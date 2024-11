Η Pandora γιορτάζει το νέο της κατάστημα στην Ερμού με ένα event έκπληξη

Ένα λαμπερό Pre Xmas opening event με μουσική, στυλ, αγαπημένες content creators,εκπλήξεις και Live αναμετάδοση από τον Love Radio 97,5.

Η Pandora, το μεγαλύτερο brand κοσμημάτων στον κόσμο, εγκαινιάζει το νέο της κατάστημα την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου, στην καρδιά του πιο εμβληματικού πεζόδρομου της Αθήνας, στην οδό Ερμού 50.

Ένα νέο λαμπερό κατάστημα προστίθεται στην οικογένεια της Pandora, έτοιμο να γίνει ο απόλυτος προορισμός για όσους λατρεύουν τα κοσμήματα και επιθυμούν να αναδείξουν το στυλ τους με δημιουργικότητα και προσωπικότητα.

Παρουσιάζοντας την καμπάνια “Be Love” και τη νέα Χριστουγεννιάτικη συλλογή της, η Pandora μας προσκαλεί στη λαμπερή γιορτή της, από τις 18:00 έως τις 21:00. Στα decks, και hostess του event, θα είναι η Μαίρη Βαρσάμη με live αναμετάδοση από τον Love Radio 97,5. Κατά τη διάρκεια του event, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να αφήσουν τα δικά τους μηνύματα αγάπης που θα αναμεταδοθούν live από τη συχνότητα του σταθμού.

Meet & greet με αγαπημένες celebrities

Ανάμεσα σε πολλές εκπλήξεις, όσοι επισκεφθούν το Σάββατο στο κατάστημα της Ερμού, θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν την Ηλιάνα Παπαγεωργίου καθώς και άλλες content creators της μόδας και της ομορφιάς, που θα μας αποκαλύψουν το δικό τους αγαπημένο Pandora συνδυασμό και styling tips.

Χάραξε το δικό σου μήνυμα αγάπης στο charm σου και «κλείδωσε» μια ανάμνησή σου

Στο νέο κατάστημα της Αθήνας, όπως και στα καταστήματα της Κηφισιάς, του Χαλανδρίου και της Γλυφάδας που άνοιξαν τις πόρτες τους τους προηγούμενους μήνες, οι επισκέπτες έχουν την exclusive δυνατότητα να προσωποποιήσουν το κόσμημά τους. Με τη χρήση του ειδικού μηχανήματος εγχάραξης αφήνουν το δικό τους μήνυμα αγάπης πάνω στα Pandora charms, και

δίνουν ζωή στο κόσμημά τους, κλειδώνοντας για πάντα αγαπημένες αναμνήσεις.

Το καλύτερο; Αποκλειστικά για την ημέρα του opening, αυτή η custom δημιουργία μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς επιπλέον κόστος και, φυσικά, στο κατάστημα σας περιμένουν πολλά κοσμήματα και charms σε Black Friday τιμές, κάνοντας την εμπειρία σας ακόμα πιο ξεχωριστή.

Ετοιμάστε τη χριστουγεννιάτικη wishlist σας και χαρίστε στα αγαπημένα σας πρόσωπα τη μαγεία της Pandora!

Be love, Be There

Ο λαμπερός κόσμος της Pandora σας περιμένει.

Σας περιμένουμε στην οδό Ερμού 50, για να γνωρίσετε από κοντά τις αγαπημένες creators και να ανακαλύψετε τις μοναδικές συλλογές της Pandora σε μια συναρπαστική και εορταστική ατμόσφαιρα!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

➔ Κατάστημα Pandora, Ερμού 50, Αθήνα 105 63

➔ Παρασκευή 29 Νοεμβρίου, στις 18:00 - 21:00.

Follow Pandora Instagram