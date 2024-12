Ένα λαμπερό Pre Xmas opening event στο νέο κατάστημα Pandora στην Ερμού

Be Love, Be There!

Την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου, η Pandora καλωσόρισε πλήθος κόσμου στο νέο της κατάστημα στην Ερμού 50, που αναμφίβολα θα αποτελέσει αγαπημένο spot για τους λάτρεις των κοσμημάτων, σε μια ξεχωριστή εκδήλωση που γέμισε τον πιο εμβληματικό πεζόδρομο της Αθήνας με λάμψη και αγάπη. Μια γιορτή μόδας, μουσικής, κοσμημάτων και εκπλήξεων.

Η λαμπερή βραδιά ξεκίνησε με μουσικές επιλογές από τον Love Radio 97,5 και απευθείας αναμετάδοση από τη Μαίρη Βαρσάμη και τον Δημήτρη Ψεματίκα που βρίσκονταν στα decks.

Το κοινό απόλαυσε την ευκαιρία να εξερευνήσει τη νέα Χριστουγεννιάτικη συλλογή της Pandora, να φωτογραφηθεί σε ένα photobooth σε σχήμα καρδιάς εμπνευσμένο από τη συλλογή “BE LOVE”, ενώ είχε τη δυνατότητα να αφήσει μηνύματα αγάπης που αναμεταδόθηκαν ζωντανά, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτινή και ζεστή.

Λαμπερές παρουσίες και μοναδικά highlights

Στο κατάμεστο Pandora έδωσαν το παρών αγαπημένες προσωπικότητες της μόδας και της ομορφιάς, όπως η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η Χρύσα Μιχαλοπούλου, η Όλγα Ντάλλα, η Αθηνά Ροδίτου, η Πηνελόπη Καλεντή, η Χριστιάννα Μήττα, η Φυλίνα Μπόγιογλου,, η Θεοδώρα Χαρτσά και η Ελευθερία Παππά.

Οι καλεσμένες φόρεσαν τα αγαπημένα τους Pandora looks, χάραξαν τα δικά τους μηνύματα αγάπης πάνω στα Pandora charms τους, αναδεικνύοντας τις απεριόριστες δυνατότητες που προσφέρουν οι συλλογές Pandora και ενθαρρύνοντας το κοινό να δημιουργήσει τους δικούς του μοναδικούς συνδυασμούς.

To μεγαλύτερο highlight της βραδιάς ήταν η δυνατότητα προσωποποίησης των κοσμημάτων, όπου οι επισκέπτες χάραξαν τα δικά τους μηνύματα αγάπης στα Pandora charms τους. Ειδικά για τη μέρα των εγκαινίων, η υπηρεσία αυτή προσφέρθηκε δωρεάν, δίνοντας στους παρευρισκόμενους την ευκαιρία να "κλειδώσουν" τις πιο αγαπημένες τους στιγμές σε ένα μοναδικό κόσμημα.

Χριστουγεννιάτικες αγορές και εκπλήξεις

Η Pandora καλωσόρισε επίσημα το κοινό της την Black Friday, χαρίζοντας μια μοναδική εμπειρία shopping ενόψει των Χριστουγέννων. Ο συνδυασμός της αποκλειστικής custom εμπειρίας, των εκπλήξεων και της εορταστικής ατμόσφαιρας έκανε την εκδήλωση αξέχαστη για όσους παρευρέθηκαν.

Το νέο κατάστημα της Pandora στην Ερμού είναι πλέον έτοιμο να αποτελέσει τον απόλυτο προορισμό για κοσμήματα γεμάτα στιλ, δημιουργικότητα και προσωπικότητα. Ήταν μια ξεχωριστή γιορτή αγάπης, χαράς, γεμάτη ξεχωριστά συναισθήματα, αισιοδοξία και δημιουργικότητα.

Κατάστημα Pandora, Ερμού 50, Αθήνα 105 63

