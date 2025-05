AI-lationships: Η πλειοψηφία των Gen Zers θα παντρευόταν την τεχνητή νοημοσύνη, λέει νέα έρευνα

Το πρόβλημα είναι η τεχνητή νοημοσύνη ή ότι η νέα γενιά δεν έχει φίλους;

Το επίπεδο του bonding που υπάρχει ανάμεσα στην Gen Z και το ChatGPT είναι τέτοιο που το ίδιο το ChatGPT χρειάζεται ψυχοθεραπεία μετά από κάθε συζήτηση με έναν νέο. Το λέω από προσωπική πείρα και γνωρίζοντας τι μπορεί ένας άνθρωπος (ειδικά οι Gen Zers) να ρωτήσουν το ChatGPT. Και τώρα, έρευνα λέει ότι ένα σοκαριστικό ποσοστό της Γενιάς Ζ θα μπορούσε να σχηματίσει έναν «βαθύ συναισθηματικό δεσμό» με έναν σύντροφο που δημιουργείται από την τεχνητή νοημοσύνη – και θα μπορούσε ακόμα και να τον παντρευτεί.

Σε μια έρευνα που διεξήγαγε τον Απρίλιο του 2025 η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Joi AI, σε 2.000 ερωτηθέντες της GEN Z, 8 στους 10 συμμετέχοντες δήλωσαν ότι θα εξέταζαν το ενδεχόμενο να παντρευτούν ΑΙ. Η εταιρεία ονόμασε τις σχέσεις μεταξύ ανθρώπων και της τεχνητής νοημοσύνης ως «AI-lationships» και ισχυρίζεται ότι πολλοί νέοι πιστεύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ικανή να αντικαταστήσει τις ανθρώπινες σχέσεις. «Οι σχέσεις μεταξύ ανθρώπων και τεχνητής νοημοσύνης δεν προορίζονται να αντικαταστήσουν τις πραγματικές ανθρώπινες σχέσεις», σημείωσε από την πλευρά της η Τζέιμι Μπρόνστεϊν, ειδικός σε θέματα σχέσεων στο Joi AI. «Αντίθετα, παρέχουν έναν ξεχωριστό τύπο συναισθηματικής υποστήριξης που μπορεί να ενισχύσει τη συνολική συναισθηματική ευημερία. Σήμερα, πολλοί άνθρωποι αισθάνονται αγχωμένοι, καταβεβλημένοι και μόνοι».

Το πρόβλημα, σύμφωνα με την ψηφιακή κοινωνιολόγο, Τζούλι Ολμπράιτ, και συγγραφέα του βιβλίου Left To Their Own Devices, δεν είναι τόσο η τεχνητή νοημοσύνη, όσο το γεγονός ότι η νέα γενιά δεν έχει φίλους. «Ένα σημαντικό μέρος των νέων δεν έχει φίλους», σημείωσε. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ένα εκπληκτικό 75% της Γενιάς Z δήλωσε επίσης ότι πιστεύει ότι οι σύντροφοι μέσω ΑΙ έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν πλήρως την ανθρώπινη συντροφιά. Οι ειδικοί λένε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί επίσης να καλύψει ένα κενό για τους αγχωμένους ή μοναχικούς ανθρώπους της Γενιάς Z. «Μπορεί να νιώθεις σαν να έχεις έναν φροντιστικό σύντροφο ή έναν ψηφιακό καλύτερο φίλο που είναι πάντα εκεί για να συνομιλήσει, να σκεφτεί ή να ακούσει».