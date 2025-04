Ο Βαλ Κίλμερ πέθανε στα 65 χρόνια του από πνευμονία

Τη θλιβερή είδηση του θανάτου του ηθοποιού γνωστοποίησε η κόρη του, Μερσέντες Κίλμερ.

Η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Βαλ Κίλμερ κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες. Ο ηθοποιός «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών, μετά από πνευμονία. Η είδηση σόκαρε την κοινότητα του Χόλιγουντ, καθώς κανείς δεν γνώριζε ότι περνάει μια σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του.

Η κόρη του, Μερσέντες Κίλμερ, επιβεβαίωσε το θλιβερό γεγονός στους «New York Times», χωρίς να προβεί σε λεπτομέρειες. Πριν από περίπου μια δεκαετία, ο Βαλ Κίλμερ είχε διαγνωστεί με καρκίνο στον λάρυγγα, ωστόσο κατάφερε να το ξεπεράσει και να βγει νικητής από αυτή τη «μάχη». Ο ηθοποιός έκανε χημειοθεραπείες και είχε υποβληθεί σε διάφορες επεμβάσεις που επιβάρυναν τις φωνητικές χορδές του.

Ο Βαλ Κίλμερ υπήρξε ένας από τους πιο επιτυχημένους και ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς της δεκαετίας των 90’s, ενώ το 2022 επέστρεψε ως Άισμαν στην ταινία «Top Gun: Maverick». Είχε υποδυθεί, μεταξύ άλλων, τον Batman και τον Τζιμ Μόρισον.

BREAKING: Val Kilmer, the actor who starred in Top Gun and played Batman and Jim Morrison, has died aged 65.



Sky's @Mollie_Malone1 has the latest.



Read more here: https://t.co/0DMRGRdTLi



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/cDJtiDH6jZ

— Sky News (@SkyNews) April 2, 2025