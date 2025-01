Meta: Μπλόκαρε αναρτήσεις για χάπια άμβλωσης. Πέφτουμε από τα σύννεφα;

Να θυμίσουμε ότι αυτόν τον μήνα, πριν την ορκωμοσία του Ντόλαντ Τραμπ, η Meta προχώρησε σε σοβαρές και (επικίνδυνες) αλλαγές στις πλατφόρμες της

Τις τελευταίες μέρες, η είδηση ότι οι πλατφόρμες τις Meta, το Instagram και το Facebook, έχουν μπλοκάρει ή έχουν κρύψει αναρτήσεις από εταιρείες που παρέχουν χάπια άμβλωσης στις ΗΠΑ, κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες και όσα διαβάζουμε στους NYT, το Instagram προχώρησε και σε αναστολή ορισμένων λογαριασμών εκ των εταιρειών χαπιών άμβλωσης, προκειμένου να μην είναι ορατές οι αναρτήσεις τους στις αναζητήσεις της πλατφόρμας.

Να θυμίσουμε ότι αυτόν τον μήνα, πριν την ορκωμοσία του Ντόλαντ Τραμπ, η Meta προχώρησε σε σοβαρές και (επικίνδυνες) αλλαγές στις πλατφόρμες της, όπως στην κατάργηση του fact-checking στο Facebook, των προγραμμάτων που αφορούν στη διαφορετικά, στην ισότητα και στην ενσωμάτωση (DEI), αλλά και στο να επιτρέπει πλέον στους χρήστες να αναφέρονται στις γυναίκες ως «οικιακά αντικείμενα» ή «ιδιοκτησία». Φυσικά, μετά την είδηση για τα φάρμακα άμβλωσης, εκπρόσωπος της εταιρείας επιβεβαίωσε τις αναστολές των λογαριασμών των παρόχων και τη θόλωση των αναρτήσεων, αλλά απέδωσε ορισμένα από τα περιστατικά στην «υπερβολική επιβολή» των κανόνων που απαγορεύουν την πώληση φαρμάκων χωρίς την κατάλληλη πιστοποίηση.

Μιλώντας στους NYT, ορισμένες από αυτές τις εταιρείες δήλωσαν ότι τις τελευταίες δύο ημέρες, το περιεχόμενο των λογαριασμών τους στο Instagram δεν ήταν πλέον ορατό, και σε ορισμένες περιπτώσεις, οι λογαριασμοί τους εξαφανίστηκαν εντελώς. Συγκεκριμένα, η Aid Access τόνισε ότι της έχει απαγορευτεί η πρόσβαση στον λογαριασμό της στο Facebook από τον Νοέμβριο, ο λογαριασμός της στο Instagram ανεστάλη και αποκαταστάθηκε την περασμένη εβδομάδα, ενώ ορισμένες από τις αναρτήσεις της αφαιρέθηκαν από το Facebook και θόλωσαν στο Instagram. Από την άλλη, οι εταιρείες Just the Pill και Women Help Women σημείωσαν ότι οι λογαριασμοί τους ανεστάλησαν και αποκαταστάθηκαν τις τελευταίες ημέρες, με τη Meta να τις ενημερώνει ότι οι λογαριασμοί τους δεν ακολουθούσαν τις προδιαγραφές της σχετικά με τα όπλα, τα ναρκωτικά και άλλα απαγορευμένα αγαθά.

«Απαγορεύουμε την πώληση φαρμάκων στις πλατφόρμες μας χωρίς την κατάλληλη πιστοποίηση και οι πολιτικές μας σε αυτόν τον τομέα δεν έχουν αλλάξει», δήλωσε η Έριν Λόγκαν, εκπρόσωπος της Meta, όταν κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις. «Οι ομάδες αυτές αντιμετωπίζουν ποικίλα προβλήματα - κάποια από αυτά οφείλονται στη σωστή εφαρμογή, καθώς και στην υπερβολική εφαρμογή. Όμως, τις τελευταίες εβδομάδες ήμασταν αρκετά σαφείς ότι θέλουμε να επιτρέψουμε περισσότερη ομιλία και να μειώσουμε τα λάθη της επιβολής - και είμαστε αποφασισμένοι να το κάνουμε αυτό».

Σύμφωνα με τους NYT, οι πάροχοι ιατρικής περίθαλψης επιτρέπεται να συνταγογραφούν φάρμακα μέσω διαδικτύου και να παραδίδουν συνταγογραφούμενα φάρμακα που επιφέρουν άμβλωση, συμπεριλαμβανομένων της μιφεπριστόνης και της μισοπροστόλης, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων. Όμως 12 πολιτείες έχουν απαγορεύσει τις αμβλώσεις, ενώ αρκετές άλλες έθεσαν όρια κύησης ή περιορισμούς στα χάπια που παραγγέλνονται μέσω ταχυδρομείου.