Η κρυφή ερωτική σχέση του Τζέιμς Ντιν γίνεται ταινία και πλέον έχει τον πρωταγωνιστή της

Η ταινία με τίτλο «Willie and Jimmy Dean», βασίζεται στο βιβλίο του Γουίλιαμ Μπαστ που κυκλοφόρησε το 2006

Τη δεκαετία του ’50, ο Τζέιμς Ντιν δεν ήταν ευρέως αναγνωρισμένος στο Χόλιγουντ, αλλά είχε ήδη προκαλέσει αίσθηση. Κανείς δεν ξέρει πώς θα είχε εξελιχθεί η πορεία του, αν δεν είχε χάσει τη ζωή του στα μόλις 24 έτη, το 1955. Αν και η αξία του αναγνωρίστηκε ακόμα και μετά το θάνατό του, με την επιρροή του να διαρκεί και να εμπνέει σκηνοθέτες, ηθοποιούς, ακόμα και σχεδιαστές μόδας, ο ηθοποιός έχει τις δικές του σελίδες στην ιστορία του κινηματογράφου. Έγινε ο πρώτος, μάλιστα, που προτάθηκε για βραβείο Όσκαρ μετά τον θάνατο του - δύο φορές κιόλας.

Η ζωή του Τζέιμς Ντιν έχει μεταφερθεί πολλές φορές στην οθόνη, αλλά ετοιμάζεται ακόμα μία ταινία, με επίκεντρο αυτή τη φορά τη προσωπική του ζωή. Πρόκειται για το Willie and Jimmy Dean, που όπως έγραψε το Hollywood Reporter έχει πλέον ήδη τον πρωταγωνιστή του. Ο Μπράντον Φλιν, γνωστός από τις σειρές True Detective και 13 Reasons Why, επιλέχθηκε για να ενσαρκώσει τον θρυλικό ηθοποιό, σε σκηνοθεσία του Γκάι Γκουίντο.

Brandon Flynn to star as James Dean in ‘WILLIE AND JIMMY DEAN.’



It is based on William Bast’s memoir, where he described meeting Dean at the UCLA theater program at the age of 19 and wrote that the two men became friends and eventually lovers.



(https://t.co/5erYj9VXho) pic.twitter.com/bVBUeaHe8Z

— Film Updates (@FilmUpdates) June 24, 2025