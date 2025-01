"Οδύσσεια": Ξεκινούν τα γυρίσματα για την πιο ακριβή παραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν

Κρίστοφερ Νόλαν, ομηρικό έπος, εξαιρετικό καστ, όλα δείχνουν πως η «Οδύσσεια» θα γίνει η επόμενη επιτυχία του σκηνοθέτη

Το 2026 θα είναι η χρονιά του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης του απόλυτα επιτυχημένου Οπενχάιμερ, που του χάρισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και στον Κίλιαν Μέρφι το Όσκαρ Καλύτερου Α' Ανδρικού Ρόλου, θα επιστρέψει στις κινηματογραφικές αίθουσες με την ταινία «Οδύσσεια». Το ομηρικό έπος «θα γυριστεί σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιώντας νέα τεχνολογία IMAX», ανακοίνωσε πριν ημέρες η Universal.

Μάλιστα, η «Οδύσσεια» θα είναι η πιο ακριβή παραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν, μέχρι σήμερα. Όπως έγινε γνωστό, ο προϋπολογισμός της ταινίας θα ξεπεράσει τα 250 εκατομμύρια δολάρια, αν συνυπολογίσουμε και το κόστος της προώθησής της. Αν και οι ιστορικές ταινίες θεωρούνται ρίσκο για το Χόλιγουντ, η Universal είναι σίγουρη για το μεγάλο budget, αφού έχει εμπιστοσύνη στον σκηνοθέτη του Οπενχάιμερ, που έκανε μεγάλη επιτυχία στο box office. Έγινε η τρίτη ταινία με τις περισσότερες εισπράξεις για το 2023. Παρ' όλο, πάντως, που η 17η Ιουλίου 2026, η ημερομηνία πρεμιέρας δηλαδή, είναι πολύ μακριά και παρ' όλο που οι πληροφορίες βγαίνουν με το σταγονόμετρο, το καστ που έχει ανακοινωθεί, είναι αρκετό για να μας κάνει να ανυπομονούμε.



Από την πρώτη κιόλας στιγμή που η Universal ανακοίνωσε την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, αλλά και το καστ που συγκέντρωσε, οι πρώτες εικασίες ξεκίνησαν στα social media, σχετικά με το ποιους ρόλους θα ενσαρκώσουν οι ηθοποιοί. Αρχικά, το καστ θα απαρτίζεται από τους τους Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ζεντάγια, Λουπίτα Νιόνγκο, Ρόμπερτ Πάτινσον και Σαρλίζ Θερόν.

Αναφορικά με τις προβλέψεις, ο Ματ Ντέιμον μάλλον θα ενσαρκώσει τον ρόλο του Οδυσσέα, ο Τομ Χόλαντ τον γιο του, Τηλέμαχο, η Αν Χάθαγουεϊ την Πηνελόπη, η Ζεντάγια την Αθηνά, η Ζεντάγια την Αθηνά, η Σαρλίζ Θίρον την Κίρκη, η Λουπίτα Νιόνγκο την Καλυψώ και ο Ρόμπερτ Πάτινσον τον Ποσειδώνα.

Casting guesses for Christopher Nolan’s next film, THE ODYSSEY



- Matt Damon as Odysseus

- Tom Holland as his son Telemachus

- Anne Hathaway as Penelope

- Zendaya as Athena

- Charlize Theron as Circe

- Lupita Nyong'o as Calypso

- Robert Pattinson as Poseidon pic.twitter.com/JVGN2FDCOv

— Christopher Nolan Art & Updates (@NolanAnalyst) December 23, 2024