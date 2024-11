Οι γυναίκες στις ΗΠΑ ασπάζονται το «Κίνημα 4Β» μετά την επανεκλογή του Τραμπ

Όσα πρέπει να ξέρεις για το «Κίνημα 4Β»

Ο Ντόλαντ Τραμπ επικράτησε έναντι της Κάμαλα Χάρις στις αμερικανικές εκλογές του 2024 και αυτό επιβεβαίωσε μία βασική πεποίθηση πολλών αμερικανών πολιτών: Ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων στις ΗΠΑ, προτιμούν να δουν οποιονδήποτε να γίνεται Πρόεδρος, εκτός από μια γυναίκα. Η επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει κριθεί ένοχος για σεξουαλική κακοποίηση αφήνει ξανά τα δικαιώματα και τις αναπαραγωγικές ελευθερίες των γυναικών να κρέμονται από μία κλωστή. Γι’ αυτό και αυτήν τη στιγμή, πολλές γυναίκες στην Αμερική στρέφονται σε ένα ριζοσπαστικό φεμινιστικό κίνημα, το κορεάτικο «Κίνημα 4Β».

Το Κίνημα 4B είναι ένα διαδικτυακό φεμινιστικό κίνημα στη Νότια Κορέα που ριζώθηκε στα social media στα μέσα έως τα τέλη της δεκαετίας του 2010, σε μια εποχή που η χώρα βρισκόταν σε έναν νέο απολογισμό για τη βία κατά των γυναικών και άλλα ζητήματα ισότητας των φύλων. Το συγκεκριμένο κίνημα, υποστηρίζει την πλήρη ανεξαρτησία των γυναικών από τους ρόλους που τους επιβάλλονται. Ονομάζεται 4B επειδή το «B» είναι μια μορφή συντομογραφίας για τη λέξη «όχι» στα κορεατικά και ενθαρρύνει τις γυναίκες να απορρίψουν τον γάμο, την τεκνοποίηση, τις ετεροφυλόφιλες σχέσεις και τις σεξουαλικές σχέσεις.

Search interest in "4B movement" started going up at 2 a.m. on Wednesday pic.twitter.com/7TQ1yyQIcC

Τόσο το Κίνημα 4B όσο και ο φεμινισμός, ευρύτερα, είναι ιδιαίτερα πολωτικά θέματα στη Νότια Κορέα, ένα έθνος με το μεγαλύτερο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων και το χαμηλότερο ποσοστό γεννήσεων στον κόσμο. Κατά την προεκλογική εκστρατεία, ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Γιουν Σουκ Γιολ - ο οποίος έχει περιγραφεί στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ως ένας νοτιοκορεάτης Τραμπ και ο οποίος κέρδισε εν μέρει λόγω της κρίσιμης μεταβλητής ψήφου των νεαρών ανδρών ψηφοφόρων, υποδαύλισε τις διαφορές μεταξύ των δύο φύλων υποσχόμενος να καταργήσει το Υπουργείο Ισότητας των Φύλων και Οικογένειας, μια κίνηση που καταδίκασαν οι γυναικείες οργανώσεις.

If you want to know where young American women are at, the Google search term interest for the 4b movement says it all. (It’s a South Korean term for women who swear off sex, marriage and childbirth with men) pic.twitter.com/qKZCiHIqrX