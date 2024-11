Netflix: Με αυτές τις 3 σειρές και τις 2 ταινίες θα περάσουμε τον Δεκέμβριο

Το Netflix θα εμπλουτίσει τη βιβλιοθήκη του τον Δεκέμβριο, για να αποχαιρετήσουμε το έτος με τις καλύτερες binge-watching προτάσεις

Θα αποφύγουμε τα κλισέ, ότι δηλαδή απέχουμε μόνο λίγες εβδομάδες από το νέο έτος και πώς δεν καταλάβαμε (πάλι) πώς πέρασε κι αυτή η χρονιά, και θα εστιάσουμε στο ότι το Netflix μας φέρνει τον Δεκέμβριο σούπερ προτάσεις για να χαλαρώσουμε με ταινίες και σειρές, τον τελευταίο μήνα.

Η προσοχή των συνδρομητών είναι σίγουρα στραμμένη στη δεύτερη σεζόν του Squid Game, που επιστρέφει μετά από τρία χρόνια. Όμως, δεν είναι μόνο αυτό. Το Netflix φέρνει και την 6η σεζόν του Virgin River, αλλά και το κατασκοπευτικό θρίλερ, Black Doves, με την Κίρα Νάιτλι.

Από όλες τις προτάσεις, έχουμε ήδη κάνει τη λίστα με τις σειρές και τις ταινίες που θα δούμε στο Netflix, οπότε την μοιραζόμαστε μαζί σας.

Οι σειρές και οι ταινίες που θα δούμε σίγουρα στο Netflix τον Δεκέμβριο

Squid Game - 2η σεζόν

Τρία χρόνια μετά τα γεγονότα της επιτυχημένης 1ης σεζόν, το Squid Game επιστρέφει στο Netflix για τη συνέχεια. Η ιστορία μας ξαναβάζει στο παιχνίδι, με τον νικητή του πρώτου, Γκι-Χουν, να μην φεύγει τελικά για τις ΗΠΑ με το παχυλό χρηματικό έπαθλο, αλλά αντ ’αυτού, να ξαναμπαίνει στο τρομακτικό παιχνίδι του Καλαμαριού.

Οι νέοι συμμετέχοντες θα προσπαθήσουν να διεκδικήσουν τα 45,6 δισεκατομμύρια γουόν, με σκοπό φυσικά να μείνουν στη ζωή. Η πρώτη σεζόν ήταν τόσο εθιστική, που ξέρουμε από τώρα τι θα δούμε την περίοδο των Χριστουγέννων.

Διαθέσιμο στο Netflix στις 26 Δεκεμβρίου

Black Doves

Από τότε που μάθαμε για το νέο κατασκοπευτικό θρίλερ του Netflix, με πρωταγωνίστρια την Κίρα Νάιτλι, απλά ανυπομονούμε για την ημέρα που θα γίνει διαθέσιμο. Εντύπωση μας έκανε και το γεγονός πως έχει ήδη πάρει πράσινο φως για τη 2η σεζόν, πριν καν προβληθεί στην πλατφόρμα.

Η υπόθεση της σειράς ακολουθεί την Έλεν Γουέμπ, που κρύβει την πραγματική της ταυτότητα. Για τον κόσμο είναι σύζυγος πολιτικού και στοργική μητέρα. Στην πραγματικότητα είναι μια κρυφή κατάσκοπος, που σκοπός της είναι να μοιραστεί τα πιο κρυφά μυστικά του πολιτικού συζύγου της με μία μυστική οργάνωση, γνωστή ως Black Doves.

Η ζωή της αλλάζει όταν ο εραστής της, πεθαίνει. Η ίδια και η οικογένειά της βρίσκονται σε κίνδυνο. Έτσι η Ριντ, η αρχηγός της ομάδας, αναθέτει στον Σαμ να την κρατήσει ασφαλή. Αυτό όμως που ακολουθεί είναι μια περιπέτεια που εκτείνεται σε όλη την πόλη, καθώς οι δυο τους προσπαθούν να αποφύγουν τους εχθρούς τους και ταυτόχρονα να ανακαλύψουν ποιος ευθύνεται για τον θάνατο του Τζέισον.

Διαθέσιμο στο Netflix στις 5 Δεκεμβρίου

Virgin River - 6η σεζόν

Η επιτυχημένη σειρά του Netflix, για την οποία πρόσφατα είχαμε γράψει πως είναι ένα κρυφό διαμαντάκι που αργήσαμε να το αντιληφθούμε, επιστρέφει τον Δεκέμβριο για την 6η σεζόν. Οι κάτοικοι του Βέρτζιν Ρίβερ ετοιμάζονται για νέα ξεκινήματα, όμως τα μυστικά θα συνεχίσουν να ταράζουν τις ζωές τους.

Ο Τζακ και η Μελ ξεκινούν τις προετοιμασίες του γάμου τους, όμως στην πορεία ανακαλύπτουν νέα πράγματα για τους ίδιους και τους αγαπημένους τους. Οι θαυμαστές της σειράς αναμένουν να μάθουν και τι θα συμβεί μεταξύ της Μπρι και του Νταν, ο οποίος όπως είδαμε στην πέμπτη σεζόν, έχει πέσει σε παγίδα.

Διαθέσιμο στο Netflix στις 19 Δεκεμβρίου

Carry On

Από τις νέες ταινίες που φέρνει το Netflix τον άλλο μήνα, έχουμε ξεχωρίσει την ταινία δράσης, με πρωταγωνιστή τον Τέιρον Έγκερτον. Ο Ίθαν είναι ένας πράκτορας ασφαλείας αεροδρομίου, που ετοιμάζεται για μια απλή και ήσυχη μέρα στη δουλειά, την παραμονή των Χριστουγέννων.

Μία κλήση όμως θα φέρει τα πάνω κάτω. Ένας μυστηριώδης ταξιδιώτης θα τον εκβιάσει, λέγοντας του πως αν δεν αφήσει μία τσάντα να περάσει από την ασφάλεια, τότε όλοι στο αεροδρόμιο θα πεθάνουν. Το σίγουρο είναι πως η περιγραφή της ταινίας υπόσχεται πολλά.

Διαθέσιμο στο Netflix στις 13 Δεκεμβρίου

The Six Triple Eight

Η δραματική ταινία που θα μας έρθει στο Netflix στα μέσα του Δεκεμβρίου, βασίζεται σε ένα άρθρο του ιστορικού Κέβιν Μ. Χίμελ, που δημοσιεύτηκε το 2019. Σε αυτό αναφέρει τη συνεισφορά του τάγματος 6888, κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου. Το αξιοσημείωτο εδώ, είναι πως πρόκειται για ένα αμιγώς μαύρο γυναικείο τάγμα που υπηρέτησε τον αμερικανικό στρατό.

Ένας λόγος για να τα δούμε, είναι και η Κέρι Ουάσινγκτον, που σε ό,τι ρόλο έχει πάρει μέχρι σήμερα, είναι εξαιρετική. Στο The Six Triple Eight θα παρακολουθήσουμε επί της ουσίας, μια φαινομενικά αδύνατη αποστολή που πρέπει να φέρει εις πέρας το γυναικείο τάγμα.

Διαθέσιμο στο Netflix στις 20 Δεκεμβρίου