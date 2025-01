“Moss & Freud”: Όσα γνωρίζουμε για την ταινία που θα αφηγηθεί τη στενή φιλία της Κέιτ Μος με τον θρυλικό Λούσιαν Φρόιντ

Ο διάσημος ζωγράφος, Λούσιαν Φρόιντ, δεν ήθελε να ζωγραφίζει διάσημους, αλλά η Κέιτ Μος ήταν η εξαίρεση. Στη ταινία για τη φιλία τους, το μοντέλο είναι εκτελεστική παραγωγός

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο Λούσιαν Φρόιντ, ο εγγονός του διάσημου νευρολόγου και ψυχίατρου, Σίγκμουντ Φρόιντ, ξεκίνησε το γυμνό πορτρέτο της εγκυμονούσας -τότε- Κέιτ Μος. Χρειάστηκαν εννέα μήνες για να ολοκληρωθεί ο πίνακας και σε αυτό το διάστημα, οι δυο τους ανέπτυξαν μια στενή σχέση, η οποία μετατράπηκε σε μία δυνατή φιλία. Αξίζει να σημειωθεί πως ο πίνακας πουλήθηκε για 3,5 εκατομμύρια λίρες σε δημοπρασία του Christie’s, το 2005, ενώ λίγα χρόνια αργότερα, το 2011, ο Φρόιντ έφυγε από τη ζωή στα 88 του.

Αυτή λοιπόν η μεταξύ τους σχέση, θα ξετυλιχθεί στη νέα βιογραφική ταινία για την Κέιτ Μος, με τίτλο «Moss & Freud», στην οποία η ίδια θα είναι και εκτελεστική παραγωγός. Στη σκηνοθεσία, σύμφωνα με το Variety, θα βρίσκεται ο Τζέιμς Λούκας, που έχει κερδίσει και βραβείο Όσκαρ για την ταινία μικρού μήκους, «The Phone Call».

Getty Images / Ian Waldie

Ποια θα υποδυθεί την Κέιτ Μος

Στον ρόλο της Κέιτ Μος θα δούμε την ηθοποιό Έλι Μπάμπερ, γνωστή από τη σειρά «Les Misérables» του BBC, το δράμα «The Trial of Christine Keeler» και την αστυνομική σειρά «The Serpent», καθώς και για τη συμμετοχή της στο «Willow» του Disney+. Στον ρόλο του Λούσιαν Φρόιντ, θα δούμε τον Ντέρεκ Τζάκομπι, βραβευμένος με BAFTA και Emmy. Έχει πρωταγωνιστήσει σε ταινίες όπως το «Gladiator II», το «Murder on the Orient Express» και το «Cinderella».

Η Κέιτ Μος στο παρελθόν έχει μιλήσει δημόσια για τη σχέση της με τον Λούσιαν Φρόιντ, ο οποίος ήταν γνωστός για τους πίνακες με γυμνά σώματα. Ο ίδιος προτιμούσε να μη ζωγραφίζει διάσημους, εξού και είχε αρνηθεί την πρόταση της πριγκίπισσας Νταϊάνα. Όμως μία δήλωση της Μος, ήταν αρκετή για να κάνει μια εξαίρεση για την ίδια. Το μοντέλο είχε δηλώσει πως ένας από τους λίγους εναπομείναντες στόχους στη ζωή της, ήταν να τη ζωγραφίσει ο Φρόιντ. Έτσι κι έγινε.

Όσον αφορά την ταινία και τη σχέση της με τον Φρόιντ, η Κέιτ Μος είπε πως «το να κάθομαι για τον Λούσιαν ήταν μεγάλη μου τιμή. Ήταν απίστευτη εμπειρία. Αφού είδα το The Phone Call, ήξερα ότι ο Τζέιμς θα αποδώσει τα συναισθήματα της ιστορίας με τον κατάλληλο τρόπο, όπως αξίζει σε αυτό το απομνημονευματικό έργο».

Φυσικά, ταινία για την Κέιτ Μος χωρίς μόδα, δεν γίνεται. Η ίδια είπε πως παραχώρησε ρούχα της από την προσωπική της ντουλάπα για την ταινία. Στην πρώτη επίσημη φωτογραφία από τα γυρίσματα που ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2024, η Μπάμπερ φοράει ένα κόκκινο, μπλε και λευκό jacket Union Jack, το οποίο είχε φορέσει η Κέιτ Μος στην πασαρέλα για τη συλλογή του John Galliano, για την Άνοιξη του 1993. Όπως και το φόρεμα που φορούσε το μοντέλο, στο πάρτι για τα 30α της γενέθλια, το 2004.