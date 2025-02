Ένοχος ο Λουίς Ρουμπιάλες για το μη συναινετικό φιλί στην Τζένι Ερμόσο - Η δικαστική απόφαση που τον "ρίχνει στα μαλακά"

Πρόστιμο και ασφαλιστικά μέτρα για τον πρώην πρόεδρο της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Είναι αυτό αρκετό ως δικαιοσύνη;

Ο πρώην πρόεδρος της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Λουίς Ρουμπιάλες, κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική επίθεση λόγω του εξαναγκαστικού φιλιού στην παίκτρια Τζένι Ερμόσο και του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ, όπως αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας.

Ωστόσο, απαλλάχθηκε από την κατηγορία της άσκησης πίεσης, σύμφωνα με την οποία φερόταν να προσπάθησε να εξαναγκάσει την Ερμόσο να δηλώσει δημόσια πως το φιλί ήταν συναινετικό. Οι εισαγγελείς, από την άλλη, είχαν ζητήσει ποινή φυλάκισης για τον Ρουμπιάλες.

Η δικαστική απόφαση που τον κρίνει ένοχο είναι σίγουρα ικανοποιητική, δεν συμβαίνει το ίδιο όμως και με την ποινή που του επιβλήθηκε που φαίνεται να τον "ρίχνει στα μαλακά". Το ποσό των 10.000€ -που προφανώς είναι "αστείο" για τον πρώην Πρόεδρο της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας-, και τα ασφαλιστικά μέτρα για ένα χρόνο, τη στιγμή που οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει μάλιστα ποινή φυλάκισης, δεν δίνουν την εντύπωση ότι το εν λόγω περιστατικό σεξουαλικής επίθεσης αντιμετωπίζεται με τη βαρύτητα που θα έπρεπε. Ο δε Ρουμπιάλες έχει κατηγορηθεί για μοτίβο αμφιλεγόμενης συμπεριφοράς και πιθανής κατάχρησης εξουσίας κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, με αναφορές για κακοδιαχείριση πόρων και παραβάσεις σε συμβόλαια και συμβάσεις.

Το μη συναινετικό φιλί του Ρουμπιάλες στην Ερμόσο

Το περιστατικό συνέβη στις 20 Αυγούστου 2023, κατά την απονομή των μεταλλίων στην ισπανική ομάδα γυναικών, μετά τη νίκη της επί της Αγγλίας στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Ρουμπιάλες έπιασε την Ερμόσο από το κεφάλι και τη φίλησε στα χείλη, χωρίς τη συγκατάθεσή της, μπροστά σε εκατομμύρια τηλεθεατές και ένα γεμάτο στάδιο.

Το γεγονός προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, τόσο εντός όσο και εκτός Ισπανίας, με διαμαρτυρίες και απαιτήσεις για την παραίτησή του. Αρχικά, ο Ρουμπιάλες αρνήθηκε να αποχωρήσει, χαρακτηρίζοντας το φιλί ως «μια πράξη στοργής» και «εντελώς αυθόρμητη». Ωστόσο, η Ερμόσο τόνισε στην κατάθεσή της ότι δεν είχε δώσει τη συγκατάθεσή της και ότι το συμβάν στιγμάτισε «μία από τις πιο ευτυχισμένες ημέρες της ζωής της».

Η υπόθεση εξελίχθηκε σε σύμβολο του αγώνα των γυναικών στον αθλητισμό κατά του σεξισμού, δίνοντας ώθηση σε ένα κίνημα παρόμοιο με το "Me Too" στο ισπανικό ποδόσφαιρο.

Μετά από εβδομάδες έντονων πιέσεων, διεθνών αντιδράσεων, και την έναρξη έρευνας από τη FIFA και τις ισπανικές αρχές, ο Ρουμπιάλες τελικά παραιτήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023.

© Getty Images/ Eurasia Sport Images

Η απόφαση του δικαστηρίου που δικαιώνει την Ερμόσο

Ο Ρουμπιάλες αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως το φιλί στα χείλη ήταν συναινετικό και πως συνέβη σε μια «στιγμή έκστασης» κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών.

Το δικαστήριο, ωστόσο, τον έκρινε ένοχο, του επέβαλε 10.000€ πρόστιμο και του απαγόρευσε να πλησιάζει την Ερμόσο σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων ή να επικοινωνεί μαζί της για ένα έτος.

Επιπλέον, τρεις πρώην συνεργάτες του που κατηγορούνταν για συνέργεια στην απόπειρα εξαναγκασμού της Ερμόσο - ο Χόρχε Βίλντα (προπονητής της εθνικής ομάδας γυναικών), ο Ρουμπέν Ριβέρα (πρώην επικεφαλής μάρκετινγκ της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας) και ο Άλμπερτ Λούκε (πρώην αθλητικός διευθυντής) - απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες.

Η Ερμόσο, καταθέτοντας στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας νωρίτερα αυτόν τον μήνα, δήλωσε πως «αισθάνθηκε ασέβεια» και ότι «ποτέ» δεν είχε συναινέσει στο φιλί.

«Δεν άκουσα ή κατάλαβα τίποτα», είπε. «Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι με έπιασε από τα αυτιά και με φίλησε στο στόμα. Ήξερα ότι με φιλούσε το αφεντικό μου, και αυτό δεν θα έπρεπε να συμβεί σε κανένα κοινωνικό ή επαγγελματικό περιβάλλον», πρόσθεσε. «Ήταν μια στιγμή που στιγμάτισε μία από τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής μου. Όλα αυτά με εμπόδισαν να απολαύσω τη χαρά του να είμαι παγκόσμια πρωταθλήτρια όταν επέστρεψα στη Μαδρίτη», ανέφερε.

Η υπόθεση αυτή άνοιξε τη συζήτηση για τη θέση των γυναικών στον αθλητισμό και την ανάγκη για μεγαλύτερη ισότητα και σεβασμό στις αθλήτριες.

Το σκάνδαλο που έγινε ντοκιμαντέρ στο Netflix

Ένα χρόνο μετά το φιλί του Λουίς Ρουμπιάλες στην Τζένι Ερμόσο, χωρίς τη συγκατάθεσή της, που οδήγησε σε ένα τεράστιο σκάνδαλο και άλλαξε το ισπανικό ποδόσφαιρο, το Netflix κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ, «It’s All Over: The Kiss That Changed Spanish Football», καταγράφοντας τα γεγονότα εκείνης της ημέρας, αλλά και όσων ακολούθησαν.

Στο ντοκιμαντέρ, έδωσαν συνεντεύξεις πρόσωπα από την Εθνική Ισπανίας, που αφηγούνται τα ταραχώδη χρόνια που προηγήθηκαν του Παγκοσμίου Κυπέλλου, την επιτυχία για την κατάκτησή του, αλλά και τις συνέπειες που υπήρξαν από τις παραβιαστικές ενέργειες του Ρουμπιάλες.