Ξέρουμε με ποια σειρά θα περάσεις το Σαββατοκύριακο. Δεν θα δεις καν τις ειδοποιήσεις στο κινητό σου

Το From είναι η δραματική σειρά επιστημονικής φαντασίας που έχει πολλά κοινά με το Lost - ακόμα και στο γεγονός ότι πρωταγωνιστεί ο Χάρολντ Πέρινο

Θα μοιάζει με το Lost, αλλά θα είναι ακόμα καλύτερο. Ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται μέχρι στιγμής. Ο λόγος για το From, τη σειρά μυστηρίου που συστήθηκε στους θεατές το 2022, αλλά λίγοι γνώριζαν την ύπαρξη της, μέχρι που οι χρήστες στο TikTok άρχιζαν να την εκθειάζουν και ξαφνικά έγινε talk of the town. Μια σειρά που αν το Σαββατοκύριακο αποφασίσεις να το περάσεις στο σπίτι, τότε να ξέρεις πως μία που θα δεις το πρώτο επεισόδιο, μία που δεν θα έχεις καταλάβει πότε έφτασες στην τρίτη σεζόν.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Στο From βρισκόμαστε σε ένα απομονωμένο μέρος, καταραμένο θα έλεγε κανείς. Οι λιγοστοί κάτοικοι (οι οποίοι είναι από διαφορετικό σημείο της Γης, κι αυτό προφανώς παίζει κάποιο ρόλο) δεν γνωρίζουν ούτε πώς βρέθηκαν εκεί, ούτε πώς μπορούν να αποδράσουν. Όλοι οι δρόμοι καταλήγουν πάντα στο ίδιο σημείο. Είναι να τρελαίνεσαι, δηλαδή.

Imdb

Έτσι, το μόνο που τους απομένει, είναι μέχρι να καταφέρουν να βρουν διέξοδο από αυτό το παιχνίδι που τους επιφύλασσε η μοίρα, να ζουν την ημέρα όσο πιο ανέμελα γίνεται και το βράδυ να παραμένουν ό,τι και να γίνει ζωντανοί. Διότι, όταν το φως του ήλιου πέφτει, τότε όλοι πρέπει να κλειστούν στα σπίτια τους, να σφραγίσουν πόρτες και παράθυρα και να κρεμάσουν ένα φυλαχτό.

Είναι ο μοναδικός τρόπος που έχουν για να προστατευτούν από τα περίεργα ανθρωπόμορφα πλάσματα που κυκλοφορούν κάθε βράδυ, τα οποία προφανώς δεν είναι άκακα. Για την ακρίβεια, άπαξ και κάποιος κάνει το λάθος και τους ανοίξει να μπουν σπίτι, μάς αφήνει χρόνους.

Το From σου γεννά μια τεράστια περιέργεια για το τι μέλλει γενέσθαι. Ίσως γι’αυτό και είναι τόσο εθιστικό. Το κάθε επεισόδιο είναι τόσο όμορφα ολοκληρωμένο, που ούτε στιγμή δεν βγαίνει η ανάγκη να πιάσεις το κινητό και να απαντήσεις σε μια ειδοποίηση. Οι κάτοικοι και όσα βιώνουν, σου απορροφούν υπέροχα τη προσοχή και το ενδιαφέρον και δεν μετανιώνεις στο ελάχιστο για τον χρόνο που έχεις διαθέσει.

Imdb

Να αναφέρουμε επίσης πως στον οικισμό που δεν έχει όνομα, τα σπίτια είναι λιγοστά και δεν έχουμε ιδέα πώς αποκτούν διάφορα προϊόντα, υπάρχουν και εκείνοι που από πριν είχαν ιδιότητα και τώρα τους χρησιμεύει. Υπάρχει δηλαδή σερίφης, γιατρός, ιερέας. Έχουν επίσης diner και μπαρ, όπου φυσικά τα ποτά είναι δικής τους προέλευσης. Το From πραγματικα είναι μια σειρά που δείχνει πως ο άνθρωπος μπροστά στο παράλογο, καταφέρνει να βρει τρόπους να επιβιώνει.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει διαθέσιμες τρεις σεζόν και πλέον περιμένουμε την τέταρτη με ανυπομονησία. Αξίζει για το τέλος, να σημειώσουμε πως το From έχει παραγωγούς τους Russo Brothers, που κουβαλούν πολλές επιτυχίες στις πλάτες τους, ενώ στο τιμόνι της σκηνοθεσίας βρίσκεται ο Τζακ Μπέντερ.

Να πέσει το trailer του From: