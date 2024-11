Οι γυναίκες στις ΗΠΑ αποθηκεύουν χάπια άμβλωσης μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ

Οι αντιδράσεις έχουν ξεκινήσει ήδη και οι πωλήσεις φαρμάκων για διακοπή της κύησης έχουν εκτοξευτεί μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα από την εκλογή του Τραμπ

O Ντόναλντ Τραμπ είναι πρόεδρος των ΗΠΑ για δεύτερη φορά. Και αυτό, είναι κάτι που εγείρει σημαντικά ερωτήματα για πώς διαγράφεται το μέλλον των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των γυναικών. Οι αντιδράσεις έχουν ξεκινήσει ήδη και οι πωλήσεις φαρμάκων για διακοπή της κύησης έχουν εκτοξευτεί μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα από την εκλογή του Τραμπ.

Όπως διαβάζουμε σε ρεπορτάζ της εφημερίδας Guardian, η Αid Access, ο υπ' αριθμόν ένας προμηθευτής χαπιών άμβλωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, που λειτουργεί εξ αποστάσεως αποστέλλοντας περισσότερα από 9.000 χάπια άμβλωσης το μήνα, έλαβε περισσότερες από 5.000 αιτήσεις για χάπια άμβλωσης σε λιγότερο από 12 ώρες. Η ιδρύτρια της πλατφόρμας, μιλώντας στην εφημερίδα είπε πως τη στιγμή που μιλάει, «βλέπω διαρκώς να έρχονται νέες παραγγελίες». «Δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ να συμβαίνει κάτι τέτοιο», τόνισε η Ρεμπέκα Γκόμπερτς.

Μία άλλη εταιρεία, η ΜΚΟ Just the Pill, που συνταγογραφεί φάρμακα για άμβλωση μέσω τηλεϊατρικής, δήλωσε ότι 22 από τις 125 παραγγελίες της από την Τετάρτη έως την Παρασκευή, ήταν από γυναίκες που δεν βρίσκονται σε εγκυμοσύνη. Και τα αποτελέσματα της εκλογής του Τραμπ, δεν τελειώνουν εκεί. Η υπηρεσία Wisp σημείωσε αύξηση 300% στα αιτήματα για παραγγελίες φαρμάκων για άμβλωση. Από την άλλη, ο ιστότοπος φαρμάκων Plan C, σημείωσε αύξηση 625% στην επισκεψιμότητα.

Όλα αυτά, όμως, δεν προκάλεσαν σοκ για την Γκόμπερτς και την ομάδα της. Οι ίδιοι, προετοιμάστηκαν τόσο καλά ώστε παρά το γεγονός πως η έδρα τους βρίσκεται στην Ολλανδία, αποφάσισαν, πριν διεξαχθούν οι εκλογές στις ΗΠΑ, να επεκτείνουν τις υπηρεσίες τους εκεί, και επινόησαν το εξής: Ένα σύστημα όπου οι γιατροί από πολιτείες που επιτρέπονται οι αμβλώσεις, θα συνταγογραφούν και σε στέλνουν χάπια σε ασθενείς σε πολιτείες που έχουν απαγορευτεί.

Μιλώντας στον Guardian, η ιδρύτρια της Aid Access, τόνισε ότι «έχουμε μια εξαιρετικά απλοποιημένη διαδικασία και είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε όλα τα αιτήματα πολύ γρήγορα». «Αλλά είναι πολύ περισσότερα από το συνηθισμένο. Και νομίζω ότι ο λόγος είναι ότι οι άνθρωποι είναι πλέον πολύ πιο συνειδητοποιημένοι – οι άνθρωποι έχουν επίγνωση της πιθανότητας ότι το χάπι για την άμβλωση μπορεί να αφαιρεθεί από την αγορά».