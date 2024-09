Νέα απόπειρα δολοφονίας κατά Ντόναλντ Τραμπ: Το πρώτο μήνυμα, μετά τη σύλληψη του δράστη

Ένας 58χρονος άνδρας αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, δύο μήνες μετά την πρώτη επίθεση

Εν μέσω της προεδρικής εκστρατείας για τις Αμερικανικές εκλογές ο Ντόναλντ Τραμπ παραλίγο να πέσει θύμα δολοφονικής επίθεσης. Ο υποψήφιος πρόεδρος είχε πάει στο γήπεδο να παίξει γκολφ στο κλαμπ του στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα το βράδυ της Κυριακής (15/09), όταν ένας άντρας επιχείρησε να τον πυροβολήσει. Η αστυνομία παρενέβη άμεσα και συνέλαβε τον συγκεκριμένο άνθρωπο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των ξένων μέσων, ο Ράιαν Γουέσλι Ρουθ εντοπίστηκε από τη αστυνομία μερικά μέτρα μακριά από τον Ντόναλντ Τραμπ πίσω από έναν φράχτη. Ο 58χρονος είχε κρυφτεί πίσω από φυτά, έχοντας στην κατοχή του ένα καλάσνικοφ, μία κάμερα και δύο σακίδια. Ο ίδιος σημάδευε τον υποψήφιο πρόεδρο με το όπλο του, όταν έγινε αντιληπτός από έναν άνδρα των Μυστικών Υπηρεσιών, ο οποίος ειδοποίησε τους υπόλοιπους και ξεκίνησε η προσπάθεια σύλληψής του.

BREAKING: The suspect arrested in the alleged assassination attempt against former President Donald Trump is Ryan Wesley Routh. Here is a picture after arrest. pic.twitter.com/DvqHdtUmfJ

Όταν ο Ράιαν Γουέσλι Ρουθ αντιλήφθηκε ότι τον κατάλαβαν, προσπάθησε να διαφύγει, αφήνοντας πίσω τα προσωπικά αντικείμενά του. Ωστόσο, ένας πολίτης φωτογράφισε το αυτοκίνητό του κι έτσι ο 58χρονος συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο άνδρας ήταν ψύχραιμος και ήρεμος, όταν συνελήφθη από τις αρχές.

#BREAKING: Photo of two backpacks, an AK-47, and a Go-Pro left by the gunman at the Trump Golf Club in West Palm Beach.

Fox News IDs suspect as Ryan Wesley Routh.



The suspect was 300-500 yards from Trump when discovered. pic.twitter.com/1CLT95Mjpf