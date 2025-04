Γερμανία: Μυστήριο με τον θάνατο γερμανίδας συγγραφέως best sellers - Βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της

Η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες του θανάτου της.

«Μουδιασμένη» είναι η κοινωνία της Γερμανίας, μετά την είδηση πως η δημοφιλής συγγραφέας - δημοσιογράφος, που είχε γράψει αρκετά best sellers, εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της. Ο λόγος για την 58χρονη Αλεξάντρα Φρόλιχ, η οποία πέθανε, μετά από δολοφονική επίθεση που δέχτηκε, όπως αναφέρει το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο NDR.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας έως σήμερα, το περιστατικό σημειώθηκε είτε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας είτε τα ξημερώματα της Τρίτης της περασμένης εβδομάδας. Η Αλεξάντρα Φρόλιχ εντοπίστηκε νεκρή από τον γιο της το πρωί της Τρίτης, ο οποίος ειδοποίησε την πυροσβεστική, που επιβεβαίωσε τον θάνατό της. Η ίδια βρισκόταν στο πλωτό σπίτι της στον ποταμό Έλβα, στο Αμβούργο, τη στιγμή της επίθεσης.

L'autrice de best-sellers Alexandra Fröhlich retrouvée assassinée dans sa pénichehttps://t.co/FXgpflrED9 pic.twitter.com/JbuytD5kpz — BFMTV (@BFMTV) April 27, 2025

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα στην περιοχή, θέλοντας να επιβεβαιώσει ή να αποκλείσει κάποια σενάρια. Από τη μία, ειδικοί δύτες ψάχνουν στον πυθμένα του ποταμού - διότι υπάρχει η πιθανότητα ο δράστης να πέταξε εκεί το φονικό όπλο - ενώ από την άλλη αναζητούν, αν ο δολοφόνος ήταν γνωστός ή όχι στην ίδια. Στο πλευρό της αστυνομίας βρίσκεται ο γιος της συγγραφέως, ο οποίος προσπαθεί να βοηθήσει στην αποστολή τους, απαντώντας σε διάφορα ερωτήματα.

https://t.co/cV0MKTOJDL



A dead woman has been found on a houseboat in Hamburg. The woman in question is bestselling author Alexandra Fröhlich. She was the victim of a murder. — Teich (@TTEEIICCHH) April 26, 2025

«Σύμφωνα με τις τρέχουσες πληροφορίες, συγγενείς βρήκαν την 58χρονη γυναίκα άψυχη στο πλωτό σπίτι της και ειδοποίησαν την πυροσβεστική, η οποία μπορούσε μόνο να επιβεβαιώσει τον θάνατό της. Μετά από αξιολόγηση ιχνών και στοιχείων, οι ανακριτικές αρχές πιστεύουν ότι η γυναίκα πέθανε, μετά από έντονη βία», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στα τοπικά ΜΜΕ.

Και συμπλήρωσε: «Δεδομένης της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν μπορούν να δοθούν περισσότερες πληροφορίες αυτή τη στιγμή». Η αστυνομία αναζητά μάρτυρες που θα δώσουν φως στην υπόθεση, ώστε να φτάσουν στη λύση του μυστηρίου γύρω από τον θάνατο της Αλεξάντρα Φρόλιχ.

Ποια ήταν η Αλεξάντρα Φρόλιχ

Η Αλεξάντρα Φρόλιχ ξεκίνησε την καριέρα της ως δημοσιογράφος στην Ουκρανία, όπου ίδρυσε ένα γυναικείο περιοδικό, ενώ αργότερα εργάστηκε ως freelancer σε διάφορα μέσα της Γερμανίας. Το 2012 έκανε το συγγραφικό ντεμπούτο της, κυκλοφορώντας το πρώτο βιβλίο της με τίτλο «My Russian Mother-in-Law and other Catastrophes», το οποίο βασίζεται στην εμπειρία που αποκόμισε από τον γάμο της με έναν Ρώσο. Πολύ γρήγορα μπήκε στη λίστα με τα best sellers, που παρέμεινε για αρκετούς μήνες, ενώ μεταφράστηκε και στα γαλλικά.

Το 2016 επανήλθε στον συγγραφικό κόσμο, γράφοντας και δημοσιεύοντας το αστυνομικό μυθιστόρημα «Death is a Certainty», το οποίο σημείωσε, επίσης, μεγάλη επιτυχία. Το 2019, ακολούθησε το «Skeletons in the Closet». Όλα τα βιβλία της είχαν μια αρκετά μεγάλη δόση χιούμορ, ενώ είχαν αναφορές σε οικογενειακά και κοινωνικά θέματα.