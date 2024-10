Ο θάνατος του Λίαμ Πέιν οδήγησε τους One Direction ξανά στα charts

Εκτός από τις επιτυχίες των One Direction, στα charts βρίσκεται και ο Λίαμ Πέιν ως σόλο καλλιτέχνης

Ήταν αναμενόμενο οι One Direction να έχουν το spotlight πάνω τους, μετά τον τραγικό θάνατο του Λίαμ Πέιν. Ένα συγκρότημα που συστήθηκε στο κοινό το 2010, στο Ηνωμένο Βασίλειο και η φήμη του γρήγορα εκτοξεύθηκε. Σημείωσε τεράστια επιτυχία, μέχρι το 2016 που διαλύθηκε οριστικά.

Οι θαυμαστές των One Direction, σοκαρισμένοι ακόμα, αποχαιρετούν τον Λίαμ Πέιν, ακούγοντας ξανά όλες τις επιτυχίες τους, οδηγώντας έτσι το συγκρότημα, ξανά, στα charts. Τραγούδια όπως το «Night Changes», «Story of my Life» και φυσικά το «What makes you beautiful» που τους καθιέρωσε παγκοσμίως, φιγουράρουν στα βρετανικά charts.

Πιο συγκεκριμένα, αυτή την εβδομάδα, το «Night Changes» κατέχει την 16η θέση, το «Story Of My Life» την 21η, ενώ το «What Makes You Beautiful» βρίσκεται στην 47η θέση. Μάλιστα, στα charts είναι και ο Λίαμ Πέιν, ο οποίος μετά το τέλος του συγκροτήματος, κυκλοφόρησε λίγα κομμάτια, όπως το «Teardrops», «Strip that down» και το «For you» σε συνεργασία με την Ρίτα Όρα. Αυτό που πραγματικά ήθελε ο τραγουδιστής, δυστυχώς το πέτυχε με τον θάνατό του.

Οι One Direction ήταν ένα φαινόμενο στη μουσική βιομηχανία

Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ο θάνατος του Λίαμ Πέιν, στο TikTok άρχισαν αμέσως να κυκλοφορούν εκατοντάδες βίντεο με τον 31χρονο τραγουδιστή. Από την ημέρα που ξεκίνησε μέχρι και τις τελευταίες του στιγμές. Μάλιστα, υπάρχει και ένα βίντεο από το βρετανικό X-factor, όπου οι κριτές δημιουργούν ένα συγκρότημα, που κανείς δεν ήξερε εκείνη τη στιγμή πως θα γινόταν απόλυτα επιτυχημένο. Οι Λίαμ Πέιν, Χάρι Στάιλς, Ζέιν Μάλικ, Νάιαλ Χόραν και Λούι Τομλισον ήταν η χρυσή πεντάδα και σύστησαν έτσι στο κοινό τους One Direction.

Το συγκρότημα πήρε την τρίτη θέση στον τελικό του X-factor και το πρώτο τους δισκογραφικό συμβόλαιο ήταν γεγονός. Το 2011 ξεκίνησαν δυναμικά και κυκλοφόρησαν την πρώτη τους μεγάλη επιτυχία «What makes you beautiful», που εδραίωσε τους One Direction σε παγκόσμιο επίπεδο. Ήταν νέα και φρέσκα πρόσωπα, ηλικιακά κοντά με τους θαυμαστές και ενεργά στα social media. Γρήγορα καταξιώθηκαν, τα live τους ήταν πάντα γεμάτα από κόσμο και οι θαυμαστές τούς ακολουθούσαν πιστά και φανατικά.

Οι One Direction ήταν ένα φαινόμενο στη μουσική βιομηχανία. Πέντε από τα άλμπουμ τους σημείωσαν πωλήσεις ρεκόρ και τα τραγούδια τους βρίσκονταν συνεχώς στα charts. Όλα αυτά μέχρι το 2015, όπου ο Ζέιν Μάλικ αποφάσισε να φύγει από το συγκρότημα. Μια ανακοίνωση που προκάλεσε αναστάτωση στους θαυμαστές, αλλά και στις μεταξύ σχέσεις των υπόλοιπων μελών, που αποφάσισαν να συνεχίσουν. Τελικά, οι One Direction κράτησαν για έναν χρόνο ακόμα. Το 2016 ήρθε η οριστική ρήξη.