Το 2025 θα το περάσουμε στις κινηματογραφικές αίθουσες: Οι ταινίες που ανυπομονούμε να δούμε

Ταινίες πολλά υποσχόμενες και για όλα τα γούστα

Η προηγούμενη χρονιά είχε ορισμένες απροσδόκητες κινηματογραφικές επιτυχίες, αλλά ταυτόχρονα και μεγάλες απογοητεύσεις. Το 2025 φαίνεται πολλά υποσχόμενο, ωστόσο θα αφήσουμε κατά μέρος τις βαρύγδουπες δηλώσεις. Το σίγουρο είναι πως υπάρχει ανυπομονησία για αρκετές ταινίες.

Για φέτος, το κινηματογραφικό τοπίο είναι γεμάτο από σίκουελ και ριμέικ, κοινωνικά δράματα και κομεντί, περιπέτεια και δράση. Από όλα έχει ο μπαξές. Αναμφίβολα, οι κινηματογραφικές αίθουσες θα γεμίσουν με κόσμο. Με τη σειρά μας, πάντως, ανυπομονούμε για τις ακόλουθες.

Οι ταινίες που ανυπομονούμε να δούμε το 2025

Bridget Jones: Mad About the Boy

Έχουν περάσει περίπου 24 χρόνια από την πρώτη ταινία και η Ρενέ Ζελβέγκερ επιστρέφει ξανά στον ρόλο της Μπρίτζετ, με διαφορετική ζωή μεν, με τα ίδια χαρακτηριστικά που την έκαναν δημοφιλή εξαρχής, δε. Στην τέταρτη ρομαντική κωμωδία, «Bridget Jones: Mad About the Boy», βασισμένη στο μυθιστόρημα της Έλεν Φίλντινγκ, η Μπρίτζετ είναι πλέον χήρα, μετά το θάνατο του Μαρκ (Κόλιν Φερθ στις προηγούμενες ταινίες), και μητέρα δύο μικρών παιδιών. Μόνη ξανά, σε έναν κόσμο του οnline dating, η Μπρίτζετ γνωρίζει δύο γοητευτικούς άντρες και, μαντέψτε, διχάζεται πάλι. Ο ένας είναι δάσκαλος στο σχολείο των παιδιών της, στον ρόλο του οποίου είναι ο Τσιούετελ Έτζιοφορ, και ο άλλος ένας 28χρονος με το όνομα Ρόξστερ, τον οποίο υποδύεται ο Λίο Γούνταλ από το πρόσφατο «One Day» του Netflix. Ο Χιου Γκραντ, θα επιστρέψει εξίσου, ως ο θείος Ντάνιελ.

Πρεμιέρα τον Φεβρουάριο

F1

Ο Μπραντ Πιτ επιστρέφει στις κινηματογραφικές αίθουσες, ως πρώην πρωταθλητής αγώνων της F1, που μεσουρανούσε τη δεκαετία του 1990. Μετά από αναγκαστική αποχώρηση από τις πίστες, τώρα μπαίνει ξανά σε πειρασμό να επιστρέψει, καθοδηγώντας αυτή τη φορά έναν νέο οδηγό. Το «F1» είναι από τις ταινίες που έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον, μιας και στην παραγωγή βρίσκεται και ο Λιούις Χάμιλτον. Η ταινία γυρίστηκε σε πραγματικές πίστες αγώνων και σε αυτήν συμμετέχουν αρκετοί οδηγοί της F1. Στη σκηνοθεσία βρίσκεται ο Τζόζεφ Κοσίνσκι, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Έχρεν Κρούγκερ.

Πρεμιέρα στις 26 Ιουνίου

28 Years Later

Από τις ταινίες που όλοι περιμένουμε με ιδιαίτερη ανυπομονησία. Το αριστουργηματικό «28 Years Later» του 2002, με τον όχι και τόσο γνωστό τότε, Κίλιαν Μέρφι, να υποδύεται έναν επιζώντα σε έναν κόσμο που καταστράφηκε από έναν ιό, επιστρέφει. Όπως και στην πρώτη ταινία, στη σκηνοθεσία βρίσκεται ο Ντάνι Μπόιλ και στο σενάριο ο Άλεξ Γκάρλαντ. Φυσικά, επιστρέφει και ο Μέρφι στον ρόλο του Τζιμ, ενώ προστέθηκε στο καστ και ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, ως ένας άντρας που φεύγει από ένα νησί επιζώντων και πηγαίνει στην ηπειρωτική χώρα, μια απόφαση που δεν είναι η πιο έξυπνη όπως θα αποδειχθεί. Το 28 Years Later αποτελεί το πρώτο μέρος μιας νέας τριλογίας, με τις δύο πρώτες ταινίες να έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Πρεμιέρα 20 Ιουνίου

Mickey 17

Ο Μπονγκ Τζουν-χο, ο σκηνοθέτης της ταινίας Parasite, που έκανε παγκόσμια επιτυχία και έγινε η πρώτη μη αγγλόφωνη ταινία που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, επιστρέφει με το Mickey 17. Πριν ένα χρόνο, η ταινία ήταν στη λίστα των ταινιών που θα παρακολουθούσαμε το 2024, αλλά η ημερομηνία κυκλοφορίας αναβλήθηκε, επομένως τώρα βρίσκεται στις ταινίες του 2025. Το απροσδόκητα παράξενο trailer έχει κάνει το Mickey 17 αρκετά ελκυστικό. Πρόκειται για ένα επιστημονικής φαντασίας θρίλερ, με έναν άντρα ονόματι Μίκι, στον ρόλο του οποίου θα βρίσκεται ο Ρόμπερτ Πάτινσον. Ο Μίκι είναι ένα αναλώσιμο ρομπότ που καλείται να φέρει εις πέρας μια αποστολή σε έναν παγωμένο πλανήτη. Η ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα του Άστον Έντουαρντ.

Πρεμιέρα τον Απρίλιο

The Fantastic Four: First Steps

Είναι γεγονός πως οι υπερηρωικές ταινίες της Marvel, από το Avengers: Endgame του 2019 και έπειτα, απογοητεύουν το κοινό. Φέτος όμως, υπάρχει ελπίδα να κερδίσει το χαμένο έδαφος, με το The Fantastic Four: First Steps, στο οποίο πρωταγωνιστούν οι Πέδρο Πασκάλ και Βανέσα Κίρμπι. Το sci-fi θρίλερ, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Ματ Σάκμαν, διαδραματίζεται τη δεκαετία του 1960, όταν και κυκλοφόρησε το αυθεντικό κόμικ των Σταν Λι και Τζακ Κίρμπι. Το σίγουρο είναι πως θα έχει καλύτερη μοίρα από την τελευταία ταινία των Fantastic Four, το 2015, που αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες αποτυχίες στην ιστορία του κινηματογράφου με υπερήρωες.

Πρεμιέρα 25 Ιουλίου

Superman

Το «Superman», σε σκηνοθεσία του Τζέιμς Γκαν, είναι αναμφίβολα από τις ταινίες που περιμένουμε πώς και πώς. Μια νέα εποχή εγκαινιάζεται για το σύμπαν της DC, αυτή τη φορά με πρωταγωνιστή τον Ντέιβιντ Κόρενσγουετ, ως ο νέος Κλαρκ Κεντ, παίρνοντας την σκυτάλη από τον Χένρι Καβίλ. Το στοίχημα για τον ηθοποιό είναι μεγάλο, αν και η κόκκινη κάπα φαίνεται να του ταιριάζει, με βάση το trailer. Το οποίο, να σημειωθεί πως έσπασε ρεκόρ προβολών στην ιστορία των DC και Warner Bros. Επιπλέον, ρόλο του Λεξ Λούθορ βρίσκεται ο Νικόλας Χουλτ.

Πρεμιέρα τον Ιούλιο

Snow White

Μια νέα κινηματογραφική μεταφορά της πρώτης ταινίας της Disney, Snow White, έρχεται με την Ρέιτσελ Ζέγκλερ στον ομώνυμο ρόλο και την Γκαλ Γκαντότ στον ρόλο της κακιάς βασίλισσας. Αυτή η εκδοχή θα έχει μια πιο σύγχρονη προσέγγιση, καθώς η Ζέγκλερ έχει δηλώσει στο παρελθόν πως «η Χιονάτη του 2025 δεν είναι κάποια που περιμένει απλώς την αγάπη και τον πρίγκιπά της, είναι κάποια που δημιουργεί τη δική της ζωή και το δικό της πεπρωμένο». Στη σκηνοθεσία βρίσκεται ο Μαρκ Γουέμπ, ενώ το σενάριο υπογράφουν οι Γκρέτα Γκέργουιγκ και Έριν Κρεσίντα Γουίλσον. Η Disney αποκάλυψε, επίσης, πως εκτός από γνωστά τραγούδια, θα ακούσουμε και ολοκαίνουργια πρωτότυπα κομμάτια που έχουν επιμεληθεί οι Μπένζ Πάσεκ και Τζάστιν Πoλ.

Πρεμιέρα τον Μάρτιο

Michael

Έχουμε μια ιδιαίτερη αδυναμία στις βιογραφικές ταινίες, ειδικά όταν αυτές είναι καλές. Επομένως, δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε έξω από τη λίστα με εκείνες που ανυπομονούμε να δούμε φέτος, την βιογραφική ταινία του Μάικλ Τζάκσον, σχεδόν δεκαπέντε χρόνια μετά το θάνατό του. Τον Βασιλιά της Ποπ υποδύεται ο ανιψιός του, Τζααφάρ Τζάκσον, ο οποίος του μοιάζει εκπληκτικά. Ο Αντουάν Φουκουά βρίσκεται στη σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει ο Τζον Λόγκαν. Η ταινία θα αφηγηθεί την ιστορία του θρυλικού καλλιτέχνη και την πορεία του στη μουσική βιομηχανία. Το σίγουρο είναι πως πυροδοτήσει πολλές συζητήσεις.

Πρεμιέρα τον Οκτώβριο

Wicked: For Good

Το δεύτερο μέρος της κινηματογραφικής έκπληξης του 2024, επιστρέψει έναν χρόνο μετά την πρώτη ταινία. Αξίζει να αναφερθεί πως το Wicked έγινε το ιστορικά πιο επικερδές μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ, που μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο. Έτσι, το δεύτερο μέρος αναμφίβολα έχει κερδίσει το ενδιαφέρον. Η συνέχεια της ιστορίας ακολουθεί τις αποξενωμένες πλέον φίλες Ελφάμπα και Γκαλίντα, να αγωνίζονται να βρουν τη θέση τους στον μεγάλο και πονηρό κόσμο του Oz.

Πρεμιέρα στις 21 Νοεμβρίου