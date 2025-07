Ο Μπομπ Γκέλντοφ είπε στον Φρέντι Μέρκιουρι “μην το παίξεις έξυπνος”, λίγο πριν το Live Aid που έμεινε στην ιστορία

Στο οποίο μάλιστα οι Queen ήταν να μην εμφανιστούν

Η εμφάνιση του Φρέντι Μέρκιουρι με τους Queen στο Live Aid, το 1985, θεωρείται ως το αποκορύφωμα της καριέρας ενός από τους μεγαλύτερους showmen που έχει γνωρίσει ο κόσμος. Ωστόσο, όπως γράφει ο Guardian, ακόμα και εκείνη τη στιγμή και λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, του δόθηκαν πολύ σαφείς οδηγίες από τον Μπομπ Γκέλντοφ, τον διοργανωτή του φεστιβάλ. «Μην το παίξεις έξυπνος», φέρεται να του είπε ο τραγουδιστής των Boomtown Rats, σύμφωνα με τους συναδέλφους του στους Queen, Ρότζερ Τέιλορ και Μπράιαν Μέι. «Απλώς παίξε τις επιτυχίες - έχεις 17 λεπτά».

Περίπου 20 χρόνια μετά, η εμφάνιση των Queen διάρκειας έξι λεπτών, ψηφίστηκε ως η πιο σπουδαία ροκ συναυλία στην ιστορία. Ο Φρέντι Μέρκιουρι κατάφερε με πάθος και ένταση, να δώσει παλμό σε 72.000 άτομα, που τον χειροκροτούσαν ταυτόχρονα.

Μιλώντας στο περιοδικό Radio Times, ο Ρότζερ Τέιλορ - ο ντράμερ του συγκροτήματος - ανέφερε πως «κατά τη διάρκεια του Radio Ga Ga, όλο το στάδιο χειροκροτούσε συγχρονισμένα. Αλλά μετά, όταν κοίταξα το κοινό στο We Are the Champions, ο κόσμος έμοιαζε σαν ένα τεράστιο χωράφι από σιτάρι που κυματίζει».

Αξίζει πάντως να σημειωθεί, πως αυτή η εμφάνιση θα μπορούσε και να μην είχε συμβεί ποτέ, αν ο Μπράιν Μέι δεν είχε πει στον Φρέντι Μέρκιουρι για να τον πείσει: «Αν ξυπνήσουμε την επόμενη μέρα του Live Aid και δεν έχουμε πάει, θα το μετανιώσουμε», με τον δεύτερο να του απαντά: «Διάολε, ας το κάνουμε».

Ο Φρέντι Μέρκιουρι, βέβαια, δεν ήταν ο μοναδικός που δεν είχε πειστεί για τη συμμετοχή των Queen στο φεστιβάλ. Και ο Μπομπ Γκέλντοφ δεν ήταν θετικός με όλο αυτό. Όπως ανέφερε ο Χάρβεϊ Γκολντσμιθ στο περιοδικό Mojo, που εργαζόταν μαζί με τον Γκέλντοφ για τη διαμόρφωση του line-up. «Ως παραγωγός, καταλάβαινα πώς λειτουργούν οι χρονικές θέσεις και ποιος πρέπει να εμφανιστεί πότε. Επίσης, ασχολιόμουν με την τεχνική πλευρά: διοργανώναμε δύο σόου (Λονδίνο και Φιλαδέλφεια) και έπρεπε να τηρούμε αυστηρά το χρονοδιάγραμμα λόγω του δορυφόρου».

«Το σκέφτηκα και είπα ότι για την απογευματινή ζώνη η τέλεια επιλογή θα ήταν οι Queen. Ο Μπομπ είπε: “Όχι, έχουν φτάσει στο αποκορύφωμά τους. Δεν νομίζω ότι πρέπει να παίξουν” κι εγώ του απάντησα πως “πραγματικά πιστεύω ότι θα είναι τέλειοι για εκείνη την ώρα, γύρω στις 5:30 με 6 το απόγευμα - γνωρίζοντας τον Φρέντι Μέρκιουρι όπως τον ήξερα, ήμουν σίγουρο ότι θα κάνουν ένα αξέχαστο σόου».