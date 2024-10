The Loft στο TGI FRIDAYS™ Καπνικαρέας: Ο απόλυτος προορισμός της πόλης για ζωντανή ψυχαγωγία

Ένα συναρπαστικό πρόγραμμα ψυχαγωγίας στο The Loft, τον αποκλειστικό χώρο στον πρώτο όροφο των TGI FRIDAYS™ Καπνικαρέας, είναι εδώ για να κάνει τη φθινοπωρινή σεζόν αξέχαστη.

Με μοναδικές παραστάσεις Live Podcast Game Show, Stand-Up comedy και βραδιές Karaoke το The Loft υπόσχεται ένα αξέχαστο πρόγραμμα γέλιου, μουσικής και διασκέδασης αυτό το φθινόπωρο.

Τα TGI FRIDAYS™ υποδέχονται την καθόλου μίνιμαλ stand up comedian και podcaster, Ήρα Κατσούδα και το "Μίνιμαλ The Podcast Game Show"

Η Ήρα Κατσούδα έρχεται τον Οκτώβριο και φέρνει μαζί της LIVE το "ΜΙΝΙΜΑΛ -The Podcast Game Show", με σπουδαίους καλεσμένους αλλά και κοινό που θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να νικήσουν όλοι μαζί την παρουσιάστρια.

Τι είναι το "Μίνιμαλ The Podcast Game Show";

Είναι podcast. Είναι παιχνίδι. Είναι Show. Και είναι Μίνιμαλ. Ένα αποκλειστικά ηχητικό τηλεπαιχνίδι, στο οποίο οι καλεσμένοι επιχειρούν να απαντήσουν σωστά στις πιο κουλές ερωτήσεις ήχων. Πώς ακούγεται μια πλάνη; Τι ήχο κάνει η μοναξιά; Ποια ήταν τα τελευταία λόγια του Άλμπερτ Αϊνστάιν; Πόσα "Μπιπ" ακούγονται όταν βρει το μικρό δαχτυλάκι σε γωνία; Αυτές και άλλες πολλές ερωτήσεις σας περιμένουν απο 8 Οκτωβρίου και για περιορισμένες εμφανίσεις στο "Μίνιμαλ The Podcast Game Show". Την Τρίτη 5/11 υποδέχονται τον ηθοποιό Βλαδίμηρο Κυριακίδη, stay tuned για τις επόμενες παραστάσεις!

Η παράσταση «ΣΟΥΠΕΡ ΔΥΝΑΜΗ» επιστρέφει για 2η χρονιά!

Από την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου και κάθε Τετάρτη ο κωμικός Ζήσης Ρούμπος μιλάει για την εποχή των υπερηρώων που διανύουμε στην back by popular demand παράσταση «ΣΟΥΠΕΡ ΔΥΝΑΜΗ» που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά! Kαι όταν λέμε σούπερ ήρωες δεν εννοούμε αυτούς των ταινιών αλλά όλους εμάς. Γιατί πραγματικά, χρειάζονται σούπερ δυνάμεις για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στο σήμερα.

Γάμος, παιδιά, σκυλιά, γατιά, γηρατειά, ταινίες, έντομα, ζώα, σεξ, influencers, δράση, εκρήξεις και αγαπημένοι αντιπαθητικοί χαρακτήρες. Γιατί φυσικά κάθε καλή υπερ-ηρωική ιστορία χρειάζεται έναν κακό. Καμιά φορά και περισσότερους από έναν!

Karaoke nights στα TGI FRIDAYS™ κάθε Κυριακή μαζί με τα νέα Jack Your Coke Cocktails



To πιο διασκεδαστικό Karaoke event της πόλης σε περιμένει κάθε Κυριακή στις 20:00, στο The Loft Καπνικαρέας παρέα με τα Jack Your Coke Cocktails που είναι εδώ για να σε συνοδεύσουν σε κάθε νότα! Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για πολύ τραγούδι, γεύσεις και πλούσια δώρα!



The Loft at TGI FRIDAYS™

Καπνικαρέας 3, Αθήνα

www.fridays.gr

Follow @tgifridaysgr \Facebook | Instagram | Tiktok