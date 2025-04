Η Χάλι Μπέρι πιστεύει ότι τα Oscars δεν έχουν φτιαχτεί για τις μαύρες ηθοποιούς. Κάνει λάθος;

«Έχει αλλάξει πραγματικά κάτι για τις αδερφές μου;»

Η Χάλι Μπέρι πιστεύει ότι οι μαύρες ηθοποιοί πρέπει να σταματήσουν να επιθυμούν κάποιο βραβείο Oscar. Όχι γιατί δεν το αξίζουν, όχι γιατί δεν είναι αρκετές, αλλά γιατί μέχρι και σήμερα η μοναδική γυναίκα που έχει κερδίσει Oscar A’ γυναικείου ρόλου (για την ερμηνεία της στην ταινία «Monster’s Ball»), στην ιστορία των βραβείων, είναι εκείνη. Κι αυτό λέει πολλά. Κυρίως, όμως, ότι ο κόσμος των Oscars είναι φτιαγμένος για τους λευκούς.

«Ελπίζω φέτος κάποια να σταθεί δίπλα μου. Ελπίζω φέτος να συμβεί, γιατί έχω κουραστεί να βρίσκομαι μόνη μου σε αυτήν τη θέση», είχε πει σε συνέντευξή της τον Φεβρουάριο, πριν τη φετινή τελετή των βραβείων. Δυστυχώς, όμως, δεν έγινε. Τώρα, μιλώντας στο επερχόμενο ντοκιμαντέρ «Number One on the Call Sheet», η ηθοποιός δήλωσε ότι η νίκη της στα Oscars 2002 ήταν μια «ανωμαλία». H υποψηφιότητα της Σίνθια Ερίβο για το «Wicked» νωρίτερα φέτος, σηματοδοτεί την πρώτη φορά που μια έγχρωμη γυναίκα έχει προταθεί για Οscar πρωταγωνιστικού ρόλου περισσότερες από μία φορές.

Η Χάλι Μπέρι, 23 χρόνια μετά από τη νίκη της θεωρεί ότι την ανάγκασαν να αναρωτηθεί εάν όλο αυτό είχε, τελικά, σημασία. «Έχει αλλάξει πραγματικά κάτι για τις έγχρωμες γυναίκες; Για τις αδερφές μου; Για το ταξίδι μας;». «Το σύστημα δεν είναι πραγματικά σχεδιασμένο για εμάς, και έτσι πρέπει να σταματήσουμε να περιμένουμε αυτό που δεν είναι για εμάς. Επειδή στο τέλος της ημέρας, είναι αυτό που έχει σημασία είναι το πώς αγγίζουμε τις ζωές των ανθρώπων και βασικά για αυτό είναι η τέχνη».

Παρά τα όσα έχει πετύχει, έχει αμφισβητηθεί για το ταλέντο της και έχει στερηθεί ευκαιρίες. «Εξακολουθώ να είμαι αιώνια δυσαρεστημένη που καμία μαύρη γυναίκα δεν έχει υπάρξει μετά από εμένα για να πάρει το Όσκαρ καλύτερης ηθοποιού, λυπάμαι συνεχώς γι' αυτό χρόνο με τον χρόνο», έχει δηλώσει σε άλλη συνέντευξή της.