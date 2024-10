Πώς ο θάνατος του Λίαμ Πέιν γέννησε θεωρίες συνωμοσίας - Η παραπληροφόρηση και η διαμάχη με την πρώην σύντροφό του

Πριν μία εβδομάδα ο Λίαμ Πέιν δεχόταν «επίθεση» από τους θαυμαστές του. Τώρα όλοι κλαίνε για τον θάνατό του

Ο ξαφνικός και τραγικός θάνατος του Λίαμ Πέιν αποτελεί την είδηση των ημερών. Από τη στιγμή που έγινε γνωστό πως ο τραγουδιστής και μέλος του πρώην συγκροτήματος, One Direction, εντοπίστηκε νεκρός, οι θαυμαστές του συγκεντρώθηκαν έξω από το ξενοδοχείο Casa Sur στο Μπουένος Άιρες, εκεί όπου συνέβη η πτώση από τον τρίτο όροφο. Αναφορικά με τη νεκροψία που δόθηκε στη δημοσιότητα, χθες, ο 31χρονος έχασε τη ζωή του αποκλειστικά από την πτώση, αφού εντοπίστηκαν πολλαπλές κακώσεις και εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία, που όλα προέρχονται από το ύψος.

Πριν όμως δοθούν σαφείς απαντήσεις για τον θάνατο του Λίαμ Πέιν, οι θεωρίες συνωμοσίας είχαν ήδη ξεκινήσει. Ήταν αρκετοί εκείνοι που έγραφαν στο Χ και το TikTok πως δεν ήταν μόνος. Μια θεωρία που κατέρρευσε, αφού τα στοιχεία έδειξαν πως ο τραγουδιστής δεν είχε κανένα τραύμα που να παρέπεμπε σε εμπλοκή τρίτων προσώπων. Μάλιστα, ο Πέιν είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και ναρκωτικών, με το γραφείο του εισαγγελέα της Αργεντικής να γράφει στην έκθεση, πως μπορεί να έπεσε ενώ βρισκόταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση ή ακόμα και να είχε χάσει τελείως τις αισθήσεις του.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Όπως διαβάζουμε στο Vox, ο Λίαμ Πέιν βρισκόταν στην Αργεντινή, μαζί με την σύντροφό του, Κέιτι Κάσιντι, για τη συναυλία του Νάιλ Χόραν. Η ίδια είχε φύγει από το ξενοδοχείο δύο ήμερες πριν τον θάνατο του, κάτι που επίσης προβλημάτισε τους θαυμαστές του. Περίπου μία ώρα μετά τις αναρτήσεις του τραγουδιστή στο Snapchat, άρχισε να κυκλοφορεί στο X η είδηση πως ο τραγουδιστής έπεσε από το μπαλκόνι του στο ξενοδοχείο. Το TMZ επιβεβαίωσε τον θάνατό του με κομμένες φωτογραφίες του ίδιου, μετά την πτώση, τις οποίες όμως αφαίρεσε γρήγορα μετά την κατακραυγή.

Το πώς αντιμετώπισε το TMZ τον θάνατό του, ήταν η αρχή για να ακολουθήσουν ρεπορτάζ από τα υπόλοιπα ΜΜΕ. Από ταμπλόιντ μέχρι το CNN, οι αναγνώστες έμαθαν γρήγορα πως ο Λίαμ Πέιν είχε σπάσει αντικείμενα, πως οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου κάλεσαν στο 911, πως υπήρχαν ναρκωτικά στο δωματιό του, αλλά και να δοθούν πληροφορίες για τη νομική διαμάχη που είχε με την πρώην αρραβωνιαστικά του, Μάγια Χένρι, με την οποία ήταν μαζί από το 2020 έως το 2022. Τα ταμπλόιντ τροφοδότησαν επίσης εικασίες, σχετικά με την ψυγική υγεία του 31χρονου, που μιλούσαν για αυτοκτονικές τάσεις και αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά.

Ακόμα και στο X και στο TikTok κυκλοφορούσαν βίντεο, που παρουσίαζαν την υποτιθέμενη πτώση του Λίαμ Πέιν από τον τρίτο όροφο. Δεν ήταν βέβαια δύσκολο να καταλάβει κανείς πως τα βίντεο ήταν fake, αν και ορισμένοι τα έκαναν repost και τα πίστεψαν.

Μέρες πριν τον θάνατο του, ο Λίαμ Πέιν δέχθηκε σφοδρή κριτική από τους θαυμαστές των One Direction, κατηγορώντας τον πώς ήθελε να τραβήξει την προσοχή στη συναυλία του Νάιλ Χόραν. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στις 3 Οκτωβρίου, ο Πέιν φαίνεται να είχε αλληλεπίδραση με θαυμαστές του, κάτι που δυνασχέτησε τον κόσμο σχολιάζοντας πως ήθελε να στρέψει τα βλέμματα πάνω του. Μετά τη συναυλία πάντως, ο Πέιν δημοσίευσε μια φωτογραφία του με τον Χόραν, γράφοντας πόσο περήφανος ήταν για τον αδερφό του.

Μετά τον θάνατο του, κυκλοφόρησαν στα social media συνεντεύξεις του Λίαμ Πέιν, υποδηλώνοντας πως ήταν ένας «τοξικός σύντροφος». Αφορμή μάλιστα στάθηκε και ένα βίντεο του ίδιου, που έλεγε στην τελευταία του σύντροφο, Κάσιντι, πως φαίνεται «ωραία και επιτέλους ντυμένη».

Στις 14 Οκτωβρίου, δύο ημέρες πριν τον θάνατό του, η πρώην αρραβωνιαστικιά του Μάγια Χένρι, μίλησε για τον Λίαμ Πέιν στο podcast «The Internet Is Dead», κάνοντας λόγο για μία σχέση που ήταν τοξική. Μεταξύ άλλων τον κατηγόρησε πως «έπαιζε με τον θάνατο» και απειλούσε με αυτοκτονία ως «τακτική χειραγώγησης». Είπε επίσης πως εκείνη και η οικογένειά της προσφέρθηκαν να τον βοηθήσουν και να τον βάλουν σε κέντρο αποτοξίνωσης, αλλά τους αγνόησε.

Η Μάγια Χένρι υποστήριξε επίσης πως η οικογένεια του Λίαμ Πέιν την είχε προειδοποιήσει να μην κυκλοφορήσει το πρώτο της μυθιστόρημα, Looking Forward, τον περασμένο Μάιο, το οποίο είπε πως ήταν «εμπνευσμένο από αληθινά γεγονότα». Δεδομένου του θέματος του βιβλίου -την τραυματική δηλαδή εμπειρία μιας γυναίκας με έναν διάσημο άντρα- οι θαυμαστές υπέθεσαν ότι βασιζόταν στη σχέση της με τον Πέιν. Στο βιβλίο, η κύρια ηρωίδα, η Μάλορι, εξαναγκάζεται από τον σύντροφό της να προχωρήσει σε έκτρωση στο σπίτι. Στη συνέχεια, η ίδια αποθαρρύνεται από τον περίγυρο του συντρόφου της να ζητήσει ιατρική περίθαλψη για την αιμορραγία, φοβούμενη μην αποκαλυφθεί στη δημοσιότητα.

Οι θαυμαστές δεν έχουν σταματήσει να κάνουν αναρτήσεις για τον θάνατο του Λίαμ Πέιν, θεωρώντας πως κάτι ύποπτο υπάρχει. Έγραψαν ακόμα και πως ο τραγουδιστής γνώριζε πως θα πεθάνει. Αυτό διατυπώθηκε με αφορμή το τατουάζ που είχε στο αριστερό του χέρι, το οποίο ήταν ένα ρολόι. Η ειδικός σε θέματα ψυχικής υγείας, Ίνμπαλ Χόριγκναμ, είπε πως «τα τατουάζ του Λίαμ δεν προέβλεψαν και σίγουρα δεν προκάλεσαν τον τραγικό θάνατό του, αλλά μας λένε ένα πολύ σημαντικό πράγμα: πώς έβλεπε τη ζωή».

Εννοείται πως ορισμένοι προχώρησαν τις θεωρίες συνωμοσίας ένα βήμα παρακάτω, συνδέοντας τον θάνατο του Λίαμ Πέιν με τον P. Diddy. Ο λόγος; Πρώτον γιατί ο P. Diddy βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο με το σκάνδαλο που αποκαλύφθηκε και δεύτερον, γιατί ο Λίαμ Πέιν είχε μιλήσει το 2017, στην εκπομπή «The Graham Norton Show» για τον P. Diddy. Μεταξύ άλλων ο τραγουδιστής είπε πως είχε «το πιο κακό γέλιο» και πως η χειραψία τους ήταν ιδιαίτερα άβολη.

Liam talking about P.Diddy, they soon shut him down. pic.twitter.com/JzES05kiGf