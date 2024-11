Κάρα Ντελεβίν κατά Ντόναλντ Τραμπ: «Θα κάνουμε τα επόμενα 4 χρόνια μια κόλαση για τους φασίστες, τους μισογύνηδες, τους ψεύτες»

Η Κάρα Ντελεβίν προέβη σε μια μακροσκελή ανάρτηση στο IG, μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε να κερδίσει την Κάμαλα Χάρις στις αμερικανικές εκλογές του 2024 και να αναλάβει ξανά την προεδρία της χώρας. Οι Αμερικανοί πολίτες στο μεγαλύτερο μέρος τους τον εμπιστεύτηκαν ξανά, αποφασίζοντας πως πρέπει να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο. Όπως σε κάθε εκλογική διαδικασία έτσι και σε αυτή, υπάρχει μια μερίδα κόσμου που διαφωνεί με το αποτέλεσμα. Ανάμεσά τους η Κάρα Ντελεβίν.

Το γνωστό supermodel μπορεί να μην ψήφισε στις εκλογές, αφού κατάγεται από τη Μεγάλη Βρετανία και έτσι δεν είχε δικαίωμα ψήφου, όμως θέλησε να μοιραστεί τις σκέψεις της σχετικά με το αποτέλεσμα της κάλπης μέσα από μια ανάρτηση στο IG. Η Κάρα Ντελεβίν δεν έκρυψε τον εκνευρισμό και την απογοήτευσή της, αντιδρώντας στην απόφαση εκατομμυρίων συμπολιτών της να στηρίξουν τον Ντόναλντ Τραμπ.

Cara Delevingne urges Lefties to unleash 'four years of hell' on Republican 'bigots and fascists' in anti-Trump ranthttps://t.co/seMVovB9w6