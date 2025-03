Θλίψη στην R&B κοινότητα: Πέθανε η τραγουδίστρια Άντζι Στόουν σε τροχαίο δυστύχημα

Μία από τις θρυλικές καλλιτέχνιδες της R&B σκηνής, η Άντζι Στόουν, «έφυγε» από τη ζωή στα 63 χρόνια της

Μια πολύ δυσάρεστη είδηση κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, καθώς η Άντζι Στόουν δεν βρίσκεται πια εν ζωή. Η επιτυχημένη τραγουδίστρια και μία από τις σημαντικότερες εκπροσώπους της R&B μουσικής σκηνής άφησε την τελευταία πνοή της στην ηλικία των 63, μετά από τροχαίο δυστύχημα που ενεπλάκη τα ξημερώματα του Σαββάτου 1 Μαρτίου.

Τη γνωστοποίηση του θανάτου της έκανε η κόρη της, Ντάιαμοντ Στόουν, μέσα από μια ανάρτηση στο Facebook. «Η μαμά μου έφυγε», αρκέστηκε να σημειώσει, προσθέτοντας πολλά emojis που κλαίνε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των διεθνών μέσων, η ίδια είναι σοκαρισμένη, καθώς μέσα σε λίγες ώρες έχασε από δίπλα της έναν από τους πολυτιμότερους ανθρώπους της.

Singer-Songwriter Angie Stone Dead at 63 | Click to read more 👇 https://t.co/i8wTEZdUPF

— TMZ (@TMZ) March 1, 2025