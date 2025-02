«Emilia Pérez»: Το Netflix προσπαθεί να σώσει ό,τι σώζεται για την ταινία, μετά το αρνητικό κλίμα εις βάρος της Κάρλα Σοφία Γκασκόν

Από την επίθεση, το Netflix πέρασε στην άμυνα

Οι ρατσιστικές αναρτήσεις της Κάρλα Σοφία Γκασκόν στο X, έχουν επηρεάσει την «Emilia Pérez», την πολυσυζητημένη ταινία που έχει τις περισσότερες υποψηφιότητες φέτος στα Όσκαρ. 13 στο σύνολό τους. Θα κερδίσει έστω και ένα; Σίγουρα, αλλά όχι στις μεγάλες κατηγορίες. Με εξαίρεση βέβαια τη Ζόε Σαλντάνια που ακόμα πιστεύουμε πως θα σηκώσει το χρυσό αγαλματίδιο για Β’ Γυναικείο, αν και κανονικά θα έπρεπε να είναι υποψήφια για Α’ Γυναικείο, αλλά η Ακαδημία δεν της έκανε την χάρη.

Με όλη αυτή την αναστάτωση, οι ιθύνοντες στο Netflix κάθονται εξίσου σε αναμμένα κάρβουνα, χωρίς να μπορούν να διαχειριστούν τις αντιδράσεις εις βάρος της Κάρλα Σοφία Γκασκόν με αποτελεσματικό τρόπο. Όταν αγόραζαν την ταινία, προφανώς ήταν σίγουροι πως θα έφερνε επιτυχία στην πλατφόρμα, καταγράφοντας εκατομμύρια προβολές. Τώρα, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Φαίνεται πάντως πως συζήτησαν τι στάση να κρατήσουν απέναντι στην ηθοποιό και πλέον αλλάζουν στάση.

Πριν λίγες ημέρες, είχε γίνει γνωστό πως η streaming πλατφόρμα και το πρακτορείο δημοσίων σχέσεων The Lede Company, έχουν σταματήσει να μιλούν απευθείας μαζί της και επικοινωνούν μέσω εκπροσώπου. Αναφορικά με πηγές που επικαλέστηκε το Variety, το Netflix δεν έχει καν σκοπό να καλύψει τα έξοδα για τα ταξίδια της στα event, ούτε το styling της για τις εμφανίσεις της, που σημαίνει πως αν η ηθοποιός αποφασίσει να δώσει το παρών, θα πρέπει να πληρώσει τα πάντα από την τσέπη της. Επιπλέον την υποβάθμισε στην καμπάνια του, προκειμένου να μην επισκιαστεί κι άλλο η «Emilia Pérez», βάζοντας μόνο μία μεγάλη φωτογραφία της Ζόε Σαλντιάνα στην επίσημη σελίδα της ταινίας. Αυτά την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί σήμερα γίνεται προσπάθεια να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Μάλιστα, έχουν αλλάξει μέχρι και την αφίσα για την καμπάνια.

Όπως δήλωσε η επικεφαλής περιεχομένου του Netflix, Μπέλα Μπατζάρια, στο podcast των Puck and The Ringer “The Town with Matthew Belloni”, «είναι κακό όλο αυτό που συμβαίνει για τους 100 ταλαντούχους ανθρώπους που έκαναν μία καταπληκτική ταινία, αλλά η Κάρλα Σοφία Γκασκόν ζήτησε συγγνώμη».

Στην ερώτηση για το αν το Netflix αλλάξει τακτική και επενδύσει περισσότερο στον έλεγχο των social media των ηθοποιών, η Μπατζάρια απάντησε πως «δεν είναι πρακτικά εύκολο να ελέγχονται τα tweets. Θα εξετάζουμε πραγματικά τα προσωπικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, κάθε μέρα σε όλο τον κόσμο, την ποσότητα πρωτότυπων ταινιών και τηλεόρασης που κάνουμε, και τις αδειοδοτήσεις και τις συμπαραγωγές; Είναι πολλά τα ερωτήματα σχετικά με το πώς θα γίνει αυτό».

Η Μπατζάρια τόνισε πως σε καμία περίπτωση δεν μετανιώνουν που το Netflix αγόρασε την «Emilia Pérez», και εξήγησε πως «η ταινία είναι τρομερή, δημιουργική και τολμηρή - και είχε απήχηση σε πολύ κόσμο φέτος».