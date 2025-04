Έξι στις δέκα γυναίκες στην κινηματογραφική βιομηχανία της Ισπανίας έχουν υποστεί κάποια μορφή σεξουαλικής βίας. Σχεδόν όλες σιωπούν

Οι γυναίκες φοβούνται να μιλήσουν, ντρέπονται, δεν θέλουν να θυματοποιηθούν, δεν έχουν επαρκείς γνώσεις σχετικά με τους μηχανισμούς αναφοράς και το βάρος πέφτει αποκλειστικά σε εκείνες και όχι στους κακοποιούς, βιαστές που υπάρχουν στον κλάδο

H σεξουαλική βία και παρενόχληση είναι «συστημικά, ενδημικά και επίμονα» φαινόμενα στη γαλλική κινηματογραφική βιομηχανία. Σε αυτό ακριβώς το συμπέρασμα κατέληξε πρόσφατη σχετική έρευνα στη χώρα. Τώρα, μαθαίνουμε ότι 6 στις 10 γυναίκες στην κινηματογραφική βιομηχανία της Ισπανίας έχουν υποστεί σεξουαλική βία. Αυτό σημαίνει ότι 60,3% των γυναικών στον χώρο του θεάματος έχει ζήσει καταστάσεις που ποτέ, κάνεις, και καμία γυναίκα δεν θέλει να ζήσει σε αυτήν ή την επόμενη ζωή της.

Η έκθεση, που εκπονήθηκε και δημοσιεύτηκε από την Ένωση Γυναικών Δημιουργών Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων βασίστηκε σε ερωτηματολόγια που κλήθηκαν να απαντήσουν 312 γυναίκες του χώρου. Τα στοιχεία, αποτελούν τη βάση της μελέτης που ονομάζεται After the Silence: The Impact of Sexual Violence and Abuse Against Women in the Film and Audiovisual Industry. Από τις γυναίκες που απάντησαν πως έχουν υποστεί σεξουαλική βία, το 49,5% εξ αυτών είπε ότι αφορούσε σε σωματική βία, ενώ το 81,4% σε λεκτική. Σχεδόν το ¼ των γυναικών (22,3%) που υπέστη σεξουαλική βία δήλωσε ότι είχε τη μορφή εικονικής ή ψηφιακής σεξουαλικής κακοποίησης.

Εκτός από τη φύση των περιστατικών, η έκθεση μιλάει για μια διαρκή κουλτούρα σιωπής και ντροπής από την πλευρά των θυμάτων, με το 92% να μην αναφέρει τι έχει ζήσει. «Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί για την ευαισθητοποίηση για τις διάφορες μορφές σεξουαλικής βίας, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά εμπόδια που καταδεικνύουν τη δυσκολία που έχουν οι γυναίκες να την καταγγέλλουν στο χώρο εργασίας», ανέφερε η έκθεση.

Οι γυναίκες φοβούνται να μιλήσουν, ντρέπονται, δεν θέλουν να θυματοποιηθούν, δεν έχουν επαρκείς γνώσεις σχετικά με τους μηχανισμούς αναφοράς και το βάρος πέφτει αποκλειστικά σε εκείνες και όχι στους κακοποιούς, βιαστές που υπάρχουν στον κλάδο. Αυτή ήταν και είναι η πραγματικότητα. «Αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχει μια δομή που δημιουργεί και προστατεύει αυτή τη βία, από τις σχολές υποκριτικής έως τα γραφεία παραγωγής», τόνισε η Νερέα Μπαρχόλα, πολιτικός επιστήμονας, μιλώντας στην εφημερίδα El País. Οι νέες γυναίκες, πρόσθεσε, υπέστησαν διπλή βία «λόγω της ηλικίας τους αλλά και λόγω της επισφαλούς οικονομικής τους θέσης».

Η έκθεση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι απαιτούνται επείγοντα μέτρα για «να ενισχυθούν οι μηχανισμοί που οδηγούν στην αποκάλυψη της βίας και να τεθούν σε εφαρμογή υποχρεωτικά και αποτελεσματικά μέτρα που εγγυώνται και προστατεύουν τα δικαιώματα όλων των επαγγελματιών του κλάδου».