Η Ρενέ Ζελβέγκερ προστίθεται στην 5η σεζόν του “Only Murders in the Building” - Άλλος ένας λόγος να ανυπομονούμε για τα νέα επεισόδια

Ποιοι άλλοι ηθοποιοί θα ενταχθούν στο καστ

Μετά το σίκουελ "Bridget Jones: Mad About the Boy”, που κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Φεβρουάριο, η Ρενέ Ζελβέγκερ ετοιμάζεται για το νέο της βήμα, αυτή τη φορά στην μικρή οθόνη. Η δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, θα ενταχθεί στην 5η σεζόν του “Only Murders in the Building”, δίνοντας στο ήδη δυνατό καστ μια ανανεωμένη πινελιά.

Υπενθυμίζεται πως αυτή είναι η τρίτη συμμετοχή της Ρενέ Ζελβέγκερ σε σειρά, μετά το τηλεοπτικό της ντεμπούτο στο “What/If” του Netflix, το 2019, και το “The Thing About Pam” του NBC, το 2022.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ηθοποιός θα έχει έναν guest star ρόλο στη σειρά “Only Murders in the Building”, χωρίς φυσικά να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες για τον χαρακτήρα που θα ενσαρκώσει. Όπως αναφέρει το Deadline, τα γυρίσματα για την 5η σεζόν έχουν ήδη ξεκινήσει στη Νέα Υόρκη, με τον Νταν Φόγκελμαν να δηλώνει τον Ιανουάριο πως ο νέος κύκλος θα περιλαμβάνει «ένα ακόμα μεγάλο, διασκεδαστικό μυστήριο που οι σεναριογράφοι ετοιμάζουν».

Imdb

Μαζί με την Ρενέ Ζελβέγκερ, στο καστ της επερχόμενης σεζόν θα προστεθούν και οι Κρίστοφ Βαλτς, Τέα Λεόνι και Κίγκαν-Μάικλ Κι.

Η σειρά, να πούμε πως, βραβεύτηκε τον προηγούμενο μήνα με το πρώτο της βραβείο SAG για το Καλύτερο Καστ σε Κωμική Σειρά, καθώς και ο Μάρτιν Σορτ για την ερμηνεία του.