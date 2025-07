Η τελευταία ταινία του Fast and Furious θα φέρει πίσω τον χαρακτήρα που υποδύθηκε ο Πολ Γουόκερ - Μαζί και τον ηθοποιό

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2027

Σε δύο χρόνια από σήμερα, θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες η τελευταία ταινία Fast and Furious, για να κλείσει και επίσημα αυτός ο κύκλος του πιο επικού και κερδοφόρου franchise. Στην 11η ταινία, ο Μπράιαν Ο' Κόνερ, ο ρόλος που υποδύθηκε ο αείμνηστος Πολ Γουόκερ, φαίνεται πως θα επιστρέψει.

Κι αυτό γιατί αυτός ήταν ένας από τους τρεις όρους που έθεσε ο Βιν Ντίζελ για να υλοποιηθεί η ταινία. Μιλώντας στο Fuel Fest, ο ηθοποιός ανέφερε, μεταξύ άλλων, τις τρεις προϋποθέσεις:«Ο πρώτος να το φέρουμε πίσω στο Λος Άντζελες, ο δεύτερος να επανέλθει στην κουλτούρα των αυτοκινήτων και των κόντρων δρόμου, και τρίτον, να επιστρέψει ο χαρακτήρας του Μπράιαν Ο' Κόνερ».

Vin Diesel Teases Paul Walker's Character Could Return for 'Fast and Furious 11,' Confirms April 2027 Release: We Are 'Reuniting Dom and Brian O'Conner' https://t.co/a2gtJOLAJO

— Variety (@Variety) June 29, 2025