Μελάνια Τραμπ: Το νέο πορτρέτο της ως Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ και το μήνυμα που θέλησε να περάσει

Σε αντίθεση με εκείνο του 2017, η Μελάνια Τραμπ αποπνέει δυναμισμό και αυτοπεποίθηση

Το νέο επίσημο πορτρέτο της Μελάνια Τραμπ, ως Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, για δεύτερη φορά, δόθηκε στη δημοσιότητα. Η φωτογραφία τραβήχτηκε στον Λευκό Οίκο, μία ημέρα μετά την ορκωμοσία, από την Βελγίδα φωτογράφο Ρεζίν Μαχό, η οποία συνεργάζεται με την οικογένεια για πάνω από 20 χρόνια. Ήταν η ίδια που είχε φωτογραφίσει και το πορτρέτο της, το 2017. «Ήταν μεγάλη τιμή για μένα που επιλέχτηκα να φωτογραφήσω ξανά το επίσημο πορτρέτο της», δήλωσε η Μαχό στο BBC και συνέχισε: «Ως καλλιτέχνης, είναι μεγάλο προνόμιο να δουλεύω με μια γυναίκα που εμπνέει. Είναι τελειομανής και πραγματικά συμμετέχει στη δημιουργική διαδικασία».

Στην ασπρόμαυρη φωτογραφία, η Μελάνια Τραμπ φοράει ένα σκούρο κοστούμι και λευκό πουκάμισο, ενώ ακουμπά τα χέρια της σε ένα ανακλαστικό τραπέζι στο Κίτρινο Οβάλ Δωμάτιο. Στο φόντο διακρίνεται το Μνημείο της Ουάσιγκτον, που δεσπόζει στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ. Αποπνέει σιγουριά και δυναμισμό. Αυτή τη φορά, η συγκροτημένη Πρώτη Κυρία ξέρει τι να κάνει και πώς. Εν αντίθεση με εκείνο του 2017, που ήταν έγχρωμο και παρουσίαζε μία διακριτικά χαμογελαστή Μελάνια, έτοιμη μεν για τα νέα της καθήκοντα, αλλά αγχωμένη.

First Lady Melania Trump’s Official White House Portrait pic.twitter.com/pMdooFZW53 — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) January 27, 2025

Αναλυτές είπαν για το πορτρέτο της Μελάνια Τραμπ πως με αυτή τη πόζα ήθελε να δείξει πως είναι έτοιμη. Η Γκουέντολιν Ντουμπουά, διευθύντρια στο Τμήμα Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια που επιμελήθηκε την έκθεση «Every Eye is Upon Me: First Ladies of the United States» στην National Portrait Gallery στην Ουάσινγκτον, επισημαίνει πως «αυτή η φωτογραφία της Μελάνια Τραμπ την δείχνει να φοράει επαγγελματικά ρούχα και να ποζάρει μπροστά από ένα παράθυρο. Η πόζα της, με τα ακροδάχτυλα τοποθετημένα σταθερά σε ένα εντυπωσιακά τραπέζι, εκπέμπει την ετοιμότητά της να ''πιάσει δουλειά’’».

Με τη σειρά της, η Έλι Βάιολετ Μπράμλεϊ, ανέφερε πως το πορτρέτο έχει μία βαρύτητα που φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τον παραδοσιακό ρόλο της Πρώτης Κυρίας. «Από το κοστούμι μέχρι την στάση της, το νέο πορτρέτο φαίνεται να είναι προσεκτικά σχεδιασμένο για να αποπνέει μία δύναμη που έρχεται σε αντίθεση με τον παραδοσιακό ρόλο της Πρώτης Κυρίας, να ‘μαλακώσει’ καταστάσεις και να την κάνει να φαίνεται πιο ανθρώπινη. Σε αντίθεση με το ''στρατιωτικό λουκ'' που είχε η Πρώτη Κυρία την ημέρα της ορκωμοσίας, τώρα επέλεξε να κάνει μια εμφάνιση που σχετίζεται περισσότερο με την εταιρική εξουσία. Η στάση του σώματός της, με τα χέρια στο τραπέζι, φαίνεται να σχετίζεται με το ότι η Πρώτη Κυρία προετοιμάζεται εντατικά για τον Λευκό Οίκο αυτή τη φορά» και συνέχισε:

«Πολλές λεπτομέρειες θα μπορούσαν να διαβαστούν. Το πουκάμισο της μπορεί να είναι ανοιχτό, σε αντίθεση με τον αυστηρή, κουμπωμένη γραμμή της προηγούμενης εβδομάδας, ωστόσο οι ώμοι της είναι τονισμένοι. Οι φαρδιές βατές του σακακιού της θα μπορούσαν να θυμίζουν εκείνες τις εμφανίσεις της Νέας Υόρκης, τη δεκαετία του 1980, αλλά η σιλουέτα είναι πιο μοντέρνα.

Τι θύμισε στους χρήστες των social media το πορτρέτο της Μελάνια Τραμπ

Στα social media σχολιάστηκε, όπως ήταν αναμενόμενο το πορτρέτο της Μελάνια Τραμπ, ωστόσο οι περισσότεροι χρήστες έκαναν τον παραλληλισμό με την Κλερ Άντεργουντ, που υποδύθηκε η Ρόμπιν Ράιτ, στη διάσημη σειρά "House of Cards”. Η πόζα είναι ακριβώς ίδια, ωστόσο δεν γνωρίζουμε αν εμπνεύστηκε από αυτή η Πρώτη Κυρία, θέλοντας να περάσει την δυναμικότητα που έχει και στη σειρά η Άντεργουντ, ως τηλεοπτική Πρώτη Κυρία.