Πατέρας στο Κόσοβο χαστούκισε την κόρη του, επειδή έχασε σε αγώνα. «Δεν ήταν χαστούκι, αλλά ένα άγγιγμα», είπε

Ο πατέρας της 8χρονης ήθελε να την ηρεμήσει, χαστουκίζοντας την

Ένα περιστατικό βίας συνέβη στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Τάε Κβον Ντο Παίδων, στο Κόσοβο, όταν ο πατέρας και προπονητής μιας 8χρονης αθλήτριας, δεν συγκράτησε τον εκνευρισμό του για την ήττα της κόρης του και την χαστούκισε χωρίς δισταγμό.

Ειδικότερα, η Βαλμίρ Φετίου έχασε στον τελικό του πρωταθλήματος, στην κατηγορία κοριτσιών ηλικίας 6-8 ετών, από την Νίνα Σάβιτς, με τον πατέρα της πρώτης να την τραβάει στη συνέχεια προς το μέρος του και να την χαστουκίζει χωρίς ίχνος δισταγμού, που την στιγμή εκείνη τα βλέμματα ήταν πάνω τους.

Ο διαιτητής που ήταν ακριβώς δίπλα του ζήτησε να ηρεμήσει και η απόφαση που πάρθηκε στη συνέχεια από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τάε Κβον Ντο, ήταν να τιμωρηθεί με εξάμηνη αναστολή όλων των διεθνών και εγχώριων δραστηριοτήτων.

8-year-old Kosovar taekwondo athlete was slapped by her father and coach, Valmir Fetiu, during the European Cadet & Children’s Championship in Tirana. Fetiu said that the slap was meant “only to calm her down” after she lost in the final to a Serbian opponent. pic.twitter.com/VxZyLcP07X