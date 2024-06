Μάρα Καρέτσος: «Θέλω να βοηθήσω τους νέους να ταξιδέψουν και να δείξουν τη δουλειά τους σε άλλα κράτη»

Μιλήσαμε με την διεθνούς φήμης εικαστικό ενόψει του Jazz in Athens by Mara Karetsos Center of Culture and Science Greece

Μια εμβληματική ζωή, ένα σπουδαίο έργο, μια καριέρα σε όλο τον κόσμο. Η Μάρα Καρέτσος είναι μία προσωπικότητα που αν την γνωρίσεις σίγουρα θα την λατρέψεις. Πλέον ζει μεταξύ Νέας Υόρκης, Μαϊάμι, Γαλλικής Ριβιέρας και Αθήνας συντονίζοντας τις δραστηριότητες για το «Κέντρο Πολιτισμού και Επιστήμης Μάρα Καρέτσος» που έχει ιδρύσει. Με αυτό, διοργανώνει στις 2 Ιουλίου στις 21.00 στο Ελληνικοί Χοροί - Θέατρο "Δόρα Στράτου", συναυλία με σημαντικές προσωπικότητες της διεθνούς και εγχώριας μουσικής σκηνής, σε ένα ξεχωριστό «πάντρεμα» από διαφορετικά μουσικά είδη, ήχους και στυλ.

Μετά την περσινή επιτυχία στο Ζάππειο Μέγαρο, το Jazz in Athens by Mara Karetsos Center of Culture and Science Greece επιστρέφει για μία μοναδική συναυλία υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων. Μέρος των εσόδων μάλιστα θα δοθεί για την ενίσχυση του Elton John AIDS Foundation.

Η βραδιά, την οποία έχει επιμεληθεί η διεθνούς φήμης visual artist Μάρα Καρέτσος είναι μια σύμπραξη αναγνωρισμένων μουσικών που θα μας ταξιδέψουν από τη Νέα Υόρκη και το Παρίσι μέχρι την Αθήνα.

Σε ποια φάση σας πετυχαίνουμε καλλιτεχνικά;

Έχω τα χυτήρια στη Νέα Υόρκη όπου περνάω τον χειμώνα κάνοντας έργα για την Ιαπωνία, αλλά και το ατελιέ μου στην Γαλλική Ριβιέρα όπου περνάω τους καλοκαιρινούς μήνες. Φυσικά, τα τελευταία χρόνια έχω επικεντρωθεί και στο «Κέντρο Πολιτισμού και Επιστήμης Μάρα Καρέτσος», το οποίο έχω ιδρύσει και στο οποίο είμαι πρόεδρος. Στόχος είναι να βοηθήσουμε νέους καλλιτέχνες και επιστήμονες στην Ελλάδα να ανοίξουν τα φτερά τους στο εξωτερικό, αλλά και ανθρώπους από το εξωτερικό να γνωρίσουν την χώρα μας.

Ποια στιγμή ξεχωρίζετε στην έως τώρα πορεία σας;

Τα πρώτα δύσκολα χρόνια στο Παρίσι καθορίσανε δυναμικά την πορεία μου. Έπειτα χάρη στην συνεργασία με τον γκαλερίστα Αλέξανδρο Ιόλα στη Νέα Υόρκη, η δουλειά μου πήρε το δρόμο της διεθνούς αναγνώρισης. Τίποτα φυσικά δεν μου χαρίστηκε, δούλεψα και δουλεύω σκληρά μέχρι σήμερα.

Ποια συμβουλή σας είχε δώσει ο Ιόλας που την κρατάτε μέχρι σήμερα;

Believe in yourself. Να πιστεύεις στον εαυτό σου και στη δουλειά σου. Είναι κάτι που το σκέφτομαι και το πράττω μέχρι σήμερα.

Πώς αποφασίσατε να ιδρύσετε το «Κέντρο Πολιτισμού και Επιστήμης Μάρα Καρέτσος»; Ποιος είναι ο στόχος του;

Εμείς, ο απόδημος Ελληνισμός έχουμε πάντα ένα όνειρο. Να γυρίσουμε στην πατρίδα μας και να προσφέρουμε. Με το Ίδρυμά μου θέλω να βοηθήσω τους νέους να ταξιδέψουν και να δείξουν τη δουλειά τους σε άλλα κράτη.

Μάρα Καρέτσος - Έλτον Τζον

Τι θα δούμε στη βραδιά που διοργανώνετε στις 2 Ιουλίου;

Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί καταφέραμε να μας εμπιστευτεί ο Sir Elton John, τον οποίο έχω γνωρίσει στην Γαλλική Ριβιέρα, και να μας δώσει το support του Foundation του για το AIDS. Έτσι, η συναυλία θα έχει αφιέρωμα στον μεγάλο μουσικό και μέρος των εσόδων θα πάει στο Elton John AIDS Foundation. Συναυλία με σημαντικές προσωπικότητες της διεθνούς και εγχώριας μουσικής σκηνής, σε ένα ξεχωριστό «πάντρεμα» από διαφορετικά μουσικά είδη, ήχους και στυλ. Φέρνω τον Benny Benack III από την Νέα Υόρκη για την πρώτη του πολυαναμενόμενη εμφάνιση στο ελληνικό κοινό, τον Γάλλο Christian Brenner με το Quintet του που παρουσιάζει ένα πρόγραμμα για τους λάτρεις της jazz και όχι μόνο. Και τον σπουδαίο Χρίστο Παπαγεωργίου και Αναστάσιο Πάππα που θα παρουσιάσουν τις «Μουσικές μεταμορφώσεις» μαζί με τον Τάκη Καπογιάννη και τον Σεραφείμ Μπέλλο.

Ποιο νέο καλλιτέχνη θα αναδείξετε στην συναυλία στο Θέατρο Δόρα Στράτου;

Την συναυλία, ανοίγει ο εξαιρετικός νέος δημιουργός, ερμηνευτής, ποιητής και κιθαρίστας, Δημήτρης Φέσσας. Ο Δημήτρης είναι ένας λαμπρός νέος, ο οποίος έβγαλε πριν λίγο καιρό και το πρώτο του single «Architect» και σας καλώ να τον ανακαλύψετε καθώς είναι ένα ταλέντο εν εξελίξει.

Τι θα λέγατε σε μία νέα εικαστικό που θέλει να ακολουθήσει τον δρόμο της Τέχνης;

Πίστεψε στον εαυτό σου, γίνε με την εργασία σου μοναδικός, και σκέψου ότι μία δύσκολη πορεία τελικά μπορεί να καταλήγει σε επιτυχία.

Info

Στο Jazz in Athens by Mara Karetsos Center of Culture and Science Greece συμμετέχουν:

Δημήτρης Φέσσας Band

Benny Benack III

Christian Brenner Quintet

Χρίστος Παπαγεωργίου - Αναστάσιος Πάππας - Δημήτρης Καπογιάννης - Σεραφείμ Μπέλος Quartet

Προπώληση εδώ