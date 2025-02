«Το φιλί δεν ήταν συνεναιτικό»: Ξεκίνησε η δίκη του Λουίς Ρουμπιάλες για το φιλί στην Τζένι Ερμόσο

Η Τζένι Ερμόσο ήταν η πρώτη που κατέθεσε, ξεκαθαρίζοντας πως δεν έδωσε ποτέ την έγκριση της για το φιλί που δέχτηκε από τον Λουίς Ρουμπιάλες

Ξεκίνησε η δίκη του πρώην επικεφαλής της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ισπανίας, Λουίς Ρουμπιάλες, για το φιλί που έδωσε στην Τζένι Ερμόσο, χωρίς τη συγκατάθεσή της. Ήταν 20 Αυγούστου 2023 όταν η Εθνική ομάδα γυναικών της Ισπανίας, έγραψε ιστορία, κερδίζοντας την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ωστόσο, εκτός από τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν, το φιλί που δέχτηκε η Ερμόσο κατά την παραλαβή του μεταλλίου της από του Ρουμπιάλες, δημιούργησε ένα τεράστιο σκάνδαλο και άλλαξε το ισπανικό ποδόσφαιρο.

Λεπτομέρειες θα βρει κανείς και στο ντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησε το Netflix, με τίτλο «It’s All Over: The Kiss That Changed Spanish Football», παρουσιάζοντας όλα τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν αλλά και τα όσα ακολούθησαν.

Τζένι Ερμόσο: «Σημάδεψε μία από τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής μου»

Ο Λουίς Ρουμπιάλες που αναγκάστηκε να παραιτηθεί μετά την κατακραυγή, αν και δεν ήταν αυτός ο σκοπός του, κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση και απόπειρα εξαναγκασμού της Τζένι Ερμόσο, να δηλώσει πως το φιλί ήταν συνεναιτικό. Ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη για την υπερβολική διαχυτικότητα του, που ήταν πάνω σε μία στιγμή εορτασμού, αλλά αρνείται τις κατηγορίες.

Πρώτη που κατέθεσε στη δίκη ήταν η Ισπανίδα παγκόσμια πρωταθλήτρια ποδοσφαίρου, αλλά φυσικά θα ακολουθήσουν αρκετές συμπαίκτριες της Τζένι Ερμόσο. Λογικά, όσες μιλήσανε και στο ντοκιμαντέρ. Η ίδια εξήγησε αρχικά πως σε κανένα εργασιακό περιβάλλον δεν θα έπρεπε να συμβαίνει κάτι αντίστοιχο και στην ερώτηση του εισαγγελέα στο δικαστήριο της Μαδρίτης, για το αν το φιλί του 2023 ήταν συνεναιτικό, η Τζένι Ερμόσο απάντησε «ποτέ» και συνέχισε:

«Δεν άκουγα τίποτα εκείνη τη στιγμή, το επόμενο που θυμάμαι είναι να με αρπάζει από τα αυτιά και να με φιλάει στο στόμα. Μου σημάδεψε μία από τις πιο ευτυχισμένες ημέρες της ζωής μου».

Η Τζένι Ερμόσο κατέθεσε επίσης πως ο Ρουμπιάλες της ζήτησε να κάνουν ένα βίντεο μαζί, όταν αντιλήφθηκε πως δεχόταν λεκτική επίθεση στα κοινωνικά δίκτυα, με την ίδια να ξεκαθαρίζει στη δίκη: «Είπα όχι, ότι δεν πρόκειται να κάνω τίποτα, ότι δεν ήμουν εγώ η αιτία αυτού».

Επιπλέον, στην κατάθεσή της, η Τζένι Ερμόσο μίλησε και για την Ομοσπονδία, αφού όπως είπε κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για εκείνη, ούτε τη δεδομένη στιγμή, ούτε αργότερα.

Ο Ρουμπιάλες με τη σειρά του είπε πως έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Οι εισαγγελείς ζητούν να επιβληθεί ποινή φυλάκισης ενός έτους για σεξουαλική επίθεση και ενάμιση έτους για εξαναγκασμό.