Love At First Listen: Η Kylie Minogue γιορτάζει την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

5 love songs της super star της pop που πρέπει να ακούσετε σήμερα

Από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 μέχρι και σήμερα, η Princess of Pop, Kylie Minogue έχει χτίσει μια τεράστια καριέρα τραγουδώντας για κάθε έκφανση του έρωτα, με κάθε πιθανό τρόπο και εδώ και τέσσερις δεκαετίες μας έχει χαρίσει μερικά από τα πιο αξέχαστα love songs όλων των εποχών.

Με αφορμή την επερχόμενη εμφάνισή της στο Release Athens 2025, την Παρασκευή 18 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού, επιλέξαμε πέντε από τα καλύτερα της τραγούδια που αποτελούν το ιδανικό soundtrack για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Ας τα δούμε με χρονολογική σειρά:

1) Especially For You (1988)

Η αθωότητα του πρώτου έρωτα αλλά με happy end σε λίγο παραπάνω από 3,5 λεπτά. Το “Especially For You”, ντουέτο με τον Jason Donovan, τότε σύντροφό της αλλά και συμπρωταγωνιστή της στην υπερεπιτυχημένη σειρά “Neighbours”, θεωρείται μέχρι σήμερα μια από τις κορυφαίες στιγμές της θρυλικής ομάδας παραγωγών Stock, Aitken & Waterman.

2) On A Night Like This (2000)

Τραγούδι-σταθμός για «καυτές» νύχτες, το “On A Night Like This” σάρωσε τα charts ενώ το video clip εμπνέεται από το “Casino” του Scorsese και η Kylie μεταμορφώνεται σε μια ακόμα πιο sexy Sharon Stone (αν είναι δυνατόν να συμβεί αυτό).

3) Cant Get You Out of My Head (2001)

Ένα από τα πιο εμβληματικά της κομμάτια. Η Minogue εδώ τραγουδάει για την ερωτική εμμονή και όλοι εμείς σιγοψυθιρίζουμε “La La La La La La”.

4) Love At First Sight (2002)

H μαγεία του κεραυνοβόλου έρωτα. Με τους στίχους “Everything went from wrong to right” η Kylie περιγράφει τη στιγμή που μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη ζωή μας. Το απόλυτο τραγούδι για όσους έχουν βιώσει την αίσθηση ότι βρήκαν τον άνθρωπό τους από την πρώτη ματιά.

5) All The Lovers (2010)

To ρεφρέν “All the lovers that have gone before/They dont compare to you”, περιγράφει ότι χρειάζεται να ξέρεις για το “All The Lovers”, ένα ακόμα hit single της Kylie, μια ακαταμάχητη πρόσκληση για χορό με το έτερον ήμισυ.

Η Kylie Minogue έρχεται στο Release Athens 2025 στο πλαίσιο της Tension Tour, της μεγαλύτερης περιοδείας που έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία 15 χρόνια. Μαζί της, η Loreen, η Σουηδή βασίλισσα της Eurovision, η μοναδική γυναίκα που έχει κερδίσει το διαγωνισμό τραγουδιού δύο φορές. Ταυτόχρονα, για τους λάτρεις της pop μουσικής είναι διαθέσιμη και μια ειδική προσφορά όπου όσοι και όσες το επιθυμούν μπορούν να παρακολουθήσουν εκτός από την Kylie Minogue, και τους London Grammar (11/07, Πλατεία Νερού), το κορυφαίο indie pop γκρουπ της γενιάς τους.

Για όλες τις πληροφορίες: www.releaseathens.gr