Facebook: Γυναίκες δημιουργούν ομάδες για να προστατέψουν άλλες γυναίκες από κακοποιητικούς συντρόφους

Οι γυναίκες στρέφονται στα social media για να καταπολεμήσουν την έμφυλη βία

Οι πρώτες διαδικτυακές ομάδες που σχεδιάστηκαν για να προφυλάσσουν τις γυναίκες από επικίνδυνους άντρες, εμφανίστηκαν στην Αμερική περίπου το 2022. Τώρα, τέτοιες ομάδες, καλύπτουν σχεδόν ολόκληρο τον κόσμο, με χιλιάδες γυναίκες να μοιράζονται συμβουλές και πληροφορίες με άλλες γυναίκες μέσα από δικές τους ιστορίες με κακοποιητικούς, χειριστικούς άντρες. Οι ομάδες βρίσκονται στο Facebook με την ονομασία «Are We Dating The Same Guy?».

Οι συγκεκριμένες ομάδες είναι ανοιχτές μόνο σε γυναίκες, οι οποίες για να γίνουν δεκτές πρέπει να περάσουν από έλεγχο ασφαλείας, ενώ οι διαχειριστές απορρίπτουν προφίλ που μοιάζουν ψεύτικα. Στη Νέα Υόρκη, μια τέτοια ομάδα έχει 164.000 μέλη, στο Λος Άντζελες 79.000, στο Τορόντο 81.000 και στο Σίδνεϊ 10.000, όπως διαβάζουμε στον Guardian. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα συγκεκριμένα group chat έχουν βοηθήσει χιλιάδες γυναίκες να αποφύγουν απατεώνες ή κακοποιούς. «Οι εποχές που οι άνδρες μπορούσαν να έχουν δεύτερες οικογένειες και να κακοποιούν κατά συρροή γυναίκες και μετά να τις εγκαταλείπουν, έχουν τελειώσει. Από την προσωπική μου εμπειρία, δεν έχω καν Facebook, αλλά πριν από έναν μήνα κοίταζα την ομάδα στο τηλέφωνο του φίλου μου μόνο για να ανακαλύψω ότι ένας άντρας με τον οποίο μιλούσα είχε σκοτώσει κάποιον και ήταν στη φυλακή για ανθρωποκτονία», ανέφερε μια γυναίκα στην εφημερίδα.

Οι γυναίκες στρέφονται στα social media για να καταπολεμήσουν την έμφυλη βία

Αυτές οι ομάδες, είναι ο καθρέφτης του πού βρισκόμαστε σήμερα ως κοινωνία, αφού εκεί είναι από τα λίγα μέρη που οι γυναίκες βρίσκουν ασφάλεια και παρηγοριά. Δεδομένου ότι μία στις τέσσερις θα πέσει θύμα βιασμού ή σεξουαλικής επίθεσης, και δεδομένου ότι πολλές γυναίκες δεν έχουν εμπιστοσύνη ότι οι νόμιμες υπηρεσίες θα τις κρατήσουν ασφαλείς, είναι κατανοητό το γιατί χρησιμοποιούν αυτούς τους χώρους για να μοιράζονται red flags και να προειδοποιούν η μία την άλλη για επικίνδυνους άνδρες.

Όπως διαβάζουμε στον Guardian, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαίσιο του προγράμματος αποκάλυψης στοιχείων για την ενδοοικογενειακή βία (Domestic Violence Disclosure Scheme – DVDS) – οι αστυνομικές αρχές μπορούν να αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες καταχρηστικές ή βίαιες παραβάσεις ενός δράστη σε ένα θύμα ή δυνητικό θύμα ενδοοικογενειακής κακοποίησης. Σύμφωνα με το σύστημα, είναι δυνατόν να ζητηθεί από την αστυνομία να ελέγξει εάν ένας σύντροφος έχει βίαιο ή καταχρηστικό παρελθόν, κάτι που είναι στο επίκεντρο τακτικά στις ομάδες.

Ωστόσο, πολλοί ειδικοί υποστηρίζουν ότι οι ομάδες δεν είναι ακίνδυνες και μπορεί να θέσουν τις γυναίκες σε περαιτέρω κίνδυνο. «Οι ομάδες του Facebook τονίζουν τόσο την αναγκαιότητα όσο και τους περιορισμούς των γυναικών που στρέφονται στις διαδικτυακές κοινότητες για προστασία», δήλωσε η Σαρλότ Πράουντμαν, δικηγόρος οικογενειακού δικαίου. «Υπάρχουν κίνδυνοι, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας βίαιων ανδρών να προβούν σε αντίποινα αν ανακαλύψουν ότι έχουν κατονομαστεί ή οι γυναίκες να αντιμετωπίσουν νομικές απειλές επειδή μίλησαν», τόνισε.