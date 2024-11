Έρχεται το 3ο Nevronas FESTival στην Τεχνόπολη

Συμπεριληπτικό Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών της Ελλάδας.

Στις 8, 9, 10, 11 και 12 Νοεμβρίου η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων ανοίγει τις πόρτες της για να υποδεχθεί το μεγαλύτερο Προσβάσιμο και Συμπεριληπτικό Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών της Ελλάδας.

Το Nevronas FESTival, που διακρίθηκε ως άριστη πρακτική στα Diversity, Equity & Inclusion Awards 2024 με Platinum και Gold βραβεία, για 3η συνεχόμενη χρονιά παρουσιάζει ανάπηρους και μη ανάπηρους καλλιτέχνες και συμπεριληπτικά καλλιτεχνικά σχήματα, δίνοντας την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους, να απολαύσουν χωρίς περιορισμούς, Θέατρο, Μουσική/Συναυλίες, Χορό, Εκθέσεις, Ταινίες, Εργαστήρια, Performances, εμπνευσμένες Ομιλίες και Συζητήσεις σημαντικού πολιτιστικού, και όχι μόνο, ενδιαφέροντος.

Στόχος, μέσω της τέχνης, να αναδείξουμε το ταλέντο και την αξία των ανάπηρων καλλιτεχνών, να επικοινωνήσουμε τις ιστορίες και τις δράσεις τους για ισοτιμία και να υποστηρίξουμε έμπρακτα τις προσπάθειες της αναπηρικής κοινότητας.

Γιατί… η Τέχνη δεν κάνει διαχωρισμούς. Η Τέχνη είναι από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο και ομορφαίνει τη ζωή μας.

Γιατί η Συμπερίληψη και η Προσβασιμότητα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής και πολιτιστικής μας πραγματικότητας!

«Η Επιστήμη και η Τέχνη ανήκουν σε όλο τον κόσμο, και μπροστά τους εξαφανίζονται όλα τα σύνορα» Βόλφγκανγκ Γκαίτε, ποιητής και φιλόσοφος.

3ο Nevronas FESTival στην Τεχνόπολη.

5 ημέρες

75 ώρες

90 δράσεις

300+ καλλιτέχνες

Ελάτε να γιορτάσουμε ΜΑΖΙ!

Γιατί η Συμπερίληψη και η Προσβασιμότητα είναι προτεραιότητα και γίνονται πραγματικότητα!



Παρασκευή 8/11: 17:00 – 03:00

Σάββατο 9/11: 09:00 – 03:00

Κυριακή 10/11 & Δευτέρα 11/11 & Τρίτη 12/11: 09:00 – 24:00

Ημερήσιο Εισιτήριο: 8€ προπώληση, 10€ ταμείο

Πενθήμερο Εισιτήριο: 25€ προπώληση

Για Ομαδικό Εισιτήριο 10+ άτομα επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected]

Μην χάνεις καιρό… Κλείσε το εισιτήριό σου εδώ.

Για παρακολουθήση ή/και συμμετοχή σε ορισμένες δράσεις δεν απαιτείται προκράτηση θέσης αλλά τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Θα υπάρξει δυνατότητα παρακολούθησης επιλεγμένων δράσεων διαδικτυακά, μέσα από τα Social Media του nevronas.gr

Φέτος στο Nevronas FESTival υποστηρίζουμε την Αυτοδιαχειριζόμενη Κοινωνική Κουζίνα Μοναστηράκι και συγκεντρώνουμε κριθαράκι, πελτέ και ελαιόλαδο, για την εξολοκλήρου εθελοντική δράση όμορφων ανθρώπων που από το 2014 μαγειρεύουν στην πλατεία Μοναστηράκι, για όσους έχουν ανάγκη.

Επισκέψου την ιστοσελίδα του Nevronas FESTival για να μάθεις περισσότερα.

Feel the Art… your Own way!