νέο ρυθμό και η συνεργασία με το Νιλ Ρότζερς στο Notorious τους βοήθησε να ανακάμψουν. Αργότερα ο Γουόρεν Κουκουρούλο μπήκε στο συγκρότημα στα τέλη των 80s και έφυγε όταν η αρχική πεντάδα επανενώθηκε το 2000. Ο Άντι έφυγε για δεύτερη φορά το 2006 αλλά η μπάντα έμεινε με τη βασική τετράδα ενωμένη μέχρι και σήμερα.

4. Ο Τζον Τέιλορ λείπει σε ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια τους

Στον μπασίστα Τζον Τέιλορ δεν αρέσει να μετανιώνει για αποφάσεις του παρελθόντος. Έχει, όμως, παραδεχθεί σε συνέντευξή του ότι τον έχει πειράξει μια απόφαση που πάρθηκε στις ηχογραφήσεις του 1993 για το άλμπουν “The Wedding Album”. «Ίσως να εύχομαι να είχα παίξει στο Come Undone. Είχα επιστρέψει στο L.A. Είχαμε βάλει αυτό το τραγούδι για ηχογράφηση και είπα “δεν επιστρέφω για ένα τραγούδι”. Ίσως ήταν διαφορετικό τραγούδι αν ήμουν εκεί, ίσως δεν ήταν τόσο υπέροχο τραγούδι. Αλλά δε μου αρέσει να μετανιώνω», είχε πει σχετικά στο BBC.

5. Όταν τα γυρίσμα ενός βιντεοκλίπ έστειλαν τον Άντι Τέιλορ στο νοσοκομείο

Ένα ταξίδι στη Σρι Λάνκα χρειάστηκε για να γυριστούν φύο από τα πιο θεαματικά βίντεο των Duran Duran που τους έκαναν γνωστούς παγκοσμίως παίζοντας στο MTV. Ωστόσο, τα γυρίσματα αυτά έστειλαν τον Άντι Τέιλορ στο νοσοκομείο. «Μην πέσετε σε λίμνη γεμάτη από ούρα ελεφάντων και τα ξεβγάλετε με πολύ ποτό και ένα κουβά από πιπεριές τσίλι», έδωσε τη συμβουλή ο κιθαρίστας Άντι Τέιλορ, ο οποίος κατάφερε να ολοκληρώσει κάποια live στην Αυστραλία πριν χρειαστεί να μεταφερθεί εσπευσμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο και να μπει στο νοσοκομείο νοσώντας από έναν τροπικό ιό.

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/ physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr