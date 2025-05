Η Disney ανοίγει το 7ο θεματικό πάρκο της στον κόσμο - Σε αυτή την περιοχή θα φιλοξενηθεί

Αυτή η ανακοίνωση προξένησε μεγάλη χαρά στους λάτρεις του κόσμου της Disney

Είναι επίσημο: Η Disney ανοίγει το 7ο θεματικό πάρκο στον κόσμο, το οποίο είναι και το πρώτο που έχει κατασκευαστεί στη Μέση Ανατολή. Μετά την Καλιφόρνια, τη Φλόριντα, το Τόκιο, το Παρίσι, το Χονγκ - Κονγκ και την Σαγκάη, οι αρμόδιοι πήραν την απόφαση να ανοίξουν ένα θεματικό πάρκο στο Άμπου Ντάμπι και συγκεκριμένα στο νησί Yas, το οποίο αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς.

Εκπρόσωπος της Walt Disney Co. αποκάλυψε πως ο λόγος που επιλέχθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ως έδρα για τη δημιουργία μιας νέας Disneyland, είναι διότι το ⅓ του πληθυσμού μπορεί να τα επισκεφτεί, κάνοντας κατά μέρο όρο ένα τετράωρο αεροπορικό ταξίδι. Όπως ανέφερε, αποτελεί μια «πολύ σημαντική πύλη για τον τουρισμό», συνεπώς δεν χωρά αμφιβολία ότι θα έχει την προσδοκώμενη απήχηση στον κόσμο.

Disney's just-announced Abu Dhabi resort will be its seventh global destination (following California, Florida, Tokyo, Paris, Hong Kong, and Shanghai). CEO Bob Iger just said there are no plans in the works for an eighth.



