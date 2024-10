Η Beverage World καλωσορίζει ένα ακόμα πρωτοποριακό ελληνικό προϊόν στο χαρτοφυλάκιο της

Rocks & Grapes-Το νέο πρωτοποριακό τσίπουρο με μοναδικό χαρακτήρα, που θέλει να αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι του στην διασκέδαση

Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου, στο “The Bar In Front Of The Bar”, που κατέχει μια θέση ανάμεσα στα 100 καλύτερα μπαρ του κόσμου, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του Rocks ‘n‘ Grapes, ενός νέου, μοναδικού τσίπουρου που ήρθε να αλλάξει τα δεδομένα της κατηγορίας και να γίνει το αγαπημένο ποτό όλων.

Φτιαγμένο από διαφορετικές και κορυφαίες ποικιλίες ελληνικών σταφυλιών και φιλτραρισμένο με το αξεπέραστο ελληνικό μάρμαρο, που του χαρίζει μια μοναδική καθαρότητα και ποιότητα, το Rocks ‘n‘ Grapes φέρνει μια νέα εποχή και θέλει να χαρίσει στο ελληνικό τσίπουρο έναν πιο εξωστρεφή και κοσμοπολίτικο χαρακτήρα.

Το Rocks ‘n‘ Grapes αποτελεί τη νέα προσθήκη στο πλούσιο portfolio της Beverage World και συγκεκριμένα στην κατηγορία των Greek Spirits, ενώ παράλληλα από αρχές Οκτωβρίου είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες κάβες και κορυφαία cocktail bars.

Το event αποτέλεσε σημείο συνάντησης για πλήθος κόσμου από τον επιχειρηματικό, τον καλλιτεχνικό και τον χώρο της γαστρονομίας, οι οποίοι δοκίμασαν το Rocks ‘n‘ Grapes, απολαμβάνοντάς το σκέτο ή σε μοναδικά cocktails, και εντυπωσιάστηκαν από τη γεύση και τον χαρακτήρα του.

Οικοδεσπότες της βραδιάς ήταν οι συνιδιοκτήτες του “The Bar In Front Of The Bar”, Αλέξανδρος Τσελεπής και Κωνσταντίνος Θεοδωρακόπουλος, που μαζί με την ομάδα τους, είναι οι εμπνευστές και δημιουργοί του Rocks ‘n‘ Grapes.

Όπως πως δήλωσαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, στόχος τους ήταν να δημιουργήσουν κάτι καινοτόμο και μοναδικό που θα ανοίξει μια καινούργια σελίδα στη διασκέδαση και στην απόλαυση, καθώς και έναν ακόμη λόγω για να αναδειχθεί η Ελλάδα στα διεθνή bar.

Για τον λόγο αυτό, η Beverage World και το Rocks ‘n‘ Grapes συμπορεύονται μαζί με κοινό στόχο να προσφέρουν στους λάτρεις των πρωτοποριακών ποτών μία ακόμα πρόταση στην κατηγορία των Greek Spirits, δίνοντας τους την ευκαιρία να το απολαύσουν σε 5 ανατρεπτικές προτάσεις signature cocktails, εμπνευσμένες από ελληνικές πρώτες ύλες.