Τζένι Ερμόσο: Το φιλί που οδήγησε σε ένα τεράστιο σκάνδαλο στην Ισπανία, έρχεται σε ντοκιμαντέρ από το Netflix

Το φιλί του Λουίς Ρουμπιάλες στην Τζένι Ερμόσο, έφερε στο φως σεξιστικές συμπεριφορές και άλλαξε το ισπανικό ποδόσφαιρο

Ένα χρόνο μετά το φιλί του Λουίς Ρουμπιάλες στην Τζένι Ερμόσο, χωρίς τη συγκατάθεσή της, που οδήγησε σε ένα τεράστιο σκάνδαλο και άλλαξε το ισπανικό ποδόσφαιρο, το Netflix φέρνει στη βιβλιοθήκη του το μεγάλο μήκους ντοκιμαντέρ, «It’s All Over: The Kiss That Changed Spanish Football», καταγράφοντας τα γεγονότα εκείνης της ημέρας, αλλά και όσων ακολούθησαν.

Στο ντοκιμαντέρ, όπως διαβάζουμε στο Variety, δίνουν συνεντεύξεις πρόσωπα από την Εθνική Ισπανίας, που αφηγούνται τα ταραχώδη χρόνια που προηγήθηκαν του Παγκοσμίου Κυπέλλου, την επιτυχία για την κατάκτησή του, αλλά και τις συνέπειες που υπήρξαν από τις παραβιαστικές ενέργειες του εν λόγω άνδρα.

Εμφανίζονται πλήθος κορυφαίων αθλητριών του γυναικείου ποδοσφαίρου, όπως η Τζένι Ερμόσο φυσικά, το μεγάλο αστέρι της Ισπανίας, Αλέξια Πουτέγιας, η Ιρένε Παρέδες, η Αϊτάνα Μπονματί, η Όλγα Καρμόνα, η Ιβάνα Άντρες και πολλές ακόμη.

Στο ισπανικό Netflix, το ντοκιμαντέρ έχει την ονομασία «Se acabó: Diario de las campeonas». Η λέξη Se acabó σημαίνει «τελείωσε» και ξεκίνησε από την Αλέξια Πουτέγιας, την κορυφαία αθλήτρια της Ισπανίας στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Με αυτές τις δύο λέξεις ανακοινώθηκε πως η ίδια και οι άλλες παίκτριες, δεν θα επέστρεφαν στην εθνική Ισπανίας, ωστόσο σύντομα δημιουργήθηκε μια διαδικτυακή καμπάνια με το hashtag #SeAcabó, το οποίο πήρε μεγάλες διαστάσεις στα social media.

Τούτου λεχθέντος, το #SeAcabó χρησιμοποιήθηκε από αθλητές σε όλο τον κόσμο, τον ΟΗΕ, την ισπανική κυβέρνηση και ράφτηκε μέχρι και στις φανέλες της ανδρικής ομάδας της Σεβίλλης. Χρησιμοποιήθηκε επίσης από κόσμο που δεν ανήκαν στον χώρο του αθλητισμού, προκειμένου να μιλήσουν δημόσια για την κακοποίηση και τον εκφοβισμό που έχουν αντιμετωπίσει στη ζωή τους.

Στη σκηνοθεσία του ντοκιμαντέρ βρίσκεται η Γιοάνα Πάρδος, η οποία δήλωσε πως «οι παίκτες αφηγούνται τις εμπειρίες που έζησαν τον τελευταίο χρόνο, για τις οποίες δεν έχουν μιλήσει ποτέ στο παρελθόν. Για πολλούς από αυτούς είναι η πρώτη φορά που το συζητούν. Είναι προνόμιο να έχουμε τέτοιες προσωπικές μαρτυρίες για ένα ορόσημο που σηματοδότησε ένα πριν και ένα μετά στην αθλητική και κοινωνική ιστορία της χώρας μας».

Το φιλί στην Τζένι Ερμόσο που έγινε πρώτο θέμα παγκοσμίως

Είναι 20 Αυγούστου 2023 και η Εθνική ομάδα γυναικών της Ισπανίας, έχει μόλις κερδίσει την Αγγλία και πανηγυρίζει την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το κλίμα είναι εορταστικό και συγκινητικό, αφού οι στιγμές είναι πρωτόγνωρες. Ο κόσμος και οι παίκτριες ανυπομονούν να σηκωθεί το τρόπαιο.

Όμως, από εκείνη την ημέρα, λίγοι θυμούνται πως οι γυναίκες της Εθνικής Ισπανίας κατέκτησαν την κορυφή, γράφοντας ιστορία, αφού το σπουδαίο αυτό κατόρθωμα, επισκιάστηκε από ένα φιλί. Ένα σκανδαλώδες φιλί, για την ακρίβεια, όπως και έμεινε στην ιστορία.

Η Τζένι Ερμόσο πηγαίνοντας να παραλάβει το μετάλλιο της από τον πρώην πρόεδρο της Βασιλικής Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Λουίς Ρουμπιάλες, δέχτηκε ένα φιλί στο στόμα. Ήταν έτσι κι αλλιώς διαχυτικός με όλες τις αθλήτριες, ωστόσο στην ίδια ξεπέρασε τα όρια. Το αποτέλεσμα ήταν το περιστατικό να είναι για μέρες πρώτη είδηση στην ισπανική επικαιρότητα, παίρνοντας τεράστιες διαστάσεις.

Netflix

Οι συναθλήτριες της Τζένι Ερμόσο, 81 στο σύνολό τους, στάθηκαν στο πλευρό της, υπογράφοντας πως δεν θα αγωνιστούν ξανά με τα χρώματα της Εθνικής, αν δεν απομακρυνόταν από τη θέση του ο Ρουμπιάλες. Ο οποίος αρνείτο πεισματικά να παραιτηθεί, κάνοντας λόγο για fake φεμινισμό και μη σεβασμό στο πρόσωπό του.

Φυσικά, στη δημοσιότητα δόθηκαν διάφορες λεπτομέρειες για τον Ρουμπιάλες, ο οποίος στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για περίεργες οικονομικές συναλλαγές, κατάχρηση εξουσίας και βίαιη συμπεριφορά. Χωρίς όμως ποτέ να τίθεται θέμα απομάκρυνσης του.

Ακόμα κι αν ο ίδιος και η οικογένεια του ξεκίνησαν μια αρκετά μελοδραματική παρέλαση στα μέσα ενημέρωσης, αρνούμενος όμως να λογοδοτήσει για τις πράξεις του, τελικά ο Ρουμπιάλες αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Αφού πρώτα όμως η Ισπανική ομοσπονδία είχε απειλήσει την Τζένι Ερμόσο για δυσφήμηση.