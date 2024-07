Time to glo up: Ζήσαμε το μεγαλύτερο glo up του καλοκαιριού

Το glo μπήκε σε νέα εποχή, και μας κάλεσε να γιορτάσουμε την πιο φωτεινή μας πλευρά στο μεγαλύτερο glo up του καλοκαιριού!

Με σύνθημα “time to glo up”, η BAT Hellas και το glo υποδέχτηκαν καλλιτέχνες, creators, και όλους όσους αγκαλιάζουν τη θετική τους πλευρά, στο πιο φωτεινό πάρτυ του καλοκαιριού.

Την Δευτέρα 1η Ιουλίου, ένας κήπος στην καρδιά της πόλης, μετατράπηκε στο ιδανικό σκηνικό για ένα πάρτυ που γιόρτασε τη λάμψη που κρύβουμε μέσα μας και το ταξίδι για να την ανακαλύψουμε. Αφορμή για αυτήν τη γιορτή, στάθηκε το λανσάρισμα της νέας συσκευής Hyper Pro που έρχεται πιο βελτιωμένη από ποτέ, να γίνει ο θετικός σύντροφος στην καθημερινότητά μας.

Στο πάρτυ καλεσμένοι ήταν όλοι εκείνοι οι φωτεινοί άνθρωποι που έχουν κάνει το δικό τους glow up, και που με την στάση τους και την αισιοδοξία τους, μας εμπνέουν να κυνηγήσουμε τη δική μας λάμψη, τον καλύτερό μας εαυτό.

Get ready to glo up

Κάθε γωνία στο glo up party ήταν ένα photo opportunity και μια ευκαιρία για να μοιραστούμε τη λάμψη που έχουμε μέσα μας, να αναδείξουμε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. H εμπειρία ξεκινούσε από την είσοδο, όπου οι καλεσμένοι περνούσαν από φωτεινές πύλες που σε κατηύθυναν να ζήσεις το δικό σου glo up. Όλη αυτή τη διαδρομή τη φώτιζε ένα light installation που, σχηματίζοντας σε κύματα, ακολουθούσες το δικό σου “φωτεινό μονοπάτι”.

Κοίτα τον καθρέφτη. Time to glo up!

Μπαίνοντας στο χώρο, κάθε βήμα έφερνε τους καλεσμένους πιο κοντά στο δικό τους glo up. Ένα γιγαντιαίο βίντεο mapping με σχέδια και χρώματα που προκαλούσαν ανάταση έδιναν τον τόνο και την αισθητική του πάρτυ, ενώ προβολές με μηνύματα, προέτρεπαν τους καλεσμένους να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητές τους, να ονειρευτούν και να τολμήσουν να φτάσουν στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους. Ένα ακόμα εντυπωσιακό video mapping για πρώτη φορά εφαρμόστηκε πάνω στο κεντρικό δέντρο του αχανούς κήπου, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία.

Ο καθρέφτης, βασικό στοιχείο του glo up υπήρχε παντού στο χώρο, σε τεράστιες μπάλες-καθρέφτη και manifestation walls, δημιουργώντας περισσότερα instagrammable moments, ενώ signature cocktails εμπνευσμένα από τα χρώματα και τις γεύσεις του glo, ενίσχυαν την εμπειρία.

Σε αυτό το ταξίδι για το glo up δε θα μπορούσε να λείπει το glitter bar , το σημείο όπου όλοι σταματούσαν για να βάλουν glitter και στρας, πριν ανέβουν στη σκηνή του glam bot, ντυμένο με μια τεράστια κουρτίνα με κρύσταλλα, από το οποίο πέρασαν όλοι για να μοιραστούν στα δικά τους highlights το δικό τους glo up.

To βράδυ συνεχίστηκε με τη μεγάλη έκπληξη, ένα opening act στον κήπο του Anassa, όπου τέσσερις χορευτές με lead τον Χρήστο Τζοβάρα, και τους Decy Stoo, Ilianna Kasl και George Dereskos από το ΚΣΟΤ, έκαναν ένα μοναδικό χορευτικό μπροστά στο βασικό στοιχείο του concept του πάρτυ, τον καθρέφτη. Μέσα από αυτό το performance, οι καλεσμένοι ένιωσαν την αισιοδοξία, την ανάταση και τη χαρά που έχει η θετική μεταμόρφωση.

Music glo up

Τέλος, τη σκυτάλη πήρε το μουσικό glo up πάρτυ. Στα decks ανέβηκαν οι Street Outdoors, οι οποίοι πέρασαν το ρυθμό στο DJ duο MĪMĪ & FY μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σε ένα music ride, που μας έφερε πιο κοντά στη φωτεινή πλευρά μας, αφήνοντάς μας τη γεύση μιας αξέχαστης εμπειρίας.

Στο glo up πάρτυ παρευρέθηκαν ανάμεσα σε άλλους:

Γιώργος Καράβας, Μιχάλης Σαράντης, Saske, Χαρά Παππά, Μιρκέτα Βιδάλη, Ηρακλής Τσουζίνοφ, Βασιλική Ρούσσου, Όλγα Ντάλλα, Γιώργος Παπαγεωργίου, Κέισι Μίζιου, Δάφνη Καραβοκύρη, Ιάσονας Λάιος, Μαρίτα Καθιτζιώτη, Φάνης Μπολέτσης, Black Morris, Κάτια Δέδε, Στέλλα Μουγκαλιάν, Σωτήρης Μπούγας, Μαίρη Βαρσάμη, Άγγελος Χατζηκυριάκος, Μαριάννα Καρά, Μαριάννα Παινέση, Μαριλίνα Βακονδίου, Full Circle κ.α.