Διακοπές στην Αθήνα; 5 σειρές για binge-watching τον Αύγουστο

Σειρές για να περάσεις ποιοτικά τον χρόνο σου και να ξεχαστείς που βρίσκεσαι στην πόλη και όχι σε κάποιο νησί

Είσαι τον Αύγουστο στην Αθήνα. Έχεις άδεια κάμποσες ημέρες ή εργάζεσαι κανονικά. Όποια και να είναι η κατάσταση σου, σου προτείνω να δεις την θετική πλευρά του πράγματος. Ποια είναι αυτή; Η ησυχία στην πόλη, οι άδειοι δρόμοι, οι περισσότερες επιλογές στην έξοδό σου.

Αντιθέτως, αν προτιμάς να τη βγάζεις στο δροσερό σου σπίτι, πάλι μπορείς να το χαρείς. Είτε διαβάζοντας ένα καλό βιβλίο, είτε βλέποντας σειρές που είναι για είναι για σωστό και τίμιο binge-watching.

Σειρές που ενδεχομένως να μην έχεις επιλέξει να παρακολουθήσεις ή σειρές που δεν τους έδωσες ευκαιρία όταν έπρεπε. Να, που τώρα μπορείς να το κάνεις.

Πέντε σειρές, λοιπόν, για binge-watching

Only Murders in the Building

Ίσως από τις πιο ωραίες σειρές που κυκλοφορούν στο Disney+. Το Only Murders in the Building δεν κουράζει καθόλου, έχει μπόλικη δόση χιούμορ, αρκετό μυστήριο για να σε κρατάει σε εγρήγορση και το πιο σημαντικό: φεύγει νεράκι. Ένας ακόμη λόγος για να το βάλεις στη λίστα, είναι η τέταρτη σεζόν που θα κάνει πρεμιέρα στις 27 Αυγούστου, που σημαίνει ότι θα δεις μαζί με τα προηγούμενα και τα νέα επεισόδια. Σου εγγυώμαι πως κάθε λεπτό του επεισοδίου αξίζει τον χρόνο του.

Imdb

Call My Agent

Μιας που το Παρίσι είναι στο επίκεντρο, λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων, και οι γαλλικές σειρές έχουν αποκτήσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, δεν μπορώ να μη σου προτείνω το Call My Agent στο Netflix. Ξεκίνησε να προβάλλεται το 2018, είναι τέσσερις σεζόν, αλλά δεν θα καταλάβεις για πότε τελειώνουν τα επεισόδια. Είναι τόσο ευχάριστη που στην τελευταία σεζόν, θα στεναχωρηθείς που δεν έχει άλλο. Ίσως να σε πείσει το γεγονός, για να τη δεις, πως η σειρά σημείωσε τεράστια επιτυχία στη Γαλλία, με 3-4 εκατομμύρια θεατές ανά επεισόδιο.

The Bear

Αν υπάρχουν σειρές που αποδεικνύουν ότι η καλή τηλεόραση δεν έχει πεθάνει, τότε το The Bear είναι μία εξ αυτών. Και είναι στο Disney+. Ενδεχομένως τις προηγούμενες εβδομάδες να πήρες χαμπάρι πως «έπαιζε» αρκετά την επικαιρότητα και υπάρχει λόγος γι'αυτό. Κυκλοφόρησε η τρίτη σεζόν. Δεν υπάρχει πραγματικά κάποιο ψεγάδι σε αυτή τη σειρά. Είναι υπέροχη σε όλα της και ιδανική για Αυγουστιάτικο binge-watching.

Imdb

Shogun

Στις φετινές υποψηφιότητες για βραβείο Emmy, το Shogun βρίσκεται πρώτο με 25. Ακολουθεί το The Bear με 23. Καταλαβαίνεις πως μιλάμε για δύο σειρές, άρτιες από την αρχή μέχρι το τέλος. Ακόμα και το φινάλε του Shogun απέδειξε πως δεν χρειάζεται ένα εκρητικό (ή υπερβολικό) τέλος για να είναι συναρπαστικό. Έχει ίντριγκα, συνωμοσίες και ρομάντζα, αλλά παρουσιάζει τη φεουδαρχική Ιαπωνία, όπως ήταν το 1600, δηλαδή ωμή και σκληρή, με τα έθιμά της, και ταυτόχρονα οπτικά όμορφη. Must-see.

Death and Other Details

Με άρωμα Άγκαθας Κρίστι, η σειρά Death and Other Details στο Disney+ είναι μια κλασική περίπτωση whodunnit. Για να σε βάλω στο κλίμα, είναι από αυτές τις χαλαρές σειρές που έχεις ανάγκη να παρακολουθήσεις, ένα βράδυ του Αυγούστου. Θέλω να σε προειδοποιήσω βέβαια πως το πιο πιθανό σενάριο είναι πως δεν θα βρεις τον δολοφονό του κρουαζιερόπλοιου, για την ακρίβεια θα ξαφνιαστείς σίγουρα. Αν πάλι έχεις πέσει μέσα, τότε είσαι μια καλή ντετέκτιβ και μπράβο σου.