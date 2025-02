Όσο περιμένεις το "The Βrutalist": 5 ταινίες μεγάλης διάρκειας για να δεις

Αν έχεις χρόνο, τότε αφιέρωσέ τον για να δεις τις ακόλουθες ταινίες

Σε μια εποχή που οι streaming πλατφόρμες επενδύουν σε περιεχόμενο που καταναλώνεται γρήγορα, στον κινηματογράφο συμβαίνει το εντελώς αντίθετο. Όλο και περισσότερες ταινίες έχουν πλέον διάρκεια τις τρεις ώρες. Είδαμε φυσικά και φωτεινές εξαιρέσεις στο Netflix, όπως το "The Irishman" του Μάρτιν Σκορσέζε, με την υπέροχη ένωση των Χάρβεϊ Καϊτέλ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Τζο Πέσι στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, αλλά και το "Da 5 Bloods". Αλλά είναι εξαιρέσεις.

Αντίθετα, στους κινηματογράφους είδαμε ταινίες, όπως το "Babylon", το "Killers of the Flower Moon" και το πρόσφατο Oppenheimer, ενώ βρισκόμαστε σε αναμονή για το "The Brutalist", που διαρκεί 3,5 ώρες. Υπενθυμίζουμε πως η ταινία είναι υποψήφια για 10 Όσκαρ, ενώ βραβεύτηκε με Χρυσή Σφαίρα στην κατηγορία Καλύτερη Δραματική Ταινία.

Σε ό,τι αφορά τη χρονική διάρκεια μιας ταινίας, οι απόψεις διίστανται. Και λογικό. Οι περισσότεροι έχουν συνηθίσει από τις συνδρομητικές πλατφόρμες, όπως αναφέραμε και στην αρχή του κειμένου. Στην πραγματικότητα όμως, μία ταινία μπορεί να διαρκεί όσο επιθυμεί ο σκηνοθέτης, αρκεί να κρατά το ενδιαφέρον των θεατών. Για το "Τhe Brutalist", για παράδειγμα, οι κριτικοί το έχουν εκθειάσει. Μένει να το δούμε και ιδίοις όμμασι.

Για εκείνους όμως που δεν έχουν κανένα πρόβλημα να παρακολουθήσουν μεγάλης διάρκειας ταινίες, έχουμε να προτείνουμε πέντε, για το Σαββατοκύριακο. Μια προθέρμανση, ας πούμε, ενόψει The Brutalist.

Boyhood - 165 λεπτά

Δραματική ταινία, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Ρίτσαρντ Λίνκλεϊτερ. Το πολύ ενδιαφέρον με το Boyhood, είναι πως γυρίστηκε σε διάστημα 12 χρόνων, από τον Μάιο του 2002 μέχρι τον Οκτώβριο του 2013. Αφορά μία ιστορία ενηλικίωσης, χρόνο με τον χρόνο, με τους πρωταγωνιστές όπως είναι λογικό, να εξελίσσονται και να αλλάζουν. Η ταινία κέρδισε τρομερή αναγνώριση, κυρίως από τις εξαιρετικές ερμηνείες των ηθοποιών. Σίγουρα από τις ταινίες που πρέπει να δεις κάποια στιγμή.

Τhe Right Stuff - 192 λεπτά

Η ταινία του Φίλιπ Κάουφμαν, που κυκλοφόρησε το 1983, μπορεί να σημείωσε αποτυχία στο box office, αναγνωρίστηκε όμως από την Ακαδημία, δίνοντας της τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ. Πολύ αργότερα βέβαια, η αξία της αναγνωριστήκε. Βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τόμας Γουλφ, το “Τhe Right Stuff” περιγράφει την ιστορική πτήση του πιλότου, Τσακ Γίγκερ, που επέστρεψε στην Γη με ασφάλεια, αφότου έσπασε το φράγμα του ήχου. Επιπλέον, αφηγείται και τις πρώτες πτήσεις των Αμερικανών στο διάστημα και πώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τους έπλεξαν το εγκώμιο.

Once Upon A Time In America - 215 λεπτά

Από τις πιο σπουδαίες γκανγκστερικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου, σε σενάριο σενάριο και σκηνοθεσία του Σέρτζιο Λεόνε. Αυτή μάλιστα ήταν και η τελευταία του δουλειά. Πρωταγωνιστούν οι Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Τζέιμς Γουντς και Ελίζαμπεθ ΜακΓκόβερν. Το “Once Upon A Time In America” είναι βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του Χάρι Γκρέι και ακολουθεί την πορεία ενός γκάνγκστερ, του Νουντλς, ως έφηβο, μεσήλικα και ηλικιωμένο. Από τις καλύτερες ταινίες του Ρόμπερτ Ντε Νίρο, επίσης.

Malcolm X - 202 λεπτά

Από τις πιο διαχρονικές ταινίες για τα πολιτικά δικαιώματα της αφροαμερικανικής κοινότητας στις ΗΠΑ. Ο Σπάικ Λι σκηνοθέτησε την βιογραφική ταινία για τον Malcolm X, της πιο επιδραστικής φιγουράς στην Αμερική, τη δεκαετία του ‘60. Ο άνθρωπος που ξεκίνησε ως μικροκακοποιός και κατέληξε μουσουλμάνος ιερέας με τρομερή πολιτική δράση. Η ερμηνεία του Ντένζελ Ουάσινγκτον είναι πραγματικά εξαιρετική, ενώ ήταν και υποψήφιος για Όσκαρ.

Magnolia - 188 λεπτά

Ο Πολ Τόμας Άντερσον έγραψε και σκηνοθέτησε την ταινία που χάρισε στον Τομ Κρουζ υποψηφιότητα για Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου, κερδίζοντας στην ίδια κατηγορία, στις Χρυσές Σφαίρες. Θεωρείται από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών, και δικαίως. Η υπόθεση ακολουθεί 10 ανθρώπους, που δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους, γίνονται όμως ήρωες μίας ενιαίας δραματικής ιστορίας.