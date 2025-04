Βαλ Κίλμερ: Ένας υποτιμημένος και απρόβλεπτος κινηματογραφικός αστέρας και οι πέντε καλύτερες ταινίες του

Ο Βαλ Κίλμερ πέθανε στα 69 του, από πνευμονία

Υπήρξε ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους και ταυτόχρονα πιο υποτιμημένους ηθοποιούς, τη δεκαετία του ’90. Ο Βαλ Κίλμερ ήταν ένας δύσκολος κινηματογραφικός αστέρας, όπως σημειώνει το BBC, αλλά με ένα ταλέντο που διακρίθηκε σε κωμωδίες, γουέστερν, αστυνομικά δράματα, biopic και ταινίες δράσης. Αναμφίβολα, η καλύτερη ερμηνεία που χάρισε ποτέ ο ηθοποιός, ήταν όταν υποδύθηκε τον Τζιμ Μόρισον, στην ταινία του Όλιβερ Στόουν "The Doors”. «Αν υπήρχε βραβείο για τον πιο αδικημένο πρωταγωνιστή της γενιάς του, ο Βαλ Κίλμερ θα έπρεπε να το πάρει», έγραψε ο κριτικός, Ρότζερ Έμπερτ.

Ο Βαλ Κίλμερ γεννήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου του 1959, σε μια οικογένεια μεσαίας τάξης, στο Λος Άντζελες. Από μικρός ήθελε να γίνει ηθοποιός και η φιλοδοξία του ήταν να σπουδάσει στην Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης, στο Λονδίνο, αλλά η αίτησή του απορρίφθηκε, αφού δεν πληρούσε το όριο ηλικίας. Αντ’ αυτού, ο Κίλμερ έγινε ο νεότερος μαθητής της σχολής Juilliard· από τα πιο γνωστά ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Νέας Υόρκης.

Το ντεμπούτο του στο θεατρικό σανίδι, ήρθε στο έργο "How It All Began”, στο Public Theatre, βασισμένο στη ζωή ενός Γερμανού ριζοσπάστη. Από την άλλη, το κινηματογραφικό ντεμπούτο έγινε στην ταινία "Top Secret!", που γράφτηκε από τους Ντέιβιντ Ζούκερ, Τζιμ Άμπραχαμς και Τζέρι Ζούκερ. Στην εν λόγω ταινία, ο Βαλ Κίλμερ απέδειξε πως είχε ταλέντο και στη φωνή του.

Τη δεκαετία του 1990, έχοντας δώσει δείγματα ότι μπορεί να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο σε μεγάλη ταινία, ήρθε η πρόταση από τον σκηνοθέτη Όλιβερ Στόουν για το biopic του συγκροτήματος Doors. Η ταινία εστίαζε στον Τζιμ Μόρισον, ο οποίος πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών στο Παρίσι, το 1971. Πριν αναλάβει τον ρόλο ο Βαλ Κίλμερ, στο τραπέζι είχαν πέσει και τα ονόματα των Τζον Τραβόλτα και Ρίτσαρντ Γκιρ. Ο Κίλμερ για να μπορέσει να φέρει εις πέρας τον ρόλο, έχασε βάρος και έμαθε 50 τραγούδια των Doors απέξω.

Η πρώτη σοκαριστική είδηση για τον ηθοποιό, ήρθε το 2015, όταν μπήκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Δύο χρόνια αργότερα, έγινε γνωστό πως έδινε μάχη με καρκίνο στον λάρυγγα. Το 2021, κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ “Val”, που εξερευνούσε σκοτεινές του στιγμές και αποκάλυπτε εμπειρίες, όπως αυτή του ατυχήματος του αδερφού του, που πνίγηκε όταν ήταν έφηβος.

Ο Βαλ Κίλμερ ποτέ δεν ακολούθησε το lifestyle του Χόλιγουντ, με πάρτι, ξενύχτια και εξαλλοσύνες. Αντίθετε προτιμούσε να αποτραβιέται και να περνάει χρόνο με τα παιδιά του, σε ένα ράντσο που είχε στο Νέο Μεξικό. Όσον αφορά τις ταινίες του «ήταν τόσο διαφορετικές, με τον ηθοποιού ένα υποδύεται τόσο πειστικά τους χαρακτήρες, που που είναι πιθανό μέχρι σήμερα ο κόσμος να μην αναγνωρίζει πως έβλεπε έναν ηθοποιό», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ρότζερ Έμπερτ. Ας δούμε, λοιπόν, πέντε από τις καλύτερες ταινίες του:

The Doors

Ήταν το 1991 όταν ο Βαλ Κίλμερ βρέθηκε στις κινηματογραφικές αίθουσες ως Τζιμ Μόρισον. Μια ερμηνεία που συνοδεύτηκε από θετικές κριτικές, κυρίως για τη φωνή του. Η ταινία “The Doors” εστίαζε στον frontman του συγκροτήματος, καλύπτοντας ουσιαστικά τα χρόνια από όταν ήταν φοιτητής, μέχρι την ημέρα που πέθανε στο Παρίσι, στα 27 του.

Top Gun

Έξι χρόνια πριν το “The Doors”, ο Βαλ Κίλμερ είχε βρεθεί στο πλευρό του Τομ Κρουζ, στην ταινία “Top Gun”. Σε αυτήν υποδύθηκε τον “Iceman”, έναν πιλότο με αρκετή αλαζονεία. Ο ηθοποιός υποδύθηκε επανέλαβε τον ρόλο, στο remake του 2022.

Heat

Η ταινία κυκλοφόρησε το 1995 και ο Βάλ Κίλμερ, παρά το ότι είχε δευτερεύων ρόλο, απέσπασε θετικές κριτικές για την ερμηνεία του. Στο “Heat”, υποδύθηκε το δεξί χέρι του Ρόμπερτ Ντε Νίρο, καθώς οι δυο τους προσπαθούσαν να διαπράξουν μία ληστεία. Σε αυτήν έπαιζε και ο Αλ Πατσίνο, σε ρόλο αστυνομικού.

Batman Forever

Ο Βαλ Κίλμερ αντικατέστησε τον Μάικλ Κίτον στον ρόλο του Μπάτμαν, παίρνοντας στην ουσία τη σκυτάλη της κινηματογραφικής σειράς. Ο ήρωας που ενσάρκωσε ο ηθοποιός, ήταν πιο φωτεινός και στωικός, αλλά τα συναισθήματα ήταν ανάμεικτα στην αποδοχή του κόσμου. Ωστόσο ο Κίλμερ ήταν πολύ καλός στον ρόλο του.

Tombstone

Ο ρόλος του στο γουέστερν “Tombstone” του 1993, μάλλον ήταν ένας από τους αγαπημένους του, αφού αργότερα τιτλοφόρησε τα απομνημονεύματά του με φράση που είχε πει στην ταινία. Σε αυτήν υποδύεται τον Ντοκ Χόλιντεϊ, ο οποίος παρά το γεγονός πως κάνει κάποιες αρκετά ηρωικές πράξεις κατά τη διάρκεια της ταινίας, κατά βάση είναι ένας αλκοολικός τύπος που πίνει μέχρι θανάτου.