Το Netflix αγόρασε μια περιουσία το σενάριο του Κουέντιν Ταραντίνο, αλλά θα το σκηνοθετήσει άλλος

Το The Continuing Adventures of Cliff Booth είναι κατά κάποιο τρόπο η συνέχεια του Once Upon a Time in Hollywood

Ο Κουέντιν Ταραντίνο πούλησε τα δικαιώματα του τελευταίου του σεναρίου, "The Continuing Adventures of Cliff Booth", στο Netflix, για 20 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με δημοσίευμα. Ουσιαστικά, επέλεξε να μη σκηνοθετήσει τη συνέχεια του Κλιφφ Μπουθ, αλλά αντ’αυτού πήρε το υπέρογκο ποσό για να τη γυρίσει τελικά ο Ντέιβιντ Φίντσερ.

Συγκεκριμένα, όπως γράφει το The InSneider, το The Continuing Adventures of Cliff Booth, θα αποτελέσει συνέχεια της μαύρης κωμωδίας από το 2019, Once Upon a Time in Hollywood. Η είδηση για τη συνέχεια της επιτυχημένης ταινίας του Κουέντιν Ταραντίνο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά την 1η Απριλίου, όταν το The Playlist ανέφερε πως ο Ταραντίνο δούλευε πάνω σε ένα νέο σενάριο βασισμένο στο πρωτότυπο.

Σύμφωνα όμως με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Μπραντ Πιτ φαίνεται πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη συνεργασία. Ο ηθοποιός του Fight Club εντυπωσιάστηκε από ορισμένα σημεία του σεναρίου του Κουέντιν Ταραντίνο και πρότεινε να το σκηνοθετήσει κάποιος άλλος. Αυτό οδήγησε άμεσα στη συμμετοχή του Ντέιβιντ Φίντσερ.

Αν και ο Ταραντίνο συνήθως σκηνοθετεί τα δικά του σενάρια, έχουν υπάρξει όλα αυτά τα χρόνια και εξαιρέσεις, όπως το From Dusk till Dawn και το True Romance. Να σημειωθεί, επίσης, πως το σενάριο πέρασε στον Ντέιβιντ Φίντσερ εν μέρει επειδή ο Ταραντίνο θεωρεί την ταινία του The Killer από το 2023, «αριστούργημα».

Οι λεπτομέρειες του spin-off αποκαλύφθηκαν σε συνέντευξη του Μάικ Φλέμινγκ Τζούνιορ του Deadline. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι «ο Ντέιβιντ Φίντσερ θα σκηνοθετήσει τον Μπραντ Πιτ για το Netflix σε αυτό που έχω ακούσει ότι ονομάζεται The Continuing Adventures of Cliff Booth, όπου ο κασκαντέρ γίνεται "fixer" των στούντιο του Χόλιγουντ».

Χάρη στη διατύπωση της συμφωνίας που είχε γίνει μεταξύ του Ταραντίνο και της Sony, η οποία χρηματοδότησε την αρχική ταινία, ο ίδιος είχε το δικαίωμα να πουλήσει το σενάριο. Η συμφωνία αναφέρει ότι, ενώ η Sony κατέχει τα δικαιώματα της ταινίας Once Upon a Time in Hollywood, ενώ ο Ταραντίνο τους χαρακτήρες. Επομένως, αυτή η ξεχωριστή ιστορία πρέπει να είναι αρκετά διαφορετική από την αρχική, προκειμένου να τηρηθεί η συμφωνία.

Διαβάζονται τώρα:

7 λόγοι που η Κύθνος είναι το πιο cool νησί των Κυκλάδων (και θα γίνει το αγαπημένο σου)

Τα 6 πράγματα για τα οποία μετανιώνουν οι άνθρωποι στο τέλος της ζωής τους

4 ζώδια που δε συγχωρούν κανένα λάθος