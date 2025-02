5 ρομαντικές ταινίες στο Netflix, που θα σε κάνουν να πιστέψεις (ξανά) στον έρωτα

Για να μπεις σε mood Αγίου Βαλεντίνου, δες απλά αυτές τις ρομαντικές ταινίες στο Netflix

Αν κάτι μπορώ να πω με σιγουριά σε αυτή τη ζωή, είναι πως το Netflix έχει πλούσιο περιεχόμενο σε ρομαντικές ταινίες. Προσωπικά έχω ιδιαίτερη αδυναμία στις ιταλικές rom-com, αλλά όχι πως οι ισπανικές πάνε πίσω. Και φυσικά, ούτε και οι αμερικάνικες. Μιας και αύριο είναι η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, σκέφτηκα να σε βάλω σε ρομαντικό mood (δεν είναι δα και κανένας διακόπτης), με ερωτικές ιστορίες, ανάλαφρες και διασκεδαστικές.

5 ρομαντικές ταινίες στο Netflix

La Dolce Villa

Στο Netflix θα βρεις την ρομαντική ταινία που πρωταγωνιστεί ο υπέροχος Σκοτ Φόλεϊ και αυτό από μόνο του αρκεί για να τη δεις. Εντάξει, για να σε πείσω, θα σου πω επίσης πως η ιστορία ξετυλίγεται στην μαγευτική Ιταλία, με ειδυλλιακά σκηνικά. Μπορεί να μη ζηλέψεις τον έρωτα στο ‘La Dolce Villa’, τα σκηνικά όμως ναι. Η πλοκή καταπιάνεται με τον Έρικ, έναν επιχειρηματία που ταξιδεύει στην Ιταλία για να μεταπείσει την κόρη του να ανακαινίσει μια εγκαταλελειμμένη βίλα που αγόρασε για ελάχιστα χρήματα. Η παραμονή του εκεί όμως θα του αλλάξει την γνώμη, αλλά και τη ζωή του γενικότερα.

Bridget Jones's Diary

Το ξέρω, πιθανόν να έχεις δει και τις τρεις ταινίες. Αλλά ο λόγος που στις προτείνω, είναι γιατί κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες το τελευταίο μέρος, που φέρει τον τίτλο «Bridget Jones: Mad About the Boy» και είναι πολύ ωραία. Θα στο αναλύσω σε άλλο άρθρο, όμως. Προς το παρόν, είναι μια καλή στιγμή να δεις τις προηγούμενες στο Netflix, να φρεσκάρεις τη μνήμη σου και ταυτόχρονα να μπεις και σε ρομαντικό mood. Α, στην τελευταία ταινία παίζει και ο Λίο Γούνταλ. Just saying.

Aloha

Ρομαντική κομεντί του 2015, με πρωταγωνιστές τους Μπράντλεϊ Κούπερ, Έμα Στόουν, Ρέιτσελ ΜακΆνταμς. Είναι στο Netflix και είναι από τις πιο αγαπημένες, οπότε στην προτείνω με κλειστά μάτια. Η υπόθεση ακολουθεί τον Μπράιαν Γκίλκρεστ, έναν 37χρονο σύμβουλο όπλων του αμερικανικού στρατού, που μετά από μία αποτυχημένη αποστολή, τοποθετείται στην αμερικανική βάση στη Χονολουλού. Εκεί, θα συναντήσει έναν παλιό του έρωτα, ωστόσο θα αρχίσει να ερωτεύεται την αξιωματικό που φροντίζει να μην ξεφύγει ο Μπράιαν από το στόχο που του έχει επιβληθεί.

Lady Chatterley's Lover

Ταινία του 2022, εμπνευσμένη από το μυθιστόρημα του Ντ. Χ. Λόρενς, που έχει αφήσει ιστορία στην αγγλική λογοτεχνία, κυρίως γιατί ήταν άκρως τολμηρό για την εποχή του. Η υπόθεση ακολουθεί τη Λαίδη Τσάτερλυ, μια αριστοκράτισσα που είναι δυστυχισμένη στον γάμο της. Η ζωή της όμως ανατρέπεται, όταν ανακαλύπτει τον έρωτα στο πρόσωπο του θηροφύλακα της έπαυλης του συζύγου της, με αποτέλεσμα να γεννηθεί μια απαγορευμένη ιστορία αγάπης. Φυσικά και θα το δεις στο Netflix.

Set it Up

Από τις ανάλαφρες ρομαντικές ταινίες στο Netflix, ό,τι πρέπει δηλαδή για να χαλαρώσεις, να περάσεις καλά και να πεις σε ρομαντικό mood. Το Set it Up ακολουθεί δύο νέους, τον Χάρπερ και την Τσάρλι, οι οποίοι είναι απόλυτα εξουθενωμένοι με τους εργοδότες τους, γι’αυτό και αποφασίζουν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Βάζουν σκοπό να κάνουν τα δύο αφεντικά τους να ερωτευτούν μεταξύ τους, μόνο που τελικά εκείνοι θα έρθουν πιο κοντά.