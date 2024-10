Nobody Wants This: Η πιο ωραία rom-com στο Netflix και η σκηνή που συνέβη στην πραγματικότητα

Αν δεν έχεις δει ακόμα το Nobody Wants This στο Netflix, τότε μην χάνεις άλλο χρόνο, θα περάσεις υπέροχα

Μία αντισυμβατική podcaster και ένας προσφάτως χωρισμένος ραβίνος, είναι οι δύο πρωταγωνιστές του Nobody Wants This στο Netflix. Μία σειρά που από τη στιγμή που είχε ανακοινωθεί, θέλαμε να τη δούμε, για δύο λόγους. Ο πρώτος γιατί είναι rom-com και ο δεύτερος γιατί το ειδύλλιο εκτυλίσσεται ανάμεσα στους Κρίστεν Μπελ και Άνταμ Μπρόντι. Τζοάν και Νόα, αντίστοιχα.

Ό,τι και να πούμε για την Κρίστεν Μπελ θα είναι λίγο, είναι πραγματικά υπέροχη σε αυτό το είδος και το επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά. Τέτοιοι ρόλοι της ταιριάζουν γάντι. Στον αντίποδα, ο Άνταμ Μπρόντι μάς έκανε ευχάριστη έκπληξη, αν και τον θαυμάζουμε από παλιά, από το California teens. Αυτό που ομολογουμένως μπορεί να πει κάποιος βλέποντας το Nobody Wants This, είναι πως οι δύο ηθοποιοί έχουν ωραία χημεία μεταξύ τους, γι’αυτό και η σειρά είναι η πιο ωραία rom-com που είδαμε τελευταία στο Netflix.

Εντάξει, όχι μόνο γι’αυτό. To Nobody Wants This φεύγει σαν νερό. Δέκα επεισόδια διάρκεια 25 λεπτών, που δεν σε κάνουν να βαριέσαι καθόλου. Έχει τόσο χιούμορ που το next episode είναι μονόδρομος.

Η υπόθεση του Nobody Wants This

Το Nobody Wants This ακολουθεί την Τζοάν και τον Νόα. Εκείνη είναι γνωστή podcaster, που μαζί με την αδερφή της μιλούν για τα προβληματικά ραντεβού τους και το σεξ. Εκείνος είναι ραβίνος, συμβουλεύει τα ζευγάρια να κρατήσουν ζωντανή τη σχέση τους και μόλις έχει βγει από έναν αρραβώνα.

Το ειδύλλιο ανάμεσά τους δεν αργεί να ζωντανέψει και τους βλέπουμε να προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα σε κάθε πρόβλημα που συναντούν. Το γεγονός πως η Τζοάν δεν είναι Εβραία φέρνει εμπόδια, μιας και ο Νόα ως ραβίνος, πρέπει να ακολουθήσει πιστά κάποιους κανόνες. Όλα όσα εκτυλίσσονται όμως, συνοδεύονται από χιούμορ, με αποτέλεσμα να περνάς καλά βλέποντας τη σειρά.

Είναι το Nobody Wants This βασισμένο σε αληθινή ιστορία;

Πολλοί ανέφεραν πως το Nobody Wants This βασίζεται στην προσωπική ιστορία της Έριν Φόστερ, η οποία δημιούργησε και τη σειρά. Εν μέρει, ναι, είναι εμπνευσμένη από την ίδια και τον σύζυγό της, Σιμόν Τίκμαν. Η Φόστερ περιγράφει τη σειρά ως μια επιστολή αγάπη για τον γάμο της, αν και ο σύζυγός της δεν είναι ραβίνος στην πραγματικότητα. Και τα εμπόδια που συνάντησαν ήταν πολύ λιγότερα από εκείνα του τηλεοπτικού ζευγαριού.

H ιδέα για το Nobody Wants This γεννήθηκε το 2019, όταν η Φόστερ επέλεξε τον Ιουδαϊσμό, μετά την γνωριμία της με τον σύζυγό της. Όπως είπε η ίδια, οι δυο τους γνωρίστηκαν σε ένα γυμναστήριο στο Λος Άντζελες και όχι σε ένα δείπνο όπως βλέπουμε στη σειρά. Με έμπνευση τον Τίκμαν, η Φόστερ δημιούργησε έναν χαρακτήρα που είναι συναισθηματικά διαθέσιμος, ιπποτικός, παλιομοδίτης, αλλά πραγματικά αστείος και γεμάτος αυτοπεποίθηση, όπως εξήγησε. Ενώ βασίστηκε και στην οικογενειακή κατάσταση του συζύγου της, ο οποίος εξίσου είναι γιος Εβραίων Ρώσων μεταναστών.

«Δεν προερχόμαστε από παρόμοια υπόβαθρα», πρόσθεσε η Φόστερ, «ήρθε από ένα πολύ πιο παραδοσιακό μέρος. Ήρθα από ένα πιο αντισυμβατικό μέρος. Όταν γνωριστήκαμε είπαμε ‘πώς θα λειτουργήσει αυτό;’».

Η σκηνή του Nobody Wants This που πραγματικά συνέβη

Και ακόμα κι αν υπάρχουν διαφορές με το Nobody Wants This, η Φόστερ ανέφερε πως μία σκηνή στη σειρά συνέβη και στην πραγματικότητα. Συγκεκριμένα, στο έκτο επεισόδιο, ο Νόα γνωρίζει τους γονείς της Τζοάν. Σε μια προσπάθεια να κάνει καλή εντύπωση, εμφανίζεται φορώντας ένα σακάκι πάνω από τα αθλητικά του και ένα τεράστιο μπουκέτο ηλιοτρόπια. Στο Nobody Wants This βλέπουμε την Τζοάν να αηδιάζει με το όλο σκηνικό και είναι έτοιμη να τον αφήσει.

Η ιστορία αυτή συνέβη στην πραγματικότητα, όταν ο σύζυγος της Φόστερ γνώρισε την μητέρα της. Εμφανίστηκε με ένα μπουκέτο ηλιοτρόπια, γεγονός που την φρίκαρε.