Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία του Ντάμιεν Σαζέλ - Θα υποδυθεί τον Έβελ Κνίβελ, τον θρυλικό κασκαντέρ που μπήκε στο Ρεκόρ Γκίνες για τα περισσότερα σπασμένα οστά

Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Ντάμιεν Σαζέλ, γνωστός για την ταινία «La La Land», ενώνουν τις δυνάμεις τους στην επερχόμενη ταινία, «Evel Knievel on Tour». Πρόκειται για μία αφήγηση της αληθινής ιστορίας του διάσημου κασκαντέρ, Έβελ Κνίβελ, ο οποίος υπέστη περισσότερα από 433 κατάγματα οστών, κερδίζοντας μια καταχώρηση στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες ως «ο άνθρωπος με τα περισσότερα σπασμένα οστά στη διάρκεια της ζωής του».

Το σενάριο της ταινίας υπογράφουν οι Γουίλιαμ Μόναχαν (The Departed) και Τέρενς Γουίντερ (The Wolf of Wall Street, The Sopranos). Το «Evel Knievel on Tour» δεν είναι, βέβαια, μια βιογραφική ταινία ενός ανθρώπου που από την κορυφή, γνώρισε την απότομη πτώση. Αντιθέτως, η ιστορία θα διαδραματίζεται σε μία μόνο χρονιά, συγκεκριμένα στο 1974, όπου ο φιλόδοξος κασκαντέρ, επιχείρησε να πηδήξει με τη μοτοσικλέτα του τον ποταμό Σνέικ.

Ο Έβελ Κνίβελ ήταν γνωστός για τα άλματα με την μοτοσικλέτα. Διόλου τυχαίο που υπέστη περισσότερα από 433 κατάγματα οστών, δηλαδή. Η ανοδική του καριέρα, βέβαια, καταστράφηκε όταν επιτέθηκε σε έναν συγγραφέα με ρόπαλο του μπέιζμπολ, εξαιτίας ενός μη κολακευτικού βιβλίου που γράφτηκε για εκείνον. Το θύμα έχασε τις αισθήσεις του και χρειάστηκε σοβαρή χειρουργική επέμβαση. Ο Κνίβελ φυλακίστηκε για έξι μήνες, χάνοντας όλα όσα είχε χτίσει. Έφυγε από τη ζωή το 2007 στο Κλιαργουότερ της Φλόριντα, σε ηλικία 69 ετών.

Splash / Billy Bennight

Ο Ντάμιεν Σαζέλ θα επιστρέψει στις κινηματογραφικές αίθουσες, μετά την τελευταία του ταινία, «Babylon» που μπήκε στο box office, κερδίζοντας 63 εκατομμύρια δολάρια. Παραδόξως, σημείωσε τεράστια επιτυχία στη Γαλλία, με διθυραμβικές κριτικές από κριτικούς και κοινό. Τον περασμένο Απρίλιο, ο σκηνοθέτης φημολογούνταν πως θα γύριζε μια ταινία που θα διαδραματιζόταν σε μια φυλακή. Περιγράφηκε ως ένα δράμα «μεσαίου προϋπολογισμού» με στοιχεία δράσης. Υποτίθεται ότι τα γυρίσματα θα ξεκινούσαν το φθινόπωρο, κάτι που δεν συνέβη ποτέ.

Λίγους μήνες αργότερα, ο Σαζέλ είπε στο Vanity Fair ότι εργαζόταν πάνωσε δύο έργα και δεν ήξερε ποιο από αυτά θα γινόταν πρώτο. Το «Evel Knievel» βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, αλλά το πιο πιθανό σενάριο είναι να είναι αυτή η πρώτη ταινία που θα κυκλοφορήσει.