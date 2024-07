YES! to Summer, YES! to Athens! Το καλοκαίρι η Αθήνα γίνεται πιο εξωστρεφής, πιο ανοιχτόκαρδη, πιο χαμογελαστή

Το καλοκαίρι το NEW Hotel στο Σύνταγμα και το Semiramis στην Κηφισιά είναι οι ιδανικές επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας.

Οι μέρες είναι πιο φωτεινές, η διάθεση πιο ανεβασμένη, οι επισκέπτες της πόλης πολλοί. Το καλοκαίρι η Αθήνα είναι μια οικοδέσποινα που «έχει κόσμο» και το χαίρεται. Μένει έξω έως αργά και δροσίζεται σε πισίνες και ταράτσες με θέα.

Στο Σύνταγμα, δυο βήματα από την Πλάκα, το NEW Hotel έχει το πιο δροσερό roof restaurant του κέντρου, ενώ στο ανανεωμένο lobby του, το καινούριο Lobby Bar γίνεται η καλύτερη ιδέα για ένα διάλειμμα από τις βόλτες στην πόλη κάθε στιγμή.

Στον 7ο όροφο του ξενοδοχείου, το Art Lounge σας περιμένει καθημερινά από τις 18.00 το απόγευμα για να ξεκινήσετε το βράδυ σας με ένα signature cocktail και θέα ένα από τα πιο εντυπωσιακά, 100% αθηναϊκά, ηλιοβασιλέματα. Για τη συνέχεια ο Μπάμπης Κουντούρης, executive chef του ξενοδοχείου, προτείνει ένα καλά δουλεμένο μενού που προσεγγίζει την ελληνική κουζίνα με δημιουργική ματιά και καινούριες τεχνικές. Θα δοκιμάσετε, μεταξύ άλλων, σουτζουκάκια ταρτάρ, γιουβέτσι αστακού, παραδοσιακή οσπριάδα, σφυρίδα μπιάνκο και πολλά ακόμα πιάτα που σε όλους μας θυμίζουν γεύσεις οικείες και αγαπημένες.

Στο ανανεωμένο lobby του NEW Hotel, το ολοκαίνουριο Lobby Bar γίνεται μια πράσινη όαση – στην κυριολεξία – στο κέντρο της Αθήνας. Το αρχιτεκτονικό γραφείο Manhattan Projects δημιούργησε έναν φιλόξενο χώρο με αναφορές στη φύση και τη διαχρονική, αθηναϊκή, αστική αισθητική. Οι άνετοι καναπέδες, οι πλούσιες υφές, ο προσεκτικά επιλεγμένος φωτισμός και η εντυπωσιακή βλάστηση διαμορφώνουν την ατμόσφαιρα του Lobby Bar.

Εδώ μπορείτε να απολαύσετε το πρωινό σας, ή ένα αναζωογονητικό μεσημεριανό γεύμα. Πιάτα όπως οι γαρίδες Αμβρακικού στη σχάρα, ή το χοιρινό iberico «γύρος» ή ένα healthy bowl με κινόα, όσπρια και αβοκάντο, δίνουν το στίγμα του μενού.

Πιο βόρεια, στο Κεφαλάρι, η πισίνα του Semiramis υποδέχεται το καλοκαίρι του 2024, σαφώς ανανεωμένη. Οι οργανικές φόρμες, τα φωτεινά, απαλά χρώματα και τα ρευστά σχήματα γίνονται και πάλι το ιδανικό σκηνικό για τις πιο δροσερές καλοκαιρινές αποδράσεις στα βόρεια της πόλης. Ειδικά φέτος, η νέα ματιά του αρχιτεκτονικού γραφείου Manhattan Projects φρεσκάρει την χρωματική παλέτα της πισίνας προσθέτοντας και νέες πιο παστέλ αποχρώσεις του ροζ. Ταυτόχρονα ενισχύεται και το πράσινο με περισσότερα φυτά που όχι μόνο χαρίζουν τη σκιά τους αλλά επιπλέον δίνουν και ουσιαστικό νόημα στη φράση “όαση δροσιάς στα βόρεια προάστια”.

Ανανεωμένες είναι και οι γευστικές προτάσεις που μπορεί κανείς να απολαύσει δίπλα στο dining area της πισίνας, όλα βασισμένα στο νέο concept που σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από την Green Garlic Studios και τον Άρη Βεζενέ. Ολόφρεσκες, δημιουργικές σαλάτες, πολλές επιλογές ωμών από εξαιρετικές πρώτες ύλες και δροσερά γλυκά.

Και φέτος, τόσο η πισίνα του Semiramis, όσο και τα ανανεωμένα εστιατόρια του NEW Hotel γίνονται τα ιδανικά σημεία να απολαύσει κανείς αυτό που λέμε «cool καλοκαίρι στην Αθήνα». Say Yes! to Summer in Athens!