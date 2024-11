«Το Χαμόγελο του Παιδιού» συνδιοργανώνει το ετήσιο συνέδριο του Missing Children Europe για το 2024

Κάθε 2 λεπτά αναφέρεται η εξαφάνιση 1 παιδιού στην Ευρώπη

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ως ενεργό μέλος σε πολλά ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα -συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τα Εξαφανισμένα και Σεξουαλικώς Κακοποιημένα Παιδιά (Missing Children Europe-MCΕ), όπου είναι και ιδρυτικό μέλος, ένωσε τις δυνάμεις του με την Missing Children Europe και συνδιοργανώνει το ετήσιο συνέδριο της.

Κάθε χρόνο το θεματικό συνέδριο της Missing Children Europe συγκεντρώνει φορείς που εργάζονται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο στον τομέα της παιδικής προστασίας, όπως φορείς χάραξης πολιτικής, ερευνητές, Οργανώσεις της Κοινωνίας των πολιτών και επαγγελματίες πρώτης γραμμής.

«Συνεργασία μεταξύ Οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και υπηρεσιών επιβολής του νόμου: ενίσχυση των διεπιστημονικών απαντήσεων για τα εξαφανισμένα παιδιά στην Ευρώπη»

Φέτος, το συνέδριο έλαβε χώρα, τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου, στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα, με περισσότερους από 100 συμμετέχοντες από όλη την Ευρώπη -επαγγελματίες πρώτης γραμμής, μέλη της MCE, εκπροσώπους των υπηρεσιών επιβολής του Nόμου, ερευνητές, φορείς χάραξης πολιτικής, δημοσιογράφους και νέους- και είχε τίτλο «Συνεργασία μεταξύ Οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και υπηρεσιών επιβολής του νόμου: Ενίσχυση των διεπιστημονικών απαντήσεων για τα εξαφανισμένα παιδιά στην Ευρώπη».

Την Τρίτη 22 Οκτωβρίου, ακολούθησε Γενική Συνέλευση η οποία πραγματοποιήθηκε στο Πανελλήνιο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής & Ιατρικής Παρέμβασης «Ανδρέας Γιαννόπουλος».

Κατά την έναρξη του συνεδρίου απηύθυναν σύντομους χαιρετισμούς εκπρόσωποι των Αρχών, ο κ. Παναγιώτης Στάθης, Αντιστράτηγος της Ελληνικής Αστυνομίας και Γενικός Γραμματέας Δημοσίας Τάξεως, ο κ. Πασχάλης Συριτούδης, Αντιστράτηγος, Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, ο κ. Τρύφων Κοντιζάς, Αντιναύαρχος Λ.Σ., Β' Υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και ο κ. Θεόδωρος Βάγιας, Αντιστράτηγος, Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντικατοπτρίζοντας τη στενή συνεργασία που έχει εδραιωθεί μεταξύ του «Χαμόγελου» και των βασικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου στην Ελλάδα, οι οποίες έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους βάσει επίσημων συμφωνιών προς όφελος της προστασίας και διάσωσης των παιδιών.

Η Dr. Maria Herczog, Πρόεδρος, Missing Children Europe, ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους για την παρουσία και τη συμμετοχή τους και δήλωσε:

«Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι δίνουμε πολύ μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό που έχει σημασία, στον τρόπο λειτουργίας της συνεργασίας μας. Είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς η συνεργασία με την Αστυνομία, με τις Αρχές και με όλους εκείνους που υποστηρίζουν πρώτα απ' όλα την πρόληψη στις εξαφανίσεις ανηλίκων, αλλά και τη συμβολή στην ανεύρεση των εξαφανισμένων παιδιών και την αμεσότερη επιστροφή τους στο σπίτι τους».

Ο κ. Κώστας Γιαννόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ., «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δήλωσε με τη σειρά του:

«Το “Χαμόγελο”, και οι άνθρωποί του, καταβάλλουν προσπάθεια να κάνουν πάντα το καλύτερο δυνατό, με κύριο μέλημα οι δράσεις του να έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία και για τον λόγο αυτό, πραγματοποιούνται και συναντήσεις όπως αυτή. Το Missing Children Europe δημιουργήθηκε με την επιθυμία να ενώσει δυνάμεις και πόρους, για την πρόληψη των εξαφανισμένων παιδιών. Αρχικά, συμμετείχαν μόνο λίγες χώρες, αλλά σήμερα έχουμε δημιουργήσει ένα ισχυρό δίκτυο που περιλαμβάνει πολλές χώρες και Οργανισμούς, που μοιράζονται την ίδια αποστολή: να επιστρέψουν τα εξαφανισμένα παιδιά στις οικογένειές τους».

Στην Ευρώπη, κάθε 2 λεπτά αναφέρεται η εξαφάνιση 1 παιδιού. Μόνο το 2023 οι φορείς που διαχειρίζονται την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 σε κάθε κράτος, διαχειρίστηκαν 7.274 νέες υποθέσεις εξαφάνισης ανηλίκων, 837 από αυτές βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη.

Το Α’ Εξάμηνο του 2024 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» διαχειρίστηκε:

121 αιτήματα για υποστήριξη ερευνών αναζήτησης 112 αγνοούμενων παιδιών

1 Εξαφάνιση την Ημέρα

Από το σύνολο των 112 παιδιών

71 (63%) αφορούσαν σε φυγές εφήβων

18 (16%) αφορούσαν σε ανησυχητικές εξαφανίσεις ανηλίκων (AmberAlerts κ.λπ)

13 (11%) αφορούσαν σε γονικές αρπαγές

Εξαφανίζονται κυρίως παιδιά εφηβικής ηλικίας, με τα περισσότερα να είναι κορίτσια.

Το πρώτο πάνελ είχε τίτλο «Νομικό και θεσμικό πλαίσιο για την προώθηση της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των φορέων που εργάζονται στην επιβολή του νόμου και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών». Στη συζήτηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας του Βελγίου, της Σουηδικής Αστυνομικής Αρχής, της Εθνικής Αστυνομίας των Κάτω Χωρών και του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ελλάδας, οι οποίοι αναφέρθηκαν στον τρόπο διαχείρισης των υποθέσεων εξαφανισμένων παιδιών στις χώρες τους (Βέλγιο, Σουηδία, Ολλανδία και Ελλάδα), αναφέροντας τις βέλτιστες πρακτικές αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στη συνεργασία τους με την κοινωνία των πολιτών.

Όλοι οι συμμετέχοντες στο πάνελ τόνισαν τη σημασία του να γνωρίζουν όλοι το ρόλο τους -Οργανισμοί, Αρμόδιες Αρχές κ.ά.- στις έρευνες, προκειμένου να διευκολυνθεί η μεταξύ τους συνεργασία και η αποτελεσματική αναζήτηση των αγνοουμένων. Συντονιστής του πάνελ ήταν ο κ. Coskun Çörüz, Διευθυντής, IKO-International Child Abduction Center, Ολλανδία/ Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Missing Children Europe.

Το επόμενο πάνελ έθεσε το θέμα που αφορά τον «Ρόλο της Τεχνολογίας στη δημιουργία διόδων για την απόκτηση αποτελεσματικότερων απαντήσεων στο θέμα προστασίας των παιδιών που αγνοούνται», όπου οι συμμετέχοντες –από Cisco Ελλάδας, Κύπρου, και Μάλτας, INTERPOL, Child Focus και Missing Children Europe– μίλησαν για τους δικούς τους μοναδικούς τρόπους που χρησιμοποιούν τα τεχνολογικά εργαλεία τους για την υποστήριξη δράσεων αναζήτησης των εξαφανισμένων παιδιών, όπως η «Ομάδα Τεχνολογίας για τα Παιδιά» του «Χαμόγελου», οι ειδοποιήσεις με χρώμα της Interpol, η Cyber Squad του Child Focus, το ReMUMber και το CESAGRAM της MCE, και άλλα.

Όλοι ανεξαιρέτως οι ομιλητές τόνισαν, ότι η Τεχνολογία δεν πρέπει να αποτελεί το μοναδικό εργαλείο για την ανεύρεση αγνοουμένων, αλλά ένας ισχυρός σύμμαχος στη διάθεση του ανθρώπινου δυναμικού που αγωνίζεται καθημερινά στον τομέα των εξαφανίσεων, καθώς ο ανθρώπινος παράγοντας και το πάθος που κρύβει, αποτελούν παράγοντες που επιφέρουν αποτελέσματα. Το πάνελ συντόνισε η κα Aagje Leven, Γενική Γραμματέας, Missing Children Europe.

Εντυπωσιακά στοιχεία που αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια του πάνελ:

Interpol: 20 εκατομμύρια αναζητήσεις πραγματοποιούνται ημερησίωςστις 19 βάσεις δεδομένων της.

Child Focus: 2022 περιπτώσεις εξαφανισμένων παιδιών, από το 1998. Δημόσιες εκκλήσεις έγιναν στο 3,4 % των περιπτώσεων.



Το απόγευμα, ακολούθησαν δύο παράλληλα πάνελ. Το ένα έθεσε το θέμα «Εμπορία και εκμετάλλευση ανθρώπων», με συντονίστρια της συζήτησης την κα Maryna Lypovetska, Επικεφαλής Προγραμμάτων, NGO Magnolia, Ουκρανία/ Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Missing Children Europe, και συμμετέχοντες εκπροσώπους από το ASTRA, Nadja Centre και το KOUTCHA.

Στο άλλο πάνελ, συζητήθηκε το θέμα «Διεθνείς απαγωγές γονέων», με συμμετέχοντες μέλη από το International Child Abduction Center, Ολλανδίας, τον Οργανισμό Kaapatut Lapset ry Abducted Children Φιλανδία, Hanze University of Applied Sciences and ITAKA Centre for Missing Persons, Πολωνία και συντονίστρια την κα Sandrine Pépit, Διευθύντρια, 116000 Enfants Disparus, Γαλλία/ Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Missing Children Europe. Αντίστοιχα, και στα δύο αυτά πάνελ, οι ομιλητές συζήτησαν τους τρόπους συνεργασίας των χωρών, πώς και γιατί είναι τόσο απαραίτητη η συνέργεια, το έργο που παράγει η καθεμία, τους στόχους τους και τις σημαντικές υποθέσεις που έχουν διαχειριστεί κατά καιρούς.

Το τελευταίο πάνελ του συνεδρίου, το οποίο ολοκλήρωσε υπέροχα το Συνέδριο, ήταν το πάνελ των Νέων. Μέλη του Συμβουλίου Νεολαίας της MCE από το Βέλγιο, τη Φινλανδία και την Ολλανδία και η Ομάδα Δικαιωμάτων του Παιδιού του Ευρωπαϊκού Μαθητικού Εθελοντικού Δικτύου YouSmile του Οργανισμού, μοιράστηκαν τις δικές τους προσωπικές ιστορίες, τον τρόπο με τον οποίο οι υπηρεσίες απέτυχαν να τους προστατεύσουν, τις ελλείψεις των συστημάτων της χώρας τους, ενώ αναφέρθηκαν και σε τρόπους πρόληψης της φυγής των εφήβων, αναγνώρισης των σημάτων και έδωσαν τις δικές τους συμβουλές για την καλύτερη αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον.

Τη συζήτηση συντόνισε η κα. Naya Al Hosain, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της MCE Youth, εμπειρογνώμονας από εμπειρία σε θέματα παιδιών και φοιτήτρια στην Ολλανδία.

Κατά τη διάρκεια των τελικών τους παρατηρήσεων, η Γενική Γραμματέας της MCE κα Aagje Ieven και ο Πρόεδρος του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κ. Κώστας Γιαννόπουλος, σημείωσαν τα ακόλουθα βασικά μηνύματα και συμπεράσματα:

Καλύτερη συνέργεια μεταξύ όλων των χωρών για τη διευκόλυνση της διεθνούς συνεργασίας και του συντονισμού

Εκπαίδευση και ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών

Χρήση της τεχνολογίας ως συμμάχου της ανθρώπινης εργασίας

Ακόμα πιο ενεργή ευαισθητοποίηση κοινού

Την επόμενη ημέρα, Τρίτη 22 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της MCE στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα Εξαφανισμένα και Σεξουαλικώς Κακοποιημένα Παιδιά (Missing Children Europe-MCΕ), συνδέει 33 οργανώσεις σε 27 χώρες σε όλη την Ευρώπη. Όλοι έχουν κοινούς στόχους: να αποτρέψουν την εξαφάνιση παιδιών και να προστατεύσουν τα παιδιά από οποιαδήποτε βία, κακοποίηση ή εκμετάλλευση που οδηγεί ή έχει ως αποτέλεσμα την εξαφάνισή τους.

Η MCE συντονίζει το δίκτυο 116000 τηλεφωνικών γραμμών για εξαφανισμένα παιδιά και το δίκτυο διασυνοριακών οικογενειακών διαμεσολαβητών. Με όλους αυτούς τους τρόπους συμβάλλει σε πιο αποτελεσματικά, ολιστικά και ολοκληρωμένα συστήματα προστασίας των παιδιών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Περισσότερα εδώ: https://missingchildreneurope.eu/

Η «Το Χαμόγελο του Παιδιού» συμμετέχει ως ενεργό μέλος στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο (Eurochild), στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα Εξαφανισμένα και Σεξουαλικώς Κακοποιημένα Παιδιά (Missing Children Europe-MCΕ), στο Διεθνές Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Υπό Εκμετάλλευση Παιδιά (International Centre for Missing and Exploited Children-ICMEC), στη Διεθνή Επιστημονική Εταιρεία για την Πρόληψη της Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών (ISPCAN - International Society for the Prevention of Child Abuse & Neglect), στην παγκόσμια και ιδιαίτερα σημαντική συμμαχία WeProtect Global Alliance to end child sexual exploitation online, στο Διεθνές Δίκτυο για τις Γραμμές Βοήθειας για Παιδιά (Child Helpline International - CHI) καθώς και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου για τα Εξαφανισμένα και Υπό Εκμετάλλευση Παιδιά (Νational Centre for Missing and Exploited Children - NCMEC).